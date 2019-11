Football Talk. Preud’homme moet niet kiezen: Bodart speelt na blessure Milinkovic-Savic - Arsenal loopt tegen eerste puntenverlies in EL aan De voetbalredactie

06 november 2019

19u30 0

James Rodriguez keert terug bij Colombia

Na een afwezigheid van vier maanden is James Rodriguez opnieuw opgeroepen voor de Colombiaanse nationale ploeg, zo maakte bondscoach Carlos Queiroz bekend.

De sterspeler van Los Cafeteros werd niet meer opgeroepen sinds de uitschakeling tegen Chili in de kwartfinales van de Copa America. De aanvallende middenvelder miste zo vier wedstrijden, maar voor de oefeninterlands tegen Peru en Ecuador zal de ploegmaat van Thibaut Courtois en Eden Hazard bij Real Madrid er opnieuw bij zijn. Begin maart starten de Zuid-Amerikaanse kwalificaties voor het WK 2022 in Qatar.

Arsenal loopt in Portugal tegen eerste puntenverlies in EL aan

In een vooruitgeschoven wedstrijd van de vierde speeldag in groep F van de Europa League hebben het Portugese Vitoria Guimaraes en Arsenal 1-1 gelijkgespeeld.

Beide doelpunten in het Afonso Henriquesstadion vielen in de slotfase. Shkodran Mustafi leek de Gunners met een treffer tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd de drie punten te bezorgen, totdat Bruno Duarte in de toegevoegde tijd toch nog een punt uit de brand sleepte voor de thuisploeg, die daarmee de nul wegveegde. Ondanks het eerste puntenverlies blijft Arsenal met tien punten uit vier wedstrijden autoritair aan de leiding in de groep, met vier punten meer dan Eintracht Frankfurt dat donderdag op bezoek gaat bij Standard (3 punten) voor een duel met de tweede plaats als inzet.

Voormalig Duits international Norbert Eder overleden

De voormalige Duitse international Norbert Eder is zaterdag na een slepende ziekte op 63-jarige leeftijd overleden. Dat meldden zijn ex-clubs Nürnberg en Bayern Münhen.

Eder verdedigde de kleuren van Nürnberg van 1974 tot 1984 en die van Bayern van 1984 tot 1988. Zijn carrière beëindigde de verdediger bij het Zwitserse FC Zürich (1988-1990). Met Bayern, waar hij doelman Jean-Marie Pfaff achter zich had, veroverde hij drie landstitels en één beker. Hij speelde negen interlands voor West-Duitsland, allemaal in 1986, waarvan zeven op het WK in Mexico, waar West-Duitsland in de finale met 3-2 de duimen moest leggen voor het Argentinië van Diego Maradona.

Woensdagavond neemt Bayern voor aanvang van het Champions League-duel tegen Olympiakos Piraeus een minuut stilte in acht ter ere van Eder en de eveneens recent overleden voormalige vicevoorzitter Rudolf Schels.

Der FC Bayern trauert um seinen ehemaligen Spieler Norbert Eder. Vor dem Champions League-Heimspiel gegen Olympiakos Piräus wird es ebenso wie für Rudolf Schels eine Schweigeminute in der Allianz Arena geben.https://t.co/xNWpuwsB7O FC Bayern München(@ FCBayern) link

KBC werkt niet meer samen met Lommel SK

Lommel SK betreurt dat de bank KBC niet meer wenst samen te werken met de voetbalclubs uit de competities 1A en 1B. Dat zegt de Noord-Limburgse voetbalclub uit 1B in een persmededeling.

“Lommel SK wil benadrukken dat de continuïteit geen enkel probleem vormt, aangezien onze club kan terugvallen op een aantal bankinstanties die wel geloven in onze werking”, klinkt het in een persmededeling. “Groen-wit wenst de professionalisering van de club verder te zetten en wil daarbij zijn uitmuntende jeugdwerking blijvend verbeteren, haar engagement ten aanzien van de gemeenschap opnemen en het beste zakelijke platform uit de regio te bieden om sportieve stappen vooruit te kunnen zetten.”

Volgens Lommel SK hebben dus meerdere clubs in 1A en 1B moeilijkheden bij hun samenwerking met KBC. Mogelijk speelt dat vooral clubs met buitenlandse aandeelhouders parten. Net zoals in Nederland zijn de Belgische banken vandaag immers extra waakzaam door de strengere wetgeving en regelgeving, omdat ze anders zware boetes riskeren. KBC wenste vandaag niet te reageren op het individuele dossier van Lommel SK, omwille van haar wettelijke discretieplicht als financiële instelling.

Vitesse geeft Honda nieuwe kans

De Japanse voetballer Keisuke Honda heeft een contract ondertekend bij Vitesse. De 33-jarige middenvelder en Vitesse hebben een overeenkomst tot het einde van het seizoen gesloten. Honda blijft daarnaast bondscoach van Cambodja.

Honda maakte eerder in zijn carrière al furore in Nederland als speler van VVV-Venlo waar hij halverwege het seizoen 2007-2008 kwam spelen. Met de ploeg promoveerde de middenvelder een seizoen later naar de Eredivisie, waarna hij in 2010 de overstap maakte naar het Russische CSKA Moskou.

Daar werkte Honda samen met Mo Allach, huidig technisch directeur, en Leonid Sloutski, huidig trainer van Vitesse. Na een succesvolle periode in Rusland vervolgde Honda zijn carrière bij het Italiaanse AC Milan. In de zomer van 2017 vertrok Honda naar Mexico, om te gaan spelen voor CF Pachuca. De Japanner stond het laatste seizoen onder contract bij het Australische Melbourne Victory.

“Het is een tijd geleden dat ik in Nederland heb gevoetbald”, reageert Honda. “Hopelijk herinneren de voetballiefhebbers er mij nog. Ik ga er hoe dan ook alles aan doen om indruk te maken op de velden. Ik wil belangrijk zijn voor het team en kijk ernaar uit om in het stadion en voor de supporters te spelen.”

Oudgediende Damman vertrekt bij Roeselare

Rechtsachter Carlo Damman trekt na 6,5 seizoenen de deur dicht bij KSV Roeselare. Dat heeft het team uit de Proximus League vandaag laten weten.

Roeselare meldt dat in onderling overleg beslist werd om het contract met de 26-jarige Damman te ontbinden. Hij had bij de West-Vlaamse club nog een contract tot de zomer van 2021. De Deerlijkenaar verdedigde de wit-zwarte kleuren sinds het seizoen 2013-2014 - niemand van de huidige selectie speelt langer op Schiervelde.

Dit seizoen beleefde Roeselare nog maar weinig voetbalplezier. De West-Vlamingen staan samen met Lommel onderaan de stand met acht punten, maar tellen wel een match minder dan de Limburgers.

Milinkovic-Savic out, Bodart speelt

De keuze wordt gemakkelijk voor Michel Preud’homme. Milinkovic-Savic blesseerde zich gisteren aan de dij - een contractuur - en is een paar dagen out. Dat betekent dat Arnaud Bodart zo goed als zeker in doel staat morgen tegen Eintracht Frankfurt. Sinds de start van de Europa League kreeg Milinkovic-Savic een kans onder de lat tijdens de Europese wedstrijden. Met wisselend succes. Zelfs zonder de blessure van Milinkovic-Savic was de kans reëel dat Bodart morgen onder de lat zou staan. (FDZ)

Opnieuw boete voor RSC Anderlecht wegens pyrogebruik

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft opnieuw een boete aan RSC Anderlecht opgelegd wegens het gebruik van pyrotechnisch materiaal door zijn supporters. Dat gebeurde in de thuiswedstrijd tegen STVV op 20 oktober.

De feiten betreffen een witte rookbom in tribune vier, vlak na de 3-1 van Kemar Roofe in minuut 67. Die had geen invloed op de wedstrijd, maar omdat de voetbalbond een nultolerantie hanteert werd RSCA alsnog vervolgd. Het Bondsparket eiste een boete van 2.500 euro.

Anderlecht somde in zijn verdediging voor de Geschillencommissie alle getroffen maatregelen op. Zo riskeren paars-witte fans een jaar uitsluiting als ze pyro gebruiken en werd de procedure van burgerrechtelijke uitsluiting verder uitgebreid. Binnenkort zal ook een verbeterd camerasysteem operationeel zijn in het Lotto Park.

Ondanks de vele precedenten de voorbije weken kreeg RSCA strafvermindering. Dat heeft paars-wit te danken aan de vele initiatieven. “We zullen nagaan of de vooropgestelde inspanningen tot resultaat leiden”, aldus de Geschillencommissie. De Brusselaars kregen uiteindelijk een boete van 2.500 euro, waarvan 1.000 euro met uitstel.

FIFA verwijst Irak weer naar neutraal terrein

De Wereldvoetbalbond (FIFA) en de Aziatische voetbalbond (AFC) hebben beslist dat Irak deze maand twee kwalificatiewedstrijden voor het WK 2022 op neutraal terrein moet afwerken. Dat is het gevolg van de onzekere veiligheidssituatie in het land. Vorige maand speelde Irak voor het eerst in acht jaar een kwalificatieduel tegen Hongkong op eigen bodem in de stad Basra (2-0-winst). De twee thuismatchen tegen Iran (14/11) en Bahrein (19/11) stonden in november ook in Basra op de planning, maar de FIFA steekt daar nu een stokje voor. De Wereldvoetbalbond vraagt de federatie van Irak om op zoek te gaan naar een andere speellocatie in het buitenland. Het is momenteel bijzonder onrustig in Irak, waar een woelig antiregeringsprotest woedt en al verschillende slachtoffers vielen. Ook in de regio Basra wordt veelvuldig betoogd, maar die protesten verliepen overwegend vreedzaam.

Jordi Alba hervalt in dijbeenblessure

Jordi Alba (30) is niet ongeschonden uit het Champions League-duel tegen Slavia Praag (0-0) gekomen. De verdediger van FC Barcelona moest tegen Slavia bij de rust naar de kant. Onderzoek bracht aan het licht dat de vleugelverdediger opnieuw last heeft aan het linkerdijbeen, waar hij eerder dit seizoen al mee sukkelde. Barça maakte niet bekend wanneer Alba weer inzetbaar is. De Catalaanse topclub moet dit seizoen nog onder stoom komen, maar staat in groep F wel aan kop met 8 punten. Borussia Dortmund (7) en Inter Milaan (4) volgen, voor hekkensluiter Slavia (2).

Heymans (Waasland-Beveren) meerdere weken out

Waasland-Beveren zal het een tijdje moeten stellen zonder Daan Heymans. De middenvelder liep een enkelblessure op tijdens een wedstrijd met de beloften en is meerdere weken buiten strijd.

🤕 NEWS



❌ Daan HEYMANS (@HeymansDaan) sloeg maandagavond bij de beloften z'n enkel om. Daarbij werd een ligament geraakt. Hij is meerdere weken out.



😔 Tegenvaller voor speler en voor @WaaslandBeveren, dat na Kobayashi opnieuw een nummer 10 ziet uitvallen.@hlnsport pic.twitter.com/AcmFhVZcVa (MVS) ® 📰(@ MichVergauwen) link

Finale Copa Libertadores in Peru

De finale van de Copa Libertadores zal op zaterdag 23 november in de Peruaanse hoofdstad Lima, in plaats van in de Chileense hoofdstad Santiago, gespeeld worden. De verhuis is een gevolg van de sociale onlusten in Chili. Een oefeninterland tussen Chili en Bolivië, die op vrijdag 15 november in Conception zou plaatsvinden, gaat niet door. Op dinsdag 19 november trekt het Chileense elftal wel nog naar Lima voor een vriendschappelijk duel tegen Peru. In de finale van de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse tegenhanger van de Champions League, neemt de Argentijnse titelverdediger River Plate het op tegen het Braziliaanse Flamengo. Vorig jaar moest de finale ook al verplaatst worden. Toen werd uitgeweken naar Madrid, nadat de spelersbus van Boca Juniors in Buenos Aires aangevallen werd.