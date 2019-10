Football Talk. Özil haalt uit naar Duitsland: “Racisme in hele maatschappij verankerd” - KDB is terug uit blessure bij City De voetbalredactie

18 oktober 2019

Mesut Özil haalt zwaar uit naar Duitsland

Mesut Özil heeft het helemaal gehad met Duitsland. In een interview met sportportaal ‘The Athletic’ haalt de Arsenal-middenvelder zwaar uit naar zijn vaderland. “Er zijn grote problemen in Duitsland”, zegt Özil. “Kijk maar naar wat er vorige week in Halle (bij een aanslag op een synagoge vielen twee doden, red.) gebeurd is. Opnieuw was er een antisemitische aanslag. Spijtig genoeg is racisme niet enkel meer een thema van rechts in Duitsland. Het heeft zich in de hele maatschappij verankerd. Zelf werd ik ook racistisch bejegend, zelfs door politici en beroemdheden. En niemand van mijn ploegmaats bij de nationale ploeg die me steunde. Ze zwegen allemaal en lieten het gebeuren.”

Ook de storm van kritiek die opstak na het bezoek van Özil en Gündogan aan de Turkse president Erdogan in de aanloop naar het WK in Rusland heeft hem zwaar geraakt. “Ik voelde mij totaal niet gerespecteerd”, zegt Özil. “Het voelde aan alsof dat bezoek een blunder was waarvoor ik mij moest verontschuldigen. Als ik mij zou excuseren, was het allemaal in orde. In het andere geval leek het dat ik niet meer welkom was bij het team en kon ophoepelen. De mensen zouden beter respect opbrengen voor wat ik voor Duitsland gedaan heb. Mijn generatie heeft het Duitse voetbal veranderd. Door ons is het veel attractiever geworden dan in het verleden.”

Citycoach Guardiola kan weer op De Bruyne rekenen

Kevin De Bruyne is hersteld van zijn liesblessure. Hij kan dit weekend dus zijn comeback maken in de competitiewedstrijd op het veld van Crystal Palace, de ploeg van Christian Benteke. Pep Guardiola, zijn coach bij de Citizens, bevestigde tijdens een persmoment dat De Bruyne “terug” is.

De Bruyne blesseerde zich op 28 september op het veld van Everton, waar hij met zijn achtste assist van deze competitie een aandeel had in de 1-3 zege. ‘KDB’ miste vervolgens de Champions Leaguewedstrijd tegen Dinamo Zagreb (2-0), de competitiematch tegen Wolverhampton (0-2 verlies) en de interlands van de Rode Duivels tegen San Marino (9-0) en Kazachstan (0-2).

Halle-Gooik kent tegenstanders in eliteronde

Halle-Gooik neemt het in de eliteronde van de Champions League futsal op tegen het Russische Sport Club KPRF, het Sloveense Futsal Kub Dobovec en het Bosnische FC Mostar SG.

In de eliteronde nemen zestien teams het van 19 tot 24 november in vier groepen van vier tegen elkaar op. De vier groepswinnaars spelen eind april de Final Four. Het Portugese Sporting CP verdedigt zijn titel. Halle-Gooik werkt zijn duels af in de thuisbasis van KPRF in Moskou, dat als team uit pot 1 het thuisvoordeel geniet.

Halle-Gooik plaatste zich eerder deze maand voor de eliteronde door voor eigen publiek als derde (op vier) te eindigen in een groep met het Portugese Benfica (2-6 verlies), het Oekraïnse Kherson (3-7 verlies) en het Azerbeidzjaanse Araz (5-1 winst).

Anderlecht eist nog half miljoen euro van Suarez

Het conflict tussen Anderlecht en Matias Suarez is nog niet van de baan. Paars-wit heeft bij de FIFA opnieuw een zaak aangespannen tegen zijn ex-speler. De Argentijn verbrak in 2016 zijn contract bij Anderlecht - hij riep in dat hij zich onveilig voelde na de aanslagen in Zaventem. De FIFA veroordeelde Suarez en zijn toenmalige club Belgrano eerder al tot de betaling van 1,4 miljoen euro wegens contractbreuk. Tot dusver ontving Anderlecht slechts 900.000 euro. De Brusselse club wil nu het resterende half miljoen recupereren via een nieuwe zaak bij de FIFA.