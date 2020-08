Football Talk. Positieve coronatests bij Cercle en KV Mechelen De voetbalredactie

07 augustus 2020

Eén positieve test bij Malinwa

Ook bij KV Mechelen testte één persoon positief op het coronavirus. Het is niet duidelijk of het om een speler gaat of om een lid van de staf of het bestuur gaat. De persoon in kwestie heeft geen symptomen en is 7 dagen in quarantaine gegaan. Na de positieve test nam Malinwa meteen contract op met de medische staf, de Pro League en RSC Anderlecht. De andere testen waren allemaal negatief. Zo kan de wedstrijd tegen RSC Anderlecht zondag – achter gesloten deuren – plaatsvinden.

Er is een positieve coronatest bij onze club vastgesteld.



De persoon in kwestie is in quarantaine gegaan.

Alle andere testen deze week waren negatief.

KV Mechelen(@ kvmechelen)

Speler van Cercle test positief en gaat onmiddellijk in quarantaine

Een speler van Cercle Brugge heeft positief getest op Covid-19. Hij werd onmiddellijk in quarantaine geplaatst voor 7 dagen. De speler vertoont geen symptomen van corona. Alle andere spelers en stafleden testten negatief. Cercle bracht ook Standard, morgenavond de eerste tegenstander in competitie, op de hoogte van de positieve test. (LUVM)

Wim Vanmarsenille tekent eerste profcontract

De 18-jarige doelman, Wim Vanmarsenille, tekende vandaag zijn eerste profcontract bij de Kanaries. Vanmarsenille is een jeugdproduct van STVV Youth en zette tijdens de voorbereiding enorme stappen. Hij komt rechtstreeks over van de U18, al speelde hij vorig seizoen ook al enkele matchen bij de beloften.

Vanmarsenille begon zijn voetbalcarrière bij de jeugd van FC Landen. Daar speelde hij tot zijn 14 jaar waarna hij een overstap maakte naar Oud-Heverlee Leuven. Op zijn 15de koos de jonge keeper voor het pad van de Kanarie.

Vandevoordt test negatief en traint opnieuw mee

Goed nieuws voor Maarten Vandevoordt. Hij testte negatief op het coronavirus en traint opnieuw mee. Hij wordt ook opgenomen in de wedstrijdselectie voor dit weekend tegen Zulte Waregem. De 18-jarige doelman trainde twee weken individueel nadat hij positieve coronatest had afgelegd. Hij vertoonde wel geen symptomen en volgde een individueel programma. Vandevoordt heeft geen fysieke achterstand en is meteen klaar voor de strijd mocht er iets gebeuren met de nummer één, Danny Vukotic. De Australiër begint trouwens voor het eerst als kapitein aan het nieuwe seizoen. (KDZ)

Insigne (Napoli) lijkt net op tijd fit voor duel met Barcelona

Lorenzo Insigne lijkt zaterdag met Napoli mee te kunnen spelen in de uitwedstrijd tegen FC Barcelona. Trainer Gennaro Gattuso heeft de aanvaller opgenomen in zijn selectie voor de return in de achtste finales van de Champions League in Camp Nou. De eerste wedstrijd in Italië eindigde, voordat het coronavirus het voetbal stillegde, in 1-1.

Insigne hield vorig weekend aan de thuiswedstrijd tegen Lazio (3-1) een dijbeenblessure over. Napoli vreesde toen de 29-jarige aanvaller te moeten missen, maar de blessure lijkt nu toch mee te vallen. Hij zit in de selectie, net als de Napolitaanse topschutter aller tijden Dries Mertens.

U kan de wedstrijd tussen Barcelona en Napoli morgenavond volgen op Q2 en in onze liveblog.

Huisarrest van hacker Rui Pinto wordt opgeheven

De Portugese hacker Rui Pinto, de bron van de “Football Leaks”, die in eigen land wordt vervolgd voor poging tot afpersing, staat niet langer onder huisarrest. Dat bevestigde zijn advocaat Francisco Teixeira da Mota vrijdag.

“Dit is mogelijk omdat hij heeft samengewerkt met het gerecht. Hij zal zijn (nieuwe) adres moeten meedelen en zich elke week moeten aanmelden bij de politie”, aldus de advocaat. Om “veiligheidsredenen” wilde Teixeira da Mota niet zeggen wanneer het huisarrest precies wordt opgeheven. “Het kan in de volgende uren zijn of morgen.”

In april mocht Rui Pinto de gevangenis verlaten en werd hij onder huisarrest geplaatst. De 31-jarige hacker moet zich vanaf 4 september voor de rechter verantwoorden voor afpersing met verzwarende omstandigheden en computersabotage. Er worden hem 93 aanklachten ten laste gelegd. Het Openbaar Ministerie had zelfs 147 aanklachten gevorderd.

Rui Pinto was de anonieme klokkenluider achter Football Leaks. Begin januari 2019 werd hij opgepakt in Hongarije. In maart werd hij uitgeleverd aan Portugal, want hij zou gepoogd hebben het investeringsfonds Doyen Sports af te persen door 500.000 à 1 miljoen euro te eisen in ruil voor het niet langer publiceren van documenten die hij illegaal bekomen had in de computersystemen van de club Sporting Lissabon en van Doyen.

Volgens het Portugese Openbaar Ministerie drong Pinto ook binnen in de informaticasystemen van de Portugese voetbalbond, het advocatenkantoor PLMJ en het parket-generaal van Portugal. De advocaten van Rui Pinto stellen hun cliënt voor als een “heel belangrijke Europese klokkenluider”, die de parketten van verscheidene landen, waaronder België, in staat stelde onderzoeken te openen naar verduistering in het voetbal.

PSG-coach Tuchel verstuikt enkel en breekt middenvoetsbeentje

Thomas Tuchel zal volgende week gehavend op de bank van PSG zitten tijdens de kwartfinale van de Champions League tegen Atalanta. De Parijzenaars bevestigden vrijdag in een tweet dat de Duitse coach tijdens een sportactiviteit zijn linkerenkel heeft verstuikt en het vijfde middenvoetsbeentje heeft gebroken.

PSG treft het Atalanta van Timothy Castagne volgende week woensdag (12 augustus) in het Estadio da Luz in Lissabon.

Jongere broer van Leander Dendoncker gaat aan de slag bij U23-team van Brighton

Lars Dendoncker, de jongere broer van Rode Duivel Leander Dendoncker, voetbalt de komende twee seizoenen voor het U23-team van Brighton & Hove Albion. Dat heeft de Premier League-ploeg vrijdag gemeld. De 19-jarige verdediger, die ook als middenvelder uit de voeten kan, komt over van Club Brugge.

“Ik ben erg tevreden dat ik een Brighton-speler ben”, reageerde Dendoncker. “Het was een makkelijke keuze om bij de club te tekenen. Hoofdcoach Graham Potter maakt gebruik van jonge spelers en dat trok me aan. Het stadion en trainingscomplex zijn ook fantastisch en het Engelse voetbal is het beste ter wereld.”

Lars geeft toe dat hij te rade ging bij broer Leander, die voor Wolverhampton uitkomt. “Het was altijd mijn droom om in Engeland te voetballen. Ik sprak erover met Leander en hij zei me dat Engeland echt een ervaring is die je eens moet meemaken. Hij vertelde me dat er heel wat goede trainers zijn, wat van mij een betere speler zal maken. Niet alleen op tactisch maar ook fysiek gebied, en in elk facet van het spel.”

De jonge Dendoncker, Belgisch jeugdinternational, staat centraal in de verdediging maar trekt ook op het middenveld zijn streng. “Mijn beste positie is de defensie”, geeft hij aan. “Ik ben groot, sterk in de lucht en voel me met beide voeten op mijn gemak. Ik kijk er nu naar uit om de rest van het team te ontmoeten en mijn avontuur hier te starten.”

Simon Rusk, coach van de U23 van Brighton, verheugt zich op de samenwerking. “We zijn heel blij Lars te kunnen verwelkomen in onze club. Ik kijk ernaar uit om hem te helpen bij zijn ontwikkeling.”

Torino stelt Marco Giampaolo aan als coach

Marco Giampaolo heeft na zijn ontslag bij AC Milan een nieuwe club gevonden. De 53-jarige Italiaan is vrijdag voorgesteld als nieuwe trainer van Torino. Giampaolo vervangt Moreno Longo. Hij moet bij de Noord-Italiaanse club beter doen dan de zestiende plaats van afgelopen seizoen.

Milan stelde Giampaolo (ex-Cagliari, Catania, Brescia en Empoli) vorige zomer aan en gaf hem een contract tot 2021. Maar na amper vier maanden en zeven matchen, waarbij vier nederlagen, moest hij al opkrassen.

Genomineerden Player of the Year

De zeven kanshebbers op de titel van Player of the Year in de Premier League zijn bekend. Daarbij uiteraard Kevin De Bruyne en Jordan Henderson. Voor de rest zijn ook Trent Alexander-Arnold en Sadio Mané van Liverpool geselecteerd. Danny Ings - goed voor 22 doelpunten in de competitie - van Southampton is er ook bij net als scherpschutter Jamie Vardy van Leicester. Nick Pope, doelman van Burnley is de zevende genomineerde.

An incredible season had by all 🙌



But only one can be the @EASPORTSFIFA Player of the Season!



Premier League(@ premierleague)

Aberdeen mist halve ploeg na coronabesmettingen

Aberdeen, de Schotse club van Antwerpenaar Funso Ojo, moet haar volgende drie wedstrijden afwerken zonder acht kernspelers. Twee van hen testten positief op het coronavirus. De overige zes zitten uit voorzorg voor twee weken in quarantaine. Het achttal mist zo de wedstrijden tegen St Johnstone, Hamilton en kampioen Celtic.

Funso Ojo streek vorige zomer neer in Aberdeen en was er in zijn eerste seizoen een vaste basisspeler met 24 optredens. Vorige week zaterdag stond hij ook aan de aftrap bij de openingsspeeldag van het nieuwe seizoen tegen Rangers (0-1 nederlaag).

De Schotse Premier League werd in maart definitief stopgezet wegens de coronacrisis. Vorig weekend begon het nieuwe seizoen in Schotland.

N’Landu (Moeskroen) twee matchen geschorst na rode kaart in oefenpot

Het Disciplinair Comité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft een schorsing van vier speeldagen (waarvan twee effectief) en een boete van 2.000 euro opgelegd aan Darly N’Landu van Moeskroen. De Henegouwers bevestigden vrijdag niet in beroep te gaan, waardoor de Franse middenvelder de eerste twee speeldagen in 1A tegen Antwerp en KV Mechelen mist.

De schorsing is een gevolg van een rode kaart in de oefenmatch van vorige zaterdag tegen 1B-club Union (0-2). In de slotminuten verloor N’Landu een duel, waarna de huurling van Rijsel zijn frustraties botvierde en natrapte richting een aanvaller van Union. Scheidsrechter Staessens duwde de twintigjarige middenvelder een rode kaart onder de neus.

In het nieuwe bondsreglement valt te lezen dat schorsingen voor alle categorieën van toepassing zijn, zowel voor oefenmatchen als voor officiële wedstrijden. Afgelopen woensdag mocht de middenvelder nog wel aantreden in de oefenpot tegen Rijsel, omdat de schorsing pas van kracht is sinds donderdag.

Clubicoon Ledley King nieuwe assistent van Tottenham

Tottenham heeft donderdag voormalig verdediger Ledley King aangesteld als nieuwe assistent bij de club. King is een clubicoon van de Spurs en speelde tussen 1999 en 2012 in totaal 323 officiële duels voor de Londense club.

De intussen 39-jarige King, 21-voudig Engels international, stopte in 2012 met voetballen en zette zich vervolgens als ambassadeur in voor de club. Komend seizoen krijgt hij een meer concrete rol als assistent van hoofdcoach José Mourinho.

Aan uitgaande zijde verlaat Ricardo Formosinho de club. De Portugees was sinds vorig jaar aan de slag als assistent bij de club van Rode Duivel Toby Alderweireld.

Nani leidt Orlando City met knap doelpunt naar finale MLS

Orlando City heeft zich vannacht geplaatst voor de finale van de Major League Soccer (MLS). Orlando versloeg in de halve finale Minnesota United met 3-1. De Portugese oud-international Nani was de uitblinker met twee doelpunten. In de finale volgende week dinsdag zijn de Portland Timbers de tegenstander.

Nani zette zijn ploeg voor rust al op een dubbele voorsprong. Vooral zijn tweede treffer, een geplaatst afstandsschot, mocht er zijn. Minnesota vond zeven minuten voor het einde van de partij de aansluitingstreffer, via Mason Toye. Maar Orlando pakte toch de overwinnning. Invaller Michel rondde zes minuten in blessuretijd een snelle counter af, 3-1.

De MLS werd midden maart na twee speeldagen stopgezet door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Begin juli werd de competitie hervat met een groepsfase. Alle spelers en staf verblijven in één ‘bubbel’ in Disney World in Orlando (Florida). Na de finale zal eind augustus opnieuw het reguliere seizoen in de MLS hervatten.

ESPN(@ espn)

Nieuwe anthem Pro League gemaakt door Soulwax

De Pro League en rechtenhouder Eleven Sports hebben vandaag hun vernieuwde sound identity voor. Het nieuwe anthem is gemaakt door de Belgische band Soulwax. De sound identity werd door Soulwax en Sonhouse opgebouwd rond bewerkte voetbalgeluiden en supportersgezangen, die het anthem en de sound clips een verbindende en dynamische sound geven.

“Samen met de nieuwe brand identity symboliseert het nieuwe anthem het verhaal dat de Pro League samen met Eleven Sports schrijft. Sportbeleving met een blik op de toekomst. De soundlabs bij Sonhouse legden de gedeelde visie nog beter bloot. For the Fans, dichter bij voetbal. Dat een band met wereldfaam mee wou schrijven aan dit verhaal maakte het alleen maar spannender en uitdagender. Het resultaat ademt waar we voor willen staan: vernieuwend, weg van traditionele paden, maar breed toegankelijk en verbindend. Samen met de fans kijken we er enorm naar uit ons anthem morgen voor het eerst door de boxen van onze stadions te horen spelen!”, aldus Leander Monbaliu, Chief Business Officer van de Pro League.

Mandel United krijgt plek van Lierse Kempenzonen in eerste nationale

Mandel United heeft donderdag van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en de amateurvleugels Voetbal Vlaanderen en ACFF te horen gekregen dat het komend seizoen in de eerste nationale de plaats van Lierse Kempenzonen zal innemen. De West-Vlaamse voetbalclub kreeg de voorkeur op RAAL en Bocholt.

Mandel United strandde vorig seizoen op de tweede plaats in tweede amateur A na provinciegenoot FC Knokke. Er werd na 24 speeldagen een streep getrokken onder de competitie, waardoor de ploeg uit Izegem niet zijn promotiekansen kon benutten in de geschrapte eindronde. Omdat Lierse Kempenzonen na de beslissingen van de Pro League vorige week promoveert naar 1B stijgt Mandel United, dat in eerste zit al zijn licentie voor de eerste nationale mocht ontvangen, mee met Knokke naar de hoogste amateurklasse.

Ook La Louvière (RAAL) en Bocholt aasden op het vacante plekje, maar vangen dus bot. Door het behaalde aantal punten en overwinningen was Mandel United namelijk de beste tweede met een licentie van alle tweede amateurclubs. “We hebben de promotie niet sportief bereikt, maar zullen het geschenk - door de vele licentieperikelen en betwistingen - niet laten liggen”, reageert de club op haar website.

FA gaat racisme zwaarder bestraffen

De Engelse voetbalbond FA verzwaart de straffen voor racisme. Een speler of trainer die zich schuldig maakt aan racisme, kan voor maximaal twaalf wedstrijden worden geschorst. De maximale straf bedroeg voorheen zes duels, dat wordt nu het minimum.

De FA heeft in overleg met diverse organisaties, zoals spelersvakbond PFA en de antiracismebeweging Kick It Out, nieuwe regels opgesteld. Voetballers en trainers worden niet alleen bestraft als ze zich schuldig maken aan racisme op het veld, maar ook als ze dat doen in interviews of online.

Als supporters op de tribunes zich misdragen, kan de club waar het om gaat bestraft worden. Niet alleen met boetes, maar ook met gedeeltelijke of volledige sluiting van het stadion voor toeschouwers.

Beerschot stelt nieuwe technisch manager voor

Sander Van Praet neemt bij Beerschot de leiding en coördinatie over de technische commissie over. Dat maakten de Ratten vrijdag bekend. De nieuwkomer in 1A heeft zijn huiswerk daags voor de competitiestart nog niet helemaal klaar. Vooral in het aanvallende compartiment is nog werk. “We zijn ambitieus, maar gaan op geen enkel vlak zotte dingen doen”, blikt Van Praet op de clubwebsite vooruit.

Van Praet ruilde vorig jaar KV Mechelen in voor Beerschot en was al lid van de technische commissie. In zijn nieuwe rol als technisch manager vormt hij de lijm tussen het bestuur, de trainers en de andere leden van de technische commissie. “Ik prijs me gelukkig omringd te worden door Marc Noé, Jan Van Winckel en Hernan Losada. Er heerst een enorme samenhorigheid en er zit veel positieve energie in deze club”, zegt een tevreden Van Praet.

Volgens bestuurder Jan Van Winckel beschikt Van Praet over een enorm voetbalkennis, waarmee hij veel respect afdwingt. “Door zijn ervaringen in het buitenland heeft hij een breed netwerk uitgebouwd. Hij kan ook onze coaches ondersteunen want hij heeft op verschillende niveaus coachingopleidingen gegeven. Hij verdient deze promotie”, reageert Van Winckel op de website van Beerschot.

FC Dallas ontslaat doelman na vermoedens van huishoudelijk geweld

MLS-club FC Dallas heeft donderdag laten weten afscheid te nemen van Jesse Gonzalez. De doelman kwam in juni in het oog van een storm te staan in de Verenigde Staten na beschuldigingen aan zijn adres van huishoudelijk geweld. Zijn contract werd in onderling overleg ontbonden.

De politie van Frisco (Texas) startte in juni een zaak op tegen de 25-jarige Gonzalez, die verdacht wordt van meerdere huiselijke gewelddaden. Gonzalez speelt sinds 2013 voor FC Dallas, de ex-club van onze landgenoot Roland Lamah. Hij won met de club de US Open Cup in 2016.

Vanderhaeghe mist D’Haene in openingsmatch

Kristof D’Haene werd na de vorige competitie door de supporters uitgeroepen tot Man van het Seizoen. Hij miste vrijwel geen minuut. Nu zal hij er bij de start al niet bij zijn: donderdag sloeg hij zijn enkel om tijdens de training. Het stopt coach Yves Vanderhaeghe meteen in de zorgen: de linksachter is de enige positie waarvoor hij geen alternatief heeft.

Of toch. Hij kan er zowaar zijn flankaanvaller, de linksvoetige Eric Ocansey posteren. Toen D’Haene voor de eerste oefenpartij tegen Charleroi ziek verstek moest geven, zette Vanderhaeghe zijn kwieke aanvaller al eens op die positie. “En ik moet zeggen dat hij dat heel gedisciplineerd deed”, aldus de coach.

Vanderhaeghe moet het mede door enkele blessures met een heel beperkte kern doen. Soms heeft hij maar een dozijn A-kernspelers plus wat beloften op het oefenveld. Hij recupereert dan wel op de valreep Timothy Derijck, die de hele voorbereiding aan de kant moest blijven met een breukje in het heiligbeen onderin de rug. Zijn terugkeer komt er net op tijd want KV Kortrijk zit wel heel dunnetjes in de centrale verdedigers. Golubovic komt naast Derijck, Rougeaux kon niet overtuigen, Hines-Ike komt ook pas terug uit blessure net als Selemani trouwens. Een plaats op de bank is al een optimistische prognose. Intussen blijft Julien De Sart met last aan de adductoren nog altijd aan de kant.

KVK staat zondagavond om kwart voor negen tegenover het veelbesproken Waasland-Beveren. “Ze hebben een boost gekregen”, zegt Vanderhaeghe. “Die jongens dachten dat ze in 1B moesten gaan spelen en zitten opeens weer in de hoogste reeks. Zo’n boost moet je niet onderschatten.”

Vanderhaeghe weet meer: zijn eerste drie thuismatchen zijn ‘haalbare kaarten’: Waasland-Beveren, Eupen en Moeskroen, denk je dan. Maar: “Weet je: we hebben die drie thuismatchen vorig seizoen kort na elkaar stuk voor stuk verloren”, reageert hij. “Na de thuisnederlaag tegen Deinze vorige zondag hoop ik dat de boodschap bij mijn spelers is aangekomen: niets gaat gemakkelijk in het voetbal.” (ESK)