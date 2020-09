Football Talk. Praet en Leicester onderuit in League Cup, Havertz goed voor hattrick in 6-0-zege Chelsea Redactie

Arsenal wint bij Leicester in League Cup

Leicester City heeft zich niet kunnen plaatsen voor de achtste finales van de League Cup. Het verloor in de topper van de derde ronde met 0-2 van Arsenal. Bij de thuisploeg kwam alleen Dennis Praet in actie. Hij viel een kwartier voor tijd in. Youri Tielemans bleef op de bank, Timothy Castagne zat niet in de kern. Arsenal kwam dankzij een owngoal kort voor het uur van Christian Fuchs op voorsprong. In de slotfase maakte Eddie Nketiah er 0-2 van.

Fulham kwalificeerde zich, met Denis Odoi in de basis, ten koste van tweedeklasser Sheffield Wednesday voor de achtste finales (2-0). Leander Dendoncker bleef op de bank bij Brighton, dat met 0-2 won van tweedeklasser Preston North End. Leandro Trossard kreeg rust.

Vlotte zeges waren er onder meer voor Chelsea (6-0 tegen tweedeklasser Barnsley, met een hattrick van topaankoop Kai Havertz), Everton (2-5 bij derdeklasser Fleetwood Town) en Newcastle United (0-7 op het veld van vierdeklasser Morecambe).

Titelverdediger Manchester City ontvangt donderdagavond tweedeklasser Bournemouth. Kampioen Liverpool speelt dan op het veld van derdeklasser Lincoln City. Dinsdagavond al zette Manchester United tweedeklasser Lutown Town opzij met 0-3.

Juklerød twijfelachtig voor vrijdag

Kantje boord. Mogelijk een tegenvaller voor Royal Antwerp FC, vrijdag tegen Kortrijk: Simen Juklerød moest vanmorgen de training vroeger staken en is twijfelachtig voor de wedstrijd. Of de Noor - tegen STVV nog goed voor twee goals en een assist - alsnog klaar geraakt, is op dit moment nog niet duidelijk.

Er vrijdag sowieso niet bij, is Lamkel Zé. De Kameroener vertoeft weer (even?) in de B-kern. Mogelijke opties vrijdag mits Juklerød niet fit raakt zijn De Pauw en Benson op de flanken, of De Laet uit het centrum trekken en op links posteren. In dat laatste geval heeft Leko een knoop minder te ontwarren, want dan kunnen zowel Pius als de uit schorsing terugkerende Batubinsika centraal achterin postvatten.

Roma verliest van Verona na administratieve fout

AS Roma heeft een nederlaag aangesmeerd gekregen nadat het de 23-jarige Amadou Diawara opstelde in de competitieopener tegen Verona, terwijl de middenvelder niet op de officiële spelerslijst stond. Roma en Verona hielden elkaar op een doelpuntenloos gelijkspel, maar Verona krijgt op die manier de drie punten in de schoot geworpen. Volgens Sky Sports Italia gaan de Romeinen nog in beroep tegen de beslissing.

Boyata nieuwe kapitein Hertha

Dedryck Boyata maakt promotie bij Hertha Berlijn. De 29-jarige verdediger, die vorige zomer van Celtic Glasgow naar Berlijn verkaste, wordt de nieuwe aanvoerder, zo maakte de Bundesligaclub gisteren bekend. Na een aarzelende start door een beenblessure was de 17-voudige Rode Duivel vorig seizoen uitgegroeid tot een absolute sterkhouder en leider in de defensie van het team van coach Bruno Labbadia.

Tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen had Boyata te kampen met een blessure aan de achillespees. Daardoor miste hij trouwens ook de wedstrijden van België in de Nations League, in Denemarken (0-2) en tegen IJsland (5-1). Boyata raakte maar net op tijd fit voor de openingswedstrijd van zijn team in de Bundesliga afgelopen weekend op Werder Bremen (1-4). Daar was Niklas Stark nog aanvoerder, maar de band komt voortaan dus om de arm van Boyata. Komende vrijdag is Eintracht Frankfurt de eerstvolgende tegenstander in het Berlijnse Olympiastadion. (LUVM)

Supercup toch zonder supporters? Burgemeester van Boedapest wil geen fans toelaten

Donderdagavond staat in de Hongaarse hoofdstad Boedapest de Europese Supercup tussen Champions League-winnaar Bayern München en Europa League-winnaar Sevilla op het programma. In de Puskas Arena zal zo’n dertig procent van de 67.000 zitjes bezet zijn door toeschouwers en dat ondanks de sterk stijgende coronacijfers in Hongarije. De burgemeester van Boedapest, Gergely Karacsony, sprak zich woensdag alvast negatief uit. Hij zou geen supporters toelaten.

“Maar die bevoegdheid heb ik jammer genoeg niet”, aldus de groen-liberale politicus, die in de nationale politiek oppositie voert tegen de rechts-nationale regering van minister-president Viktor Orban, in dagblad Nepzava. “De bevoegdheid ligt bij de nationale regering.”

Bayern München en Sevilla kregen van de UEFA elk 3.000 tickets. Het initiatief van de UEFA om de Supercup met fans toe te laten werd intussen her en der bekritiseerd. In Duitsland is de kritiek het grootst. Boedapest geldt in Duitsland als risicogebied. Markus Söder, de minister-president van de Duitse deelstaat Beieren, adviseerde fans al heel goed na te denken alvorens af te reizen.

Aangezien ook in Zuid-Duitsland het virus oplaait, mochten er bij de thuiswedstrijd van Bayern afgelopen vrijdag tegen Schalke geen supporters aanwezig zijn. Aanvankelijk was dit wel de bedoeling. Beieren kreeg vanuit de landelijke politiek bijval voor dit besluit.

Léo Duarte (AC Milan) is besmet met coronavirus

De Braziliaanse verdediger Léo Duarte heeft positief getest op het coronavirus. Dat bevestigt zijn club AC Milan woensdag.

De 24-jarige ploegmaat van onder meer Alexis Saelemaekers en Zlatan Ibrahimovic legde de positieve controle dinsdag af en bevindt zich nu in zelfisolatie. Al zijn teamgenoten en de staf testten negatief.

In overeenstemming met het protocol zal iedereen voor de Europa Leaguewedstrijd van morgen/donderdag tegen het Noorse Bodo/Glimt opnieuw worden getest.

Duarte is sinds de zomer van 2019 speler van Milan. Maandag viel hij in tijdens de competitiematch tegen Bologna (2-0).

Thomas Vermaelen wint spektakelwedstrijd met Vissel Kobe

Thomas Vermaelen heeft woensdag met Vissel Kobe in de Japanse J-League een 4-3 zege geboekt tegen Sagan Tosu. Vermaelen stond negentig minuten tussen de lijnen. De Rode Duivel miste het duel van afgelopen zaterdag bij Nagoya (2-1). Het was voor Vissel Kobe de eerste overwinning sinds 23 augustus.

Voormalig Barcelona-sterspeler Andrés Iniesta was de uitblinker bij de thuisploeg met een goal en twee assists.

Vermaelen en Vissel Kobe staan na twintig wedstrijden tegenvallend elfde met 23 punten.

Oefenduel tussen Zweden en Rusland is verplaatst naar Moskou

De oefeninterland tussen Zweden en Rusland is vanwege de Zweedse coronaregels verplaatst naar Moskou. De Zweedse voetbalbond laat woensdag weten dat het niet in de mogelijkheid verkeert de wedstrijd op 8 oktober te organiseren door de geldende beperkingen voor niet EU-burgers in het Scandinavische land.

Alleen wie een gegronde reden heeft om Zweden binnen te komen, krijgt daarvoor de toestemming. Voor profvoetballers wordt echter geen uitzondering gemaakt. Daarom wordt de match ter voorbereiding van het vervolg in de Nations League verplaatst naar de Russische hoofdstad.

“Ik begrijp niet waarom er voor elitesporters geen uitzondering op het inreisverbod wordt gemaakt. Dit wordt voor andere beroepsgroepen wel gedaan”, reageerde een teleurgestelde secretaris-generaal van de Zweedse voetbalbond Hakan Sjöstrand. “De strenge regels in het internationale voetbal zorgen ervoor dat voetballers een veel kleiner risico vormen dan anderen.”