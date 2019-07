Football Talk. Patrick Kluivert hoofd opleiding bij Barça - Bongonda mist openingsduel Redactie

25 juli 2019

19u57 2

Patrick Kluivert hoofd opleiding bij FC Barcelona

Patrick Kluivert gaat als hoofd van het opleidingscentrum La Masia van FC Barcelona aan de slag. De Nederlander zette vandaag zijn handtekening onder een tweejarig contract. Kluivert heeft als opdracht meegekregen opnieuw veel jeugdspelers klaar te stomen voor het eerste elftal. Barça speelde lange tijd met veel zelf opgeleide talenten, maar gaf de afgelopen jaren veel geld uit op de transfermarkt.

Kluivert maakte tussen 1998 en 2004 liefst 145 doelpunten voor FC Barcelona. Hij was afgelopen maand op de Africa Cup assistent van bondscoach Clarence Seedorf bij Kameroen. Het duo werd twee weken geleden ontslagen. Kluivert werkte eerder als trainer bij Jong FC Twente. Hij assisteerde Louis van Gaal bij Oranje en was ook even bondscoach van Curaçao. Zijn zoon Shane speelt op dit moment in de jeugd van FC Barcelona.

Bjorn Ruytinx keert terug bij OHL als ambassadeur

Bjorn Ruytinx keert terug bij Oud-Heverlee Leuven als ambassadeur, zo maakte de 1B-club vandaag bekend. “El Toro heeft OHL altijd in zijn hart gedragen en kon dus niet weerstaan aan de lokroep van zijn ware liefde”, klinkt het in een mededeling.

“Ruytinx keert terug als OHL-ambassadeur en zal de club vertegenwoordigen bij de fans en op speciale gebeurtenissen. De eerste speciale gebeurtenis is meteen onze Fandag. Ruytinx zal er aan Tribune 4 handtekeningen uitdelen en op de foto staan. Als eerbetoon aan de kapitein die Leuven van derde klasse naar de Belgische eerste klasse leidde, vernoemt OH Leuven Tribune 4, de spionkop, naar de voormalige kapitein. De Leuvense fans zullen in samenspraak met de club beslissen hoe de tribune juist zal noemen en hoe dit zal gevisualiseerd worden.”

Bjorn Ruytinx, OHL-ambassadeur! Hij is er zaterdag op de fandag tijdens de stadiontour bij voor foto's en handtekeningen 🤩



👉 Lees meer: https://t.co/ahlI4RZZmm#SamenSterker pic.twitter.com/bFol9C5u52 Oud-Heverlee Leuven(@ OHLeuven) link

Manchester United haalt het nipt van Tottenham Hotspur in oefenduel

Manchester United heeft donderdag in het Chinese Shanghai met 2-1 gewonnen van Tottenham Hotspur, in een duel in de International Champions Cup.

United, zonder Romelu Lukaku maar wel met Paul Pogba aan de aftrap, haalde het dankzij doelpunten van Anthony Martial en Angel Gomes. Tussendoor scoorde invaller Lucas Moura tegen voor de Spurs, waarbij Jan Vertonghen aan de aftrap verscheen. Bij de rust werd hij vervangen door collega-Rode Duivel Toby Alderweireld.

Vlak na het duel werd bekendgemaakt dat de Spurs hun overeenkomst met shirtsponsor AIA verlengd hebben voor de komende acht seizoenen. Dat levert de club in totaal 360 miljoen euro op. De vorige overeenkomst zou in 2022 aflopen en bracht de Spurs ook minder op. Op financieel vlak doet de club het al jaren goed. Afgelopen seizoen maakten de Spurs 126 miljoen euro winst. Mede door de verhuis naar het nieuwe stadion zal dat bedrag de komende seizoen meer dan waarschijnlijk nog oplopen.

Genk mist Bongonda

Racing Genk mist in het openingsduel van het nieuwe seizoen recordaankoop Theo Bongonda. De 23-jarige winger sukkelt met een blokkade in de rug en krijgt morgen een infiltratie.

Homeless Devils en Flames nemen in Cardiff voor het eerst deel aan WK

De Belgian Homeless Devils en Flames zijn woensdag naar Cardiff vertrokken voor hun eerste deelname aan het WK voor landenteams van thuis- en daklozen. De 64 ploegen komen tussen 27 juli en 3 augustus in actie in een straatvoetbaltoernooi, maar zullen er ook aan tal van andere evenementen deelnemen.

In de mannencompetitie schreven 48 landen zich in voor deze zeventiende editie van de Homeless World Cup. Bij de vrouwen staan 16 ploegen aan de start in de Welshe hoofdstad, goed voor een totaal van 64 teams. België neemt voor het eerst deel. De eerste wedstrijden worden op zaterdag gespeeld, de finales vinden plaats op 3 augustus. Vorig jaar ging het gastland Mexico zowel bij de vrouwen als bij de mannen met de oppergaai aan de haal. In totaal worden er zeven trofeeën uitgereikt. Na een voorronde en groepsfase worden alle deelnemende teams op niveau ingedeeld in reeksen: vijf bij de mannen, twee bij de vrouwen.

Naast het sportieve en competitieve aspect, is er ook een heel muzikaal programma uitgewerkt en er zullen heel wat toespraken gehouden worden om het taboe rond thuis- en daklozen te doorbreken of om de problemen waarmee deze mensen worstelen aan te kaarten. “Dit avontuur is een unieke en waardevolle ervaring voor onze twee ploegen die hier de nodige lessen kunnen uittrekken. We hopen dat de spelers deze ervaring met andere dak- en thuislozen zullen delen en dat ze hun lokale medespelers ook zullen inspireren als echte Belgische ambassadeurs”, klinkt het bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond.

Montenegro stelt Hadzibegic aan als bondscoach

Farouk Hadzibegic is de nieuwe bondscoach van Montenegro. Dat heeft de voetbalbond van het land donderdag laten weten.

Hadzibegic volgt de Serviër Ljubisa Tumbakovic op, die in juni moest opstappen nadat hij niet was komen opdagen voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Kosovo, een land dat Servië niet wil erkennen.

De nieuwe trainer zal zijn debuut maken op 5 september, in een oefenpartij tegen Hongarije. Vijf dagen later volgt een kwalificatiewedstrijd thuis tegen Tsjechië. Montenegro staat onderaan groep A met twee punten uit vier wedstrijden.

De 61-jarige Hadzibegic, ex-international van Joegoslavië, voetbalde in zijn loopbaan voor Sarajevo, Betis, Sochaux en Toulouse. Als coach deed hij ervaring op bij verschillende Franse teams.

KNVB toont VAR-communicatie op stadionschermen tijdens Nederlandse Supercup

De Nederlandse voetbalbond KNVB gaat tijdens de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal, de Nederlandse Supercup, experimenteren met informatie op videoschermen in het stadion over VAR-momenten. Op de schermen verschijnen dan teksten als “mogelijke strafschop vanwege handsbal” of “mogelijke rode kaart vanwege overtreding”. De KNVB wil zo de toeschouwers meer inzicht geven in beslissingen van de videoref.

“Een van de verbeterpunten die voortkwamen uit het eerste seizoen VAR in de Eredivisie, was dat het publiek beter geïnformeerd wilde worden over VAR-situaties”, klinkt het op de site van de KNVB. “Te vaak wisten toeschouwers niet precies waarom de VAR ingreep. Een manier om daar meer duidelijkheid over te verschaffen, is het vertonen van de VAR-beslissing op de videoschermen in het stadion.”

In overleg met de clubs wordt gekeken wanneer de VAR-communicatie op videoschermen bij alle Eredivisiewedstrijden wordt getoond. De wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal gaat zaterdag tussen Ajax en PSV.

Anderlecht oefent tegen Düsseldorf

Extra oefenmatch volgende week voor Anderlecht. Paars-wit speelt op 31 juli om 15u tegen Fortuna Düsseldorf. De wedstrijd gaat door op het veld van Patro Maasmechelen.

Op 31/07 om 15u speelt #RSCA tegen Fortuna Düsseldorf op het veld van Patro Maasmechelen. De tickets zijn enkel in voorverkoop te verkrijgen, in onze ticketing en die van Patro Maasmechelen. ⚽️ Info: https://t.co/uLYD9tliPB #COYM pic.twitter.com/ZNp1KBwcTy RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

Diego Maradona met succes geopereerd aan knie

Diego Maradona is gisteren in Buenos Aires met succes geopereerd aan zijn rechterknie, zo maakte zijn advocaat bekend. De intussen 58-jarige Argentijn stapte vorige maand op als trainer bij de Mexicaanse tweedeklasser Sinaloa Dorados. Op advies van de dokter neemt de Argentijnse voetballegende rust. Maradona begon in september vorig jaar bij Sinaloa Dorados. Hij had meerdere keren gezondheidsklachten. Dit jaar verbleef hij nog enkele dagen in het ziekenhuis vanwege een maagbloeding.

Haroun en Baby uit voorzorg aan de kant

Antwerpcoach Laszlo Bölöni hoopt nog wat vraagtekens uit te gommen voor de competitiestart van zondag in Eupen. Kapitein Haroun en Baby bleven binnen voor verzorging, maar zouden eerstdaags moeten kunnen hervatten. Coopman moet vandaag weer bij de groep kunnen aansluiten. Arslanagic hoopt maandag met looptrainingen te kunnen starten. De Winter en Haoran hopen volgende week weer bij de groep aan te pikken. Borges voert het ritme geleidelijk aan op. (SJH)

KBVB in beroep tegen boete FIFA

De KBVB heeft beroep aangetekend tegen een boete van 203.000 euro die in mei werd opgelegd door de FIFA. De voetbalbond werd gesanctioneerd wegens inbreuken bij vier transfers van minderjarige spelers bij Anderlecht. Het gaat onder meer om de komst van de Congolese verdediger Chancel Mbemba in 2011, toen die 17 jaar oud was. Paars-wit probeerde ook de Amerikaan Patrick Tshiani (in 2011, toen 16 jaar), de Roemeen Dragos Cojocaru (in 2012, toen 15 jaar) en de Nepalees Bimal Magar (in 2014, toen 16 jaar) tevergeefs aan te sluiten. Ook in die dossiers stelde de FIFA inbreuken vast. Deze drie spelers schopten het nooit tot de A-kern. Enkel Mbemba, nu bij FC Porto, brak echt door. Het disciplinaire comité van de FIFA legde paars-wit, dat zijn volledige medewerking verleende aan het onderzoek, een boete van 177.000 euro op. Anderlecht ging niet in beroep.