Football Talk. Pro League: “Verwachten geen verbod op publiek in stadions”

07 oktober 2020

Hebben de verstrengde coronamaatregelen straks gevolgen voor voetbalwedstrijden met publiek? Volgens de Pro League komt de huidige werkwijze niet in het gedrang. “We moeten natuurlijk afwachten wat er exact in het Ministerieel Besluit zal staan”, zegt Stijn Van Bever. “Ongetwijfeld zullen de clubs met kleinere bubbels moeten werken, maar een verbod op publiek in de stadions verwacht ik niet.” (LUVM)