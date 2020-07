Football Talk. Pioli wordt beloond voor revival en blijft coach van AC Milan Voetbalredactie

22 juli 2020

Coach Pioli verlengt bij AC Milan

AC Milan heeft het contract van trainer Stefano Pioli met twee jaar verlengd, tot juni 2022. De Italiaanse club bevestigde het nieuws gisteravond na de 1-2-zege tegen Sassuolo, waardoor Milan zeker is van Europees voetbal.

De 54-jarige Pioli, een oud-verdediger van onder meer Parma, Juventus en Fiorentina, is coach van Milan sinds oktober 2019. Zijn contract liep op het einde van het seizoen af, maar hij wordt door de clubdirectie beloond voor de goeie prestaties na de coronabreak.

Milan, het team van Alexis Saelemaekers en topvedette Zlatan Ibrahimovic, is al tien wedstrijden op rij ongeslagen en is in de Serie A opgeklommen naar de vijfde plaats. De club had lange tijd contact met de Duitser Ralf Rangnick, maar dat gaat dus niet door.

"Ik ben heel tevreden en trots dat Milan mij vertrouwen blijft schenken", reageert Pioli. "Ik wil iedereen bedanken, ook de fans die we vandaag zo missen in ons stadion. Zoals ik al vaak heb gezegd: onze toekomst is vandaag. We moeten gefocust en vastberaden zijn. We staan aan het begin van iets buitengewoons. Als we zo blijven werken, zullen we nog sterker en competitiever worden."

Geen positieve tests in Chinese eerste klasse

Komend weekend beginnen ze weer te voetballen in China. Goed nieuws: alle spelers testten negatief op Covid-19, zo zegt staatsagentschap Xinhua.

De Chinese Super League start op 25 juli in twee speelsteden, Suzhou en Dalian. In totaal ondergingen 1.870 personen een test, zo ook Mousa Dembélé (Guangzhou R&F) en Marouane Fellaini (Shandong Luneng) - onze twee Belgen in China. Elke week zal die test herhaald worden. Fellaini had eerder al het coronavirus.

De competitie is door de coronacrisis helemaal overhoop gehaald. Zestien teams zijn nu verdeeld over twee groepen, de ene in Suzhou en de andere in Dalian, van acht teams. Alle teams in dezelfde groep spelen twee keer tegen elkaar. De top vier gaat naar de kampioenschapspoule, de laatste vier naar een degradatiepoule.