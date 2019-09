Football Talk. Peter ‘Zorro’ Zulj traint met masker - Definitief ontwerp voor nieuw Feyenoordstadion De voetbalredactie

20 september 2019

09u16

Bron: Eigen berichtgeving, AD.nl 0

Definitief ontwerp voor nieuw Feyenoordstadion

De komst van een nieuw stadion voor Feyenoord is weer een grote stap dichterbij gekomen. Het Rotterdamse architectenbureau OMA legde onlangs de laatste hand aan het definitief ontwerp van de toekomstige voetbaltempel. De start van de werken is gepland voor april 2021. Het ontwerp ligt nu bij de gemeente en er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend.

Stadion Feijenoord, de club Feyenoord en de gemeente Rotterdam zullen het definitief ontwerp nu beoordelen. Projectbureau Feyenoord City bekijkt in de tussentijd samen met de beoogde bouwaannemers BAM en Besix of deze megaklus in Rotterdam-Zuid binnen het geraamde budget – 365 miljoen euro – blijft.

Behalve het beoordelen van het ontwerp, moeten er nog heel wat andere zaken worden geregeld voordat de bouw werkelijk kan starten. Zo is de financiering nog niet rond, moet Feyenoord aan een groot aantal voorwaarden voldoen om 40 miljoen euro van de gemeente Rotterdam veilig te stellen en wordt er gekeken wat de invloed is van de stikstofuitspraak van de Raad van State. Pas in april 2021 zijn de vergunningen voor de bouw onherroepelijk.

Zulj onzeker voor duel tegen Club Brugge

Peter Zorro, euhm, Zulj. De Oostenrijker traint dezer dagen met een masker in camouflagekleuren. Toch blijft het onzeker of Zulj met die complexe neusbreuk kan aantreden tegen Club Brugge - hij moet contact vermijden. Ook Luka Adzic is twijfelachtig, net als derde doelman Davy Roef. De twee sukkelen met kleine blessures. Jeugdinternational Thierry Lutonda is opnieuw inzetbaar, het valt af te wachten of hij de selectie haalt. Bij de U21 zat hij op de bank. (PJC)

Peperduur horloge van Dolberg gestolen

Minder leuk nieuws voor Kasper Dolberg (21). De Deense spits van OGC Nice ontdekte begin deze week dat zijn horloge ter waarde van 70.000 euro uit de kleedkamer was gestolen. Dolberg ruilde deze zomer Ajax voor Nice. Vorig weekend maakte de Deense aanvaller zijn debuut bij de Franse eersteklasser. Hij speelde 78 minuten mee tegen Montpellier, een duel dat met 2-1 verloren ging. (AD)

Ex-topschutter Bundesliga kiest voor Australisch avontuur

De Duitse aanvaller Alexander Meier (36) zet zijn carrière voort bij het Australische Western Sydney Wanderers. Hij tekende een contract voor een jaar. Meier werd in het seizoen 2014-2015 topschutter in Duitsland. Hij maakte toen negentien competitiegoals voor Eintracht Frankfurt, waarvoor hij veertien jaar uitkwam. Vorig seizoen speelde Meier voor tweedeklasser St Pauli, maar daar werd zijn contract niet verlengd.

“Ik kijk er erg naar uit in Australië te spelen. Ik kan niet wachten om vanavond op het vliegtuig te stappen”, zegt de boomlange aanvaller (1m96). “Ik spreek niet graag over mezelf, wat ik kan doen. Ik wil alleen zeggen dat ik mij altijd 100 procent geef, op en naast het veld.”

Bij de Wanderers vindt Meier zijn landgenoot Marcus Babbel terug, die er coach is. Het team start het nieuwe seizoen in de A-League op 12 oktober met een thuismatch tegen de Central Coast Mariners.