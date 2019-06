Football Talk. Portugal mist Pepe in finale Nations League - Rellen in Porto - Lazio langer in zee met Inzaghi De voetbalredactie

Portugal kan in finale Nations League niet rekenen op Pepe

Portugal moet het zondag in de finale van de eerste editie van de Nations League zonder Pepe zien te rooien. De ervaren verdediger liep in de halve finale tegen Zwitserland een breuk op aan het schouderblad, zo maakte de Portugese voetbalbond vandaag bekend.

De 36-jarige Pepe kwam in de 3-1 overwinning tegen de Zwitsers op het uur slecht neer bij een corner. De centrale verdediger werd meteen naar de kant gehaald. Medisch onderzoek wees donderdag uit dat Pepe een gebroken schouderblad overhield aan de val. “De medische staf verklaart Pepe ongeschikt om te voetballen”, luidt het oordeel.

De onbeschikbaarheid van de 106-voudige international is een streep door de rekening van bondscoach Fernando Santos, die sinds 2014 bijna altijd een beroep deed op Pepe. Wellicht komen José Fonte (Rijsel) en Ruben Dias (Benfica) zondag aan de aftrap in de finale. Daarin speelt Portugal tegen de winnaar van het duel tussen Nederland en Engeland, donderdag in Guimaraes.

FA niet te spreken over ‘beschamend gedrag’ Engelse supporters

De Engelse voetbalbond FA noemt het gedrag van rellende supporters in Porto beschamend. “Iedereen die hiervoor verantwoordelijk is kan niet worden gezien als een fan van Engeland en is niet welkom in het voetbal”, meldde een woordvoerder nadat woensdagavond voor de tweede avond op rij Britten slaags raakten met de oproerpolitie. Ook vandaag kwam het al tot rellen.

Honderden Engelsen daagden agenten uit en gooiden met flessen. In een voor supporters ingerichte zone werden autoruiten ingeslagen en toen een Portugese supporter juichte bij een doelpunt werd hij belaagd met voorwerpen.

De FA had de Britse supporters nog gewaarschuwd, voorafgaand aan de ontmoeting met Nederland vanavond in de halve finale van de Nations League. In de videocampagne met de slogan ‘don’t be that idiot’ waarschuwde de bond voor onacceptabel gedrag. Bondscoach Gareth Southgate sloot de film af met de woorden: “jullie zijn onderdeel van ons team, maak ons land trots”.

Espanyol naar Europa League zonder coach Rubi, die naar Betis trekt

Espanyol Barcelona moet op zoek naar een nieuwe hoofdcoach. Trainer Joan Francesc Ferrer Sicilia, bijgenaamd ‘Rubi’, heeft de club op de hoogte gebracht van zijn vertrek. De coach had een opstapclausule in zijn contract staan en betaalde de som die nodig was om vrij te komen. Hij had nog een contract tot medio 2020. Rubi tekende een contract als nieuwe hoofdtrainer van reeksgenoot Real Betis, dat in mei van dit jaar een einde maakte aan de samenwerking met coach Quique Setién.

De 49-jarige Rubi kwam vorige zomer aan het roer van Espanyol te staan en leidde zijn team in de competitie naar een zevende plek, goed voor een plek in de tweede voorronde van de Europa League volgend seizoen.

Voordien was Rubi coach van onder meer Girona (2012-2013), Real Valladolid (2014-2015), Levante (2015-2016), Sporting Gijon (2017) en Huesca (2017-2018). Tussen 2005 en 2008 trainde hij ook al Espanyol B, het beloftenteam van de Catalanen

Fiorentina komt in Amerikaanse handen

De Amerikaanse mediamagnaat Rocco Commisso is de nieuwe eigenaar van Fiorentina. Dat heeft het team uit de Italiaanse Serie A laten weten.

De 69-jarige Italiaanse Amerikaan neemt Fiorentina over van schoenenfabrikant Diego Della Valle, die de club de voorbije zeventien jaar in handen had. Fiorentina gaf geen financiële details, maar naar verluidt moest Commisso rond de 170 miljoen euro neertellen.“Ik ben mijn hele leven al fan van het Italiaanse voetbal”, reageerde Commisso. “Ik vind de woorden niet om te beschrijven hoe ongelooflijk fier ik ben om de kans te krijgen om het volgende hoofdstuk te schrijven bij deze legendarische club.”

Commisso verhuisde als kind met zijn familie van Calabrië naar New York. Hij is de eigenaar van televisiebedrijf Mediacom en voorzitter van voetbalclub New York Cosmos. Vorig jaar zou hij dicht bij de aankoop van AC Milaan hebben gestaan, maar die deal ging finaal niet door.

Kevin Mirallas, eigendom van Everton, voetbalde het afgelopen seizoen op huurbasis bij Fiorentina. La Viola kende geen denderende jaargang en eindigde pas op de zestiende plaats in de Italiaanse hoogste klasse.

Inzaghi langer coach van Lazio

Simone Inzaghi (43) blijft tot de zomer van 2021 coach van Lazio. De Romeinse club, werkgever van Jordan Lukaku en Silvio Proto, maakte vandaag bekend dat de voormalige aanvaller zijn contract heeft verlengd. Inzaghi zette in 2010 zijn eerste stappen als coach in de jeugdopleiding van Lazio, de club waarvoor hij jarenlang had gespeeld in de Serie A. In april 2016 kreeg de oudere broer van Filippo (ex-Juve en Milan) de eerste ploeg onder zijn hoede na het ontslag van Stefano Pioli.

Onder zijn hoede eindigde Lazio in 2017 en 2018 als vijfde. Afgelopen seizoen moest Lazio tevreden zijn met de achtste plaats maar won het wel de Italiaanse beker. Daardoor plaatsten de Romeinen zich voor de groepsfase van de Europa League.

Ronny Van Geneugden wordt sportief directeur bij Lommel

Ronny Van Geneugden is de nieuwe sportief directeur en hoofd jeugdacademie van Lommel SK. Dat bevestigt het team uit de Proximus League op zijn website.

De 50-jarige Van Geneugden had de handen vrij nadat hij in april bedankt werd als bondscoach van Malawi. Daar kreeg hij na twee jaar geen nieuw contract.

Van Geneugden kent het Lommelse huis want hij speelde er tussen 1992 en 1997. De technisch vaardige middenvelder scoorde in 165 matchen 52 keer voor de Limburgers. Nadien droeg hij het shirt van Germinal Ekeren, Lokeren en Geel. Na zijn spelerscarrière werd de Limburger opleidingsverantwoordelijke en later hoofdcoach bij KRC Genk (2008-2009). Hij had ook OH Leuven (2010-2014), Waasland-Beveren (2014) en het Cypriotische Enosis Paralimni (2015-2016) onder zijn hoede.

Lommel kondigde op zijn website overigens ook de komst van Jonathan Hendrickx aan. De 25-jarige rechtsachter komt over van het IJslandse Breidabliks en ondertekende een contract voor twee seizoenen.

