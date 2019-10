Football Talk. Ploegmaat van Dries Mertens is halfjaar buiten strijd - Advocaat neemt over bij Feyenoord De voetbalredactie

30 oktober 2019

17u29

Napoli moet rechtsback Malcuit lange tijd missen

Napoli kan de komende maanden niet rekenen op zijn Franse verdediger Kevin Malcuit (28). De rechtsachter scheurde vorige zondag tijdens het competitieduel bij SPAL (1-1) de kruisbanden van zijn rechterknie. Malcuit werd vandaag geopereerd in het Villa Stuart-ziekenhuis in Rome. Zijn inactiviteit wordt op zo’n zes maanden geschat. Malcuit is aan zijn tweede seizoen bij het team van Dries Mertens bezig. Hij speelde tot dusver 32 officiële duels voor Napoli, waarvan vijf dit seizoen. In de zomer van 2018 maakte hij de overstap vanuit Lille. Voordien speelde hij in eigen land ook onder meer voor Monaco, Niort en Saint-Etienne.

Napoli staat momenteel vierde in de Serie A, met 17 punten uit negen wedstrijden. Het Inter van Romelu Lukaku heeft als leider 25 punten en één wedstrijd meer gespeeld. Vanavond speelt Napoli een belangrijke thuiswedstrijd tegen nummer drie, Atalanta Bergamo (20 ptn), met Timothy Castagne in de rangen.

Cercle ziet Stef Peeters tweetal weken uitvallen

Bij Cercle Brugge heeft middenvelder Stef Peeters in het competitieduel tegen Moeskroen op de dertiende speeldag in de Jupiler Pro League een verrekking aan de linkerheupbuiger opgelopen. De 27-jarige Peeters staat daarmee zo’n tweetal weken aan de kant, zo maakte de Vereniging woensdag bekend.

Peeters is dit seizoen met vijf competitiedoelpunten de topschutter bij de fel geplaagde rode lantaarn, die dinsdag tegen Moeskroen op weg leek naar een tweede zege van het seizoen, maar uiteindelijk door een strafschop nog een 2-2 puntendeling moest toestaan. Met vier punten staat Cercle op de laatste plaats in de hoogste klasse, met een achterstand van drie punten op Waasland-Beveren.

Virton en Beerschot beboet voor het werpen van drankjes naar wedstrijdleiders

Excelsior Virton en Beerschot moeten een effectieve geldstraf van 2.500 euro betalen, omdat supporters van beide clubs hun drankjes naar een lid van het scheidsrechtersteam hebben gegooid. Dat heeft de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) dinsdag beslist. Een fan van Virton raakte een assistent, waardoor de Luxemburgers er een voorwaardelijke boete van 2.500 euro bovenop kregen.

Bondsprocureur Kris Wagner eiste de maximumboete van 5.000 euro tegen Virton. Dat deed hij op basis van de verslagen van scheidsrechter Put en match delegate over de wedstrijd Virton-Lommel (12 oktober). Beide rapporten meldden dat een supporter van Virton in de 51e minuut een volle bierbeker gooide op de eerste assistent-ref. Het incident volgde op een scheidsrechterlijke beslissing in het nadeel van de thuisploeg. Ref Put legde de partij even stil, zodat de stadionomroeper tot kalmte kon aanmanen.

CEO Alex Hayes en advocaat Stéphane Georges ontkenden de feiten niet tijdens hun verdediging, maar lichtten toe dat Virton op eigen initiatief al een klacht neerlegde bij het parket van Aarlen om de procedure van burgerrechtelijke uitsluiting in gang te zetten. De Geschillencommissie beoordeelde het incident als “vernederend en onaanvaardbaar” en gaf de maximumboete van 5.000 euro. Gezien het gunstige verleden van Virton werd de helft met uitstel toegekend.

Het strafdossier van Beerschot puilt daarentegen uit van supportersincidenten, waardoor er voor de Ratten geen strafvermindering mogelijk was. De Geschillencommissie bestendigde de vordering van 2.500 euro tegen Beerschot. Tijdens de thuiswedstrijd tegen Westerlo (11 oktober) belandde een drankflesje net naast scheidsrechter Debeuckelaere. Het flesje werd geworpen uit het thuisvak nadat er een fout gefloten was tegen een Beerschot-speler in minuut 64. De stadionomroeper maande daarop aan tot kalmte in de tribunes. Ook Westerlo werd vervolgd wegens het werpen van twee bierbekers na de 0-2, maar omdat die geen invloed hadden op het verloop van de match werden de Kemphanen vrijgesproken.

“Bij bouw bestonden al twijfels rond veiligheid van AZ-stadion”

Bij de bouw van het AZ-stadion, waarvan in augustus een deel van het dak was ingestort, ging veel mis in 2005. Bedrijven begonnen zonder toestemming te bouwen, berekeningen en tekeningen ontbraken en inspecteurs ontdekten ernstige afwijkingen in de constructie van het stadion. Dat meldt NH Nieuws, op basis van documenten van de gemeente. De bouw moest van de gemeente tot drie keer toe worden gestaakt, aldus de regionale nieuwszender.

In augustus stortte een dak van ongeveer 20 meter breed in en kwam op de tribune terecht. Niemand raakte gewond. De oorzaak waren lasverbindingen in de draagconstructie die te dun waren, werd eerder bekend. Volgens NH tikte de gemeente constructiebedrijven meerdere keren op de vingers. Toch gingen zij keer op keer in de fout door weer met de bouw te beginnen, zonder goedkeuring. Ook ontdekten inspecteurs dat constructies soms anders gebouwd werden dan was berekend.

Op de bouwplaats werden eveneens cruciale fouten gemaakt, blijkt uit de documenten. Zo waren belangrijke bouten niet aangedraaid en werden de verkeerde pennen gebruikt bij de kapconstructie. Eerder dit jaar werd al bekend dat de dakconstructie van het stadion niet was ontworpen en berekend op een harde neerwaartse windbelasting.

Advocaat neemt over bij Feyenoord

Dick Advocaat (72) wordt de nieuwe trainer van Feyenoord. De Hagenaar volgt de opgestapte Jaap Stam op en tekent tot het einde van het seizoen in Rotterdam. Feyenoord heeft het nieuws intussen bevestigd. In De Kuip wordt er ook afscheid genomen van Jean-Paul van Gastel, Roy Makaay en Denny Landzaat. Advocaat wordt bijgestaan door de assistent-trainers Said Bakkati, Cor Pot en John de Wolf.

“Als ik de club kan helpen, doe ik dat graag”, zegt Advocaat. “Zoals ik dat in 2016 ook al even heb gedaan door met Giovanni van Bronckhorst mee te kijken toen het ook even wat minder ging. Ik kijk ernaar uit morgen de selectie te ontmoeten en met ze op het veld te staan.”

Advocaat, voormalig trainer van onder meer PSV, Rangers en Zenit en ex-bondscoach van Nederland, Zuid-Korea, België, Rusland en Servië, is de laatste jaren vooral populair bij ploegen in nood. In maart 2015 werd hij ingehuurd voor een tijdelijke klus door Sunderland, dat hij met succes behoedde voor degradatie. Advocaat wilde daarna vertrekken, tekende uiteindelijk toch bij, maar stapte in oktober na een beroerde competitiestart alsnog op.

Feyenoord haalde hem in februari van 2016 binnen als klankbord voor trainer Giovanni van Bronckhorst. Een vriendendienst. De rol in de luwte leek hem niettemin op het lijf geschreven. Ook dit keer zat zijn taak er na een paar maanden weer op. Een jaar later, na een mislukt avontuur bij Fenerbahce, werd hij voor de derde keer bondscoach van het Nederlandse elftal. Andermaal voor een reparatieklus. Als opvolger van Danny Blind moest Advocaat proberen om alsnog het WK 2018 te halen. Daarin slaagde hij net niet, maar hij kreeg Oranje wel weer aan de praat. Dat lukte hem niet bij Sparta (december 2017–mei 2018) waar hij degradatie niet kon voorkomen. FC Utrecht werd een seizoen later zijn volgende club in nood. Na het ontslag van Jean-Paul de Jong kreeg hij het bij die ploeg wel weer op de rails. FC Utrecht werd zesde en plaatste zich voor de voorrondes van de Europa League.

Niet voor het eerst nam Advocaat daarna afscheid als trainer. Het wachten was echter op een volgende – tijdelijke - klus. Die krijgt hij nu dus bij Feyenoord.

Diagne (Charleroi) riskeert één speeldag schorsing

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft woensdag een speeldag schorsing en 1.000 euro boete voorgesteld aan Modou Diagne. De Senegalese middenvelder van Charleroi riskeert de thuismatch tegen Eupen (09/11) te missen. Komend weekend mag Diagne wel nog tegen KV Mechelen aantreden.

Na een halfuur in de wedstrijd Oostende-Charleroi stopte Diagne een gevaarlijke aanval van de thuisploeg door met de arm het leer te blokkeren. Scheidsrechter D’hondt trok aanvankelijk geel, maar op aangeven van de VAR kreeg de Senegalees alsnog rechtstreeks rood. Diagne was immers de laatste man van Charleroi voor doelman Penneteau.

Voor het verhinderen van een doelrijpe kans vraagt bondsprocureur Kris Wagner een speeldag schorsing. Als Charleroi die straf aanvaardt, is Diagne geschorst voor de thuiswedstrijd tegen Eupen op 9 november. De schorsing treedt immers pas in vanaf 6 november en dus kan de middenvelder zondag altijd spelen op bezoek bij KV Mechelen (3 november). Indien de Carolo’s het voorstel te streng vinden, buigt de Geschillencommissie zich op 5 november over de strafmaat.

Geblesseerde (?) Mata mee naar Waregem

Opmerkelijke naam bij de 23-koppige selectie van Philippe Clement die vandaag naar de Gaverbeek reist. Clinton Mata maakt deel uit van de groep, dit terwijl hij zondag met een spierblessure naar de kant moest. Mata onderging gisteren verder onderzoek aan de hamstring en zou volgens Club in actie kunnen komen. Speelt blauw-zwart spelletjes of is Mata daadwerkelijk hersteld? Alles wijst erop dat de rechtsachter aan de kant blijft en dat of Kossounou of Mitrovic zijn plaats rechts centraal achterin zal innemen. (TTV)

Club op twee uitzeges van record?

Club Brugge gaat vanavond aan de Gaverbeek op zoek naar de zesde opeenvolgende uitzege. Een straffe reeks, maar een record is dat nog niet. Twee keer eerder won blauw-zwart acht keer op rij buitenshuis. In het seizoen ‘95-’96 won Club Brugge tussen november en april acht keer na elkaar. Vier jaar later deden ze dat kunstje nog eens over, zij het gespreid over het einde van het seizoen ‘99'-’00 en het begin van het seizoen ‘00-’01. (KDZ/JSe)

Claudio Marchisio staat oog in oog met gewapende inbrekers

Vier gewapende mannen hebben Claudio Marchisio en zijn vrouw de schrik van hun leven bezorgd. De voormalige Italiaanse international stond oog in oog met de inbrekers toen die zijn huis in Turijn binnendrongen. Volgens Gazzetta dello Sport waren de criminelen gewapend met handgeweren en schroevendraaiers. Ze verplichtten de 33-jarige Marchisio geld en juwelen af te geven.

Na de overval belde de ex-middenvelder van Juventus, die onlangs een punt zette achter zijn carrière, onmiddellijk naar de politie. Aan de hand van onder meer videobeelden hopen de ordediensten de daders te kunnen klissen. Het zou volgens de eerste berichten niet gaan om Italianen.

Marchisio is niet de eerste voetballer die het slachtoffer wordt van dergelijke feiten. Eerder deze maand ontmantelde de Spaanse politie een Albanese bende die onder anderen Casemiro (Real Madrid) en Alvaro Morata (Atletico Madrid) had beroofd.

Emond nog niet in kern

Preud’homme heeft Renaud Emond nog niet geselecteerd voor Waasland-Beveren. Emond traint na drie gemiste duels door een scheenbeenblessure wel opnieuw in de groep mee, maar de Standardcoach wil zijn terugkeer niet overhaasten: “Het is nog wat te vroeg, net als voor Reginald Goreux. We moeten hen tijd geven zodat ze op hun beste niveau terugkeren. Al zal Emond zondag normaal wel in de selectie zitten.” De afwezigheid van Emond biedt de andere Standardspitsen Avenatti of Oulare een kans om tegen Waasland-Beveren hun eerste doelpunt van het seizoen te scoren. Preud’homme: “Ik weet dat goals voor spitsen belangrijk zijn om zich goed te voelen, maar voor mij telt het niet wie scoort. Momenteel verdelen we het gevaar en de goals onder verscheidene spelers. Het collectief zit goed.” (BF)

Luckassen twijfelachtig voor Gent

Met Philippe Sandler en Vincent Kompany in de lappenmand zwemt Anderlecht niet meteen in de verdedigers. En ook Derrick Luckassen is twijfelachtig voor de wedstrijd tegen AA Gent. Hij heeft last van zijn enkel en liet de training van gisteren aan zich voorbijgaan. Paars-wit probeert hem wel speelklaar te krijgen. Ondertussen overweegt de verdediger om uit te komen voor Ghana, het land waar zijn ouders uit afkomstig zijn. Er is al een verkennend gesprek met bondscoach Appiah geweest. (NVK)

Gerkens langer aan de kant

Anderlecht mist diepgang en scorend vermogen, een oud zeer. Daarom grepen de vorige paars-witte trainers vaak terug naar Pieter Gerkens, die de kwaliteiten van infiltrator bezit. Maar Frank Vercauteren kan nog een paar weken geen beroep doen op de middenvelder. Gerkens heeft een ontsteking aan de achillespees, het gevolg van nieuwe schoenen. Een podoloog stelde vast dat de noppen van de nieuwe schoenen Gerkens een onnatuurlijke positie van zijn voet gaven. Dat zorgde voor de ontsteking. Gerkens staat nog minstens twee weken aan de kant. (MJR)

Seattle Sounders mogen om MLS Cup strijden

De Seattle Sounders hebben zich als eerste team geplaatst voor de MLS Cup, de finalewedstrijd in de Amerikaanse Major League Soccer. In de finale van de Western Conference won Seattle gisteravond met 1-3 bij Los Angeles FC. De Colombiaan Eduard Atuesta (17.) bracht de Californiërs op voorsprong maar nog voor het half uur leidden de bezoekers na treffers van de Peruviaan Raul Ruidiaz (22.) en de Uruguayaan Nicolas Lodeiro (26.). Halfweg de tweede periode legde Ruidiaz (64.) met zijn tweede treffer de eindstand vast.

Seattle, de MLS-kampioen van 2016, neemt het in de MLS Cup op 10 november op tegen titelverdediger Atlanta United of Toronto FC, de ploeg van ex-Rode Duivel Laurent Ciman en Alejandro Pozuelo. Die teams treffen elkaar vanavond in Atlanta in de finale van de Eastern Conference.