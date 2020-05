Football Talk. Pech voor Schalke: Raman kampt met dijblessure Redactie

28 mei 2020

Raman out met dijblessure

Het loopt niet echt van een leien dakje bij Schalke 04. De Duitse club verloor gisteren al voor de derde keer op rij sinds de hervatting van de Bundesliga. Op de koop toe is Benito Raman out met een dijblessure. Onze landgenoot moest in laatste instantie afhaken voor de partij van gisteren tegen ex-club Fortuna Düsseldorf. Specificaties rond de blessure deelde Schalke niet mee, het is dan ook niet geweten hoe lang Raman out zal zijn.

