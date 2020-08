Football Talk. Overname Waasland-Beveren? “Er zijn gesprekken bezig, maar dat is al lang zo” - Denayer in selectie tegen City De voetbalredactie

13 augustus 2020

Jason Denayer in selectie tegen Manchester City

Jason Denayer en Maxwel Cornet vielen vorige week in de terugwedstrijd tegen Juventus beiden uit met een blessure. Rudi Garcia heeft het duo nu toch opgeroepen voor de wedstrijd tegen Manchester City in de kwartfinale van de Champions League komende zaterdag.

Overname Waasland-Beveren?

Komt ook Waasland-Beveren binnenkort in buitenlandse handen? En gaf het behoud in 1A een mogelijke overname een beslissend duwtje in de rug? Goed mogelijk, al laat voorzitter Dirk Huyck niet in zijn kaarten kijken. “Ik heb altijd gezegd dat er op lange termijn nood is aan goede investeerders als nieuwe stap in onze ontwikkeling, maar je moet ze natuurlijk wel nog vinden”, vertelde hij bij TV Oost. “Er zijn gesprekken bezig, maar dat is al lang zo. Tussen gesprek en handtekening zit nog een heel groot verschil. De kans zit erin dat er binnenkort een akkoord komt, maar nu is dat er nog niet. We gaan ons niet haasten, geen fouten maken in dit dossier. Deze week verwacht ik nog geen witte rook.”