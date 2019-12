Football Talk. Pardew nieuwe coach ADO, dat Jol strikt als technisch adviseur - Mbappé wil naar de Spelen Redactie

24 december 2019

Beroep van Spurs tegen schorsing van drie wedstrijden voor Heung-min Son haalt niets uit

De Disciplinaire Commissie van de Engelse Voetbalbond FA heeft het beroep dat Tottenham Hotspur maandag indiende tegen de schorsing voor drie wedstrijden die Heung-min Son had gekregen voor zijn uitsluiting in de competitiewedstrijd van zondag tegen Chelsea, naast zich neergelegd, zo melden Britse media.

De Zuid-Koreaanse international kreeg zondagavond de rode kaart te zien wegens natrappen tegen Antonio Rüdiger. Die uitsluiting kwam er nadat de videoref de beelden had bekeken. Nadien werden er oerwoudgeluiden naar het hoofd van Rüdiger geslingerd. De stadionomroeper vroeg tot drie keer toe de thuissupporters om zich te gedragen, maar de wedstrijd werd niet stilgelegd.

Chelsea haalde het uiteindelijk van de ploeg van Mourinho met 0-2 na twee goals van Willian. De Spurs zijn intussen weggezakt naar de zevende stek in de Premier League en kunnen op Boxing Day tegen Brighton & Hove, twee dagen later tegen Norwich en op nieuwjaarsdag tegen Southampton niet op hun smaakmaker rekenen.

ADO Den Haag strikt Martin Jol als technisch adviseur

ADO Den Haag heeft Martin Jol gestrikt als technisch adviseur, zo bevestigde de Nederlandse club. De 63-jarige Jol was in het verleden als speler en trainer werkzaam voor de club uit zijn geboortestad. Eerder op de dag maakte ADO al bekend dat de Engelsman Alan Pardew het seizoen afmaakt als hoofdtrainer.

“Martin is een van de meest vooraanstaande Nederlandse trainers. En ook nog eens een Haags voetbalmonument. Het is fantastisch dat hij er, samen met Alan Pardew en de rest van de staf, alles aan wil doen om ADO Den Haag uit deze benarde positie te halen”, aldus algemeen directeur Mohammed Hamdi.

Jol was al een paar jaar niet meer werkzaam in de voetbalwereld. Zijn laatste werkgever was de Egyptische club Al-Ahly. Daarvoor was hij trainer bij onder meer Tottenham Hotspur, HSV, Ajax en Fulham.

ADO staat op de zeventiende plaats in de Eredivisie. Trainer Fons Groenendijk stapte begin deze maand op en twee weken later vertrokken ook manager voetbalzaken Jeffrey van As en adviseur Kees Jansma.

Tottenham legt fan die beker gooide stadionverbod op

Tottenham Hotspur heeft de fan die zondag tijdens de met 0-2 verloren competitiewedstrijd tegen Chelsea een drankbeker op het veld gooide richting Chelsea-doelman Kepa een stadionverbod opgelegd, zo maakte de club bekend.

“We zullen hardhandig blijven optreden tegen dergelijk gedrag”, zo klinkt het in de clubmededeling. “Ons onderzoek wat betreft het vermeend racisme aan het adres van Antonio Rüdiger loopt nog.”

Liverpool kan dit jaar niet meer rekenen op Oxlade-Chamberlain

Alex Oxlade-Chamberlain is zaterdag niet ongeschonden uit de finale voor het WK voor clubs gekomen. De Liverpool-middenvelder heeft in het duel in Doha, dat The Reds na verlengingen met 1-0 wonnen van het Braziliaanse Flamengo, een blessure aan de ligamenten van de enkel opgelopen. Oxlade-Chamberlain mist de Premier League-wedstrijden tegen Leicester (26/12) en Wolverhampton (29/12).

“Alex heeft een van de buitenste ligamenten van de enkel bezeerd”, legde de Duitse T1 uit. “We moeten afwachten hoe snel hij zal herstellen, moeilijk om daar nu meer over te zeggen. In een ver verleden had ik een keer dezelfde blessure, en ik weet dat het snel kan gaan maar soms ook een tijdje kan duren. Maar het is duidelijk dat hij dit jaar niet meer zal spelen.”

Ervaren Alan Pardew moet ADO Den Haag in Eredivisie houden

ADO Den Haag heeft Alan Pardew aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. De 58-jarige Engelsman, die Fons Groenendijk opvolgt, heeft zich voor de rest van het seizoen verbonden aan ADO. Met Pardew heeft ADO een coach met veel ervaring in huis gehaald. De oud-middenvelder begon zijn carrière als trainer in 1999 bij Reading en stond daarna aan het roer bij achtereenvolgens West Ham United, Charlton Athletic, Southampton, Newcastle United, Crystal Palace en West Bromwich Albion.

Als coach van Newcastle werd de Engelsman in het seizoen 2011/2012 zelfs voor het eerst in de clubhistorie tot Manager van het Seizoen gekroond in de Premier League. Tijdens zijn spelersloopbaan droeg Pardew het shirt van onder meer Crystal Palace, Charlton Athletic en Tottenham Hotspur. Pardew, die Chris Powell als assistent meeneemt naar Den Haag, volgt Fons Groenendijk op, die begin deze maand zijn functie als hoofdtrainer per direct neerlegde.

In februari 2017 werd Groenendijk aangesteld als opvolger van Zeljko Petrovic. Na twee seizoenen met een plaats in de linkerkolom kreeg hij de motor van ADO deze jaargang niet aan de praat. Het team uit Den Haag staat in de Eredivisie pas zeventiende met 13 punten. Alleen RKC Waalwijk (11 ptn) doet minder goed.

Antwerp oefent twee keer op stage

Zoals elk jaar trekken de eersteklassers na Nieuwjaar op stage. Antwerp slaat z’n tenten op in Alicante tussen 5 en 12 januari. De ploeg van coach Laszlo Bölöni zal er bovendien twee oefenmatchen spelen. De eerste staat op het programma op 10 januari tegen FC Lugano (15u30). De tweede is een oefenpot tegen een plaatselijke selectie op 11 januari (ook om 15u30).

Mbappé wil naar de Spelen

Kylian Mbappé wil volgende zomer schitteren op de Olympische Spelen in Tokio. Dat zei de aanvaller van PSG gisteren in een gesprek met France Football. “Ik beslis niet alleen over mijn deelname aan de Olympische Spelen. Uiteraard wil ik er heel graag bij zijn. Maar als mijn club, die mijn werkgever is, niet wil dat ik ga, dan zal ik niet gaan”, zegt de 21-jarige Mbappé, die binnenkort over het onderwerp zal samenzitten met Leonardo, de sportief directeur van PSG. Die liet al eerder weten geen voorstander te zijn van het idee, omdat hij overbelasting vreest bij het goudhaantje van PSG.

De Spelen staan geprogrammeerd van 23 juli tot 8 augustus. Daarvoor is Mbappé ook al aan de slag op het EK (12 juni tot 12 juli). Het nieuwe seizoen in de Ligue 1 start dan weer in het weekend van 8 augustus. Zo lijkt er voor Mbappé amper rust weggelegd volgende zomer, tenzij hij de seizoensstart van PSG laat schieten. (RN)