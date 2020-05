Football Talk. Platini vindt dat Infantino zijn mandaat zou moeten neerleggen - Twee talenten tekenen contract bij Anderlecht De voetbalredactie

13 mei 2020

Twee jeugdspelers tekenen contract bij Anderlecht

Nieuws op Neerpede. Simion Michez en Luca Monticelli, twee jeugdspelers, hebben een contract getekend bij Anderlecht. Dat meldt de Belgische recordkampioen op de clubwebsite. Michez is een 18-jarige flankspeler en Monticelli een 15-jarige aanvallende middenvelder. “Het zijn twee talenten met een grote progressiemarge”, zegt Jean Kindermans, hoofd opleidingen bij paars-wit. “Ik ben erg tevreden met hun keuze voor Anderlecht. Ze hebben begrepen dat ze bij ons alle kansen krijgen om door te groeien en een loopbaan als profvoetballer te ambiëren.”

Platini vindt dat Infantino zijn mandaat zou moeten neerleggen

De voorzitter van de Wereldvoetbalbond (FIFA) Gianni Infantino zou zijn mandaat moeten neerleggen. Dat verklaart Michel Platini in een interview met het Zwitserse tijdschrift L’Illustré.

Gianni Infantino en de Zwitserse procureur-generaal Michael Lauber “denken dat ze onaantastbaar zijn en boven de wet staan”, stelt de Franse voormalige UEFA-voorzitter. Platini zag zijn plannen om baas van de FIFA te worden gedwarsboomd toen hij geschorst werd voor het ontvangen van een verdachte som van 1,8 miljoen euro van voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter.

Volgens verschillende onthullingen zouden Infantino en Lauber elkaar de voorbije jaren herhaaldelijk informeel ontmoet hebben. In juni van vorig jaar werd Lauber, die het onderzoek naar corruptie binnen de FIFA leidde, van die zaak gehaald. Infantino zou Lauber gevraagd hebben een onderzoek naar zijn persoon in te trekken, wat door de FIFA ontkend wordt.

“Ik denk dat Lauber er zich van bewust is dat hij de grens van het toelaatbare heeft overschreden. En Infantino zou volgens mij zijn mandaat moeten neerleggen”, oordeelt Michel Platini. “Het probleem is dat hij FIFA-voorzitter is geworden door een handige samenloop van omstandigheden, op opportunistische wijze en zonder legitimiteit. Hij gaat dus alles doen om zich vast te klampen aan zijn positie.”

“Dat ik het slachtoffer was van een complot is evident voor mij”, herhaalt de voormalige UEFA-voorzitter, van wie de vierjarige schorsing in oktober 2019 afliep. “In 2016 zou het FIFA-voorzitterschap met erg grote meerderheid voor mij geweest zijn, dat weet iedereen.” Volgens de Fransman heeft Infantino daar met “akkoorden in de coulissen” een stokje voor gestoken.

Aleksandar Rankovic is de nieuwe coach van ADO Den Haag

ADO Den Haag heeft de Serviër Aleksandar Rankovic (41) aangesteld als coach. Dat meldt de club uit de eredivisie woensdag. Verder heeft ADO een ‘Technisch Hart’ gevormd, onder leiding van Martin Jol.

Rankovic krijgt Richard Knopper, Michele Santoni en Rick Hoogendorp aan zijn zijde als assistenten. De gehele technische staf ondertekende een contract voor twee jaar. De Serviër keert terug naar vertrouwd terrein. Rankovic speelde vijf seizoenen voor ADO Den Haag, waar hij ook nog enkele jaren jeugdtrainer was. De afgelopen drie jaar was de oud-middenvelder de assistent van voormalig ADO Den Haag-coach Henk Fraser, bij Vitesse en Sparta Rotterdam.

Rankovic, die aan zijn eerste taak als hoofdcoach begint, is de opvolger van Alan Pardew. ADO Den Haag besloot om de samenwerking met de Brit volgend seizoen niet voort te zetten. Verder maakte de club nog bekend een Technisch Hart op te richten “om de technische duurzaamheid van ADO Den Haag te waarborgen”. Martin Jol, die eind december als technisch adviseur terugkeerde bij de club, zal aan het hoofd staan van het Technisch Hart. Hij noemt meerdere speerpunten van het technische beleid voor de komende jaren. “Naast het creëren van meer stabiliteit en continuïteit willen we meer waarde creëren, onder meer door de jeugdopleiding een prominentere rol te geven”, aldus Jol. “De kloof tussen De Aftrap en het stadion moet verkleind worden. Tevens is het zaak om de clubcultuur te bewaken; de stad Den Haag moet in alle opzichten verweven zijn met de club.”

Lesquoy verlaat Dudelange voor Almere City

Thibaut Lesquoy zet zijn carrière voort in de Nederlandse tweede klasse. De 24-jarige linksachter, die overkomt van het Luxemburgse F91 Dudelange, heeft bij Almere City FC een contract ondertekend voor twee seizoenen, met de optie op nog een jaar.

Lesquoy verliet in 2019 Royal Excelsior Virton, waar hij werd opgeleid, voor Dudelange. Voor de Luxemburgse club trad hij vijf keer aan in de Europa League. Hij viel in in de met 3-4 gewonnen partij tegen APOEL Nicosia, de eerste zege van een Luxemburgse club in de eindfase van een Europese competitie.

“Almere City FC is een jonge en dynamische club, met een ambitieus plan”, vertelt Lesquoy. “Het doel is om op korte termijn naar de Eredivisie te promoveren. Dat spreekt mij erg aan en ik hoop een bijdrage te kunnen leveren aan deze missie. Daarnaast is de Eerste Divisie een goed podium om mijzelf verder te ontwikkelen.”

Het voetbalseizoen is in Nederland definitief stopgezet vanwege de coronacrisis.

