Football Talk. Pandemieclausules bij Werder - Mbappé mogelijk in de basis tegen Leipzig - Twee positieve coronatests bij Sporting Lissabon

17 augustus 2020

Werder Bremen neemt pandemieclausules op

Werder Bremen laat pandemieclausules in de contracten van nieuwe spelers opnemen, zo bevestigde Frank Baumann, sportief directeur bij de Duitse eersteklasser, maandag aan de website Deichstube.

Door de stopzetting van de competitie en de latere hervatting achter gesloten deuren werden clubs in Duitsland de voorbije maanden geconfronteerd met fors inkomstenverlies. Om dat op te vangen moesten spelers bij heel wat teams een deel van hun loon afstaan, maar Werder gaat nu nog een stap verder door de eventuele salarisvermindering op voorhand in het contract te laten opnemen. Die crisisclausule zou de club de gevolgen van een eventuele tweede golf beter moeten laten opvangen.

“Op die manier willen we ons beschermen tegen eventuele financiële verliezen”, bekende Baumann. “Met de clausule zijn we ervan verzekerd dat de spelers dan ook hun steentje zullen bijdragen.”

Werder Bremen kon zich afgelopen seizoen slechts ternauwernood van het behoud verzekeren in de Bundesliga. De club eindigde op de op twee na laatste plaats en moest daardoor barrages afwerken, die winnend werden afgesloten tegen tweedeklasser Heidenheim.

Tuchel sluit basisplaats Mbappé tegen Leipzig niet uit

PSG-coach Thomas Tuchel sluit niet uit dat Kylian Mbappé dinsdag (21u) in de basis start in de halve finale van de Champions League tegen RB Leipzig. Maandag hakt de Duitser na afloop van de training de knoop door, zo verklaarde hij op een videoconferentie.

Mbappé vierde vorige week woensdag zijn rentree na een enkelblessure. In de kwartfinale van het kampioenenbal tegen Atalanta speelde hij het laatste halfuur. PSG zorgde in het slot van die match voor een sensationele ommekeer (2-1 zege).

“Kylian had geen problemen met zijn voet tegen Atalanta”, liet Tuchel optekenen. “Na de training zullen we zien of hij 90 minuten aankan.” De coach van de Franse kampioen omschreef de band tussen Mbappé en collega-spits Neymar als “de sterkte van PSG”. “Zij maken het verschil”, voegde Tuchel daaraan toe.

Doelman Keylor Navas is niet beschikbaar vanwege een hamstringblessure, maar volgens middenvelder Ander Herrera kan PSG rekenen op reservedoelman Sergio Rico. “Hij heeft al getoond dat hij ons kan helpen.” Rico, die gehuurd wordt van Sevilla, verving Navas in de 79e minuut in de wedstrijd tegen Atalanta.

Leipzig wordt gecoacht door de 33-jarige Julian Nagelsmann, die vlak na de beëindiging van zijn spelerscarrière scout was voor Augsburg II, dat onder leiding stond van Tuchel. Uiteindelijk bleek dat het startsein voor de carrière als coach van Nagelsmann. “Julian deed het goed als scout. Nu is hij onze tegenstander in de Champions League, zoiets kan je niet voorspellen. In zijn rapporten kon je vroeger al zijn passie voor het spel zien”, besloot Tuchel.

Twee spelers Sporting Lissabon testen positief op coronavirus

Twee Argentijnse spelers van Sporting Lissabon, Rodrigo Battaglia en Luciano Vietto, hebben positief getest op het coronavirus. Dat raakte maandag bekend.

De twee spelers vertonen geen symptomen en zitten thuis in zelfisolatie, zo meldde een woordvoerder van de club aan het Franse persagentschap AFP. “Ze voeren de trainingen thuis uit en kunnen na twee negatieve tests terugkeren, zoals het protocol voorschrijft.”