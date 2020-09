Football Talk. Pjanic traint weer mee bij Barcelona - Vermaelen speelt gelijk met Vissel Kobe De voetbalredactie

12 september 2020

14u01 0

Thomas Vermaelen speelt gelijk met Vissel Kobe

In de Japanse J-League heeft Thomas Vermaelen met zijn club Vissel Kobe zaterdag in eigen huis 2-2 gelijkgespeeld tegen FC Tokio.

Vermaelen maakte in een driemansdefensie de hele wedstrijd vol. De thuisploeg kwam na 24 minuten op voorsprong langs Takuya Yasu en hield die 1-0 tot aan de pauze vast. Maar in het begin van de tweede helft gingen de bezoekers op en over Vissel Kobe dankzij treffers van de Brazilianen Adailton (50.) en Diego Oliveira (58.). Vermaelen en co leken op een nederlaag af te steven tot de Braziliaan Dankler met een rake kopbal op assist van Andres Iniesta in de toegevoegde tijd gelijkmaakte.

In het klassement staat Vissel Kobe elfde met 20 punten uit zeventien wedstrijden. FC Tokyo is derde met 32 punten uit zeventien matchen. Vanwege de coronapandemie kreeg de 34-jarige Vermaelen eind vorige maand van de Japanse overheid geen toestemming om de Rode Duivels te vervoegen voor de Nations Leagueduels tegen Denemarken en IJsland.

Pjanic en Todibo trainen weer mee bij Barcelona na coronabesmetting

De Bosniër Miralem Pjanic en de Fransman Jean-Clair Todibo zijn allebei hersteld van hun coronabesmetting. Dat laat hun club FC Barcelona weten. “Ze hebben groen licht gekregen van de medische staf nadat ze hersteld zijn van Covid-19 en hebben getraind op het Ciutat Esportiva”, meldt de club.

Middenvelder Pjanic (30) kwam deze zomer over van Juventus. Verdediger Todibo (20) speelt sinds begin 2019 voor Barça. Hij kwam de voorbije maanden op huurbasis uit voor Schalke 04. Het nieuwe seizoen in La Liga begint dit weekend maar Barcelona krijgt nog twee weken respijt na de verlenging van de Champions League.