Football Talk. Positief coronageval bij Beerschot - Lestienne drie à vier weken out met scheurtje in hamstrings

14 september 2020

18u53 0

Positief coronageval bij Beerschot

Uit de laatste testronde bij Beerschot is één positieve coronatest naar boven gekomen. Vanwege privacyredenen communiceert de club niet om wie het gaat. Het is dus niet duidelijk om een speler, staflid of andere medewerker gaat. De persoon in kwestie gaat zeven dagen in quarantaine. Beerschot kan vanavond wel gewoon spelen tegen Racing Genk.

Standard ontvangt 7.500 supporters in plaats van 10.000

Standard speelt komend weekend voor het eerst weer met publiek op Sclessin. Zondag ontvangt het KV Kortrijk voor maximaal 7.500 supporters. Geen 10.000 dus, zoals eerder aangekondigd. Daarmee blijft Standard wel de club die de meeste fans toelaat.

Lestienne drie à vier weken out met scheurtje in hamstrings

Maxime Lestienne (28) staat drie tot vier weken aan de kant met een scheurtje in de hamstrings. Dat bevestigt Standard.

De winger blesseerde zich zaterdag op het veld van Oud-Heverlee Leuven, waar de Rouches tegen een eerste seizoensnederlaag opliepen (1-0). Halfweg de eerste helft moest hij naar de kant.

“Verschillende onderzoeken brachten aan het licht dat onze flankaanvaller een scheurtje heeft opgelopen in zijn rechterhamstrings”, zegt de club. “Zijn onbeschikbaarheid wordt geschat op drie à vier weken. Standard de Liège wenst Maxime een spoedig herstel toe.”