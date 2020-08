Football Talk. Orlando City naar finale MLS na beauty Nani - Clubicoon Ledley King wordt assistent bij Tottenham De voetbalredactie

07 augustus 2020

Clubicoon Ledley King nieuwe assistent van Tottenham

Tottenham heeft donderdag voormalig verdediger Ledley King aangesteld als nieuwe assistent bij de club. King is een clubicoon van de Spurs en speelde tussen 1999 en 2012 in totaal 323 officiële duels voor de Londense club.

De intussen 39-jarige King, 21-voudig Engels international, stopte in 2012 met voetballen en zette zich vervolgens als ambassadeur in voor de club. Komend seizoen krijgt hij een meer concrete rol als assistent van hoofdcoach José Mourinho.

Aan uitgaande zijde verlaat Ricardo Formosinho de club. De Portugees was sinds vorig jaar aan de slag als assistent bij de club van Rode Duivel Toby Alderweireld.

Nani leidt Orlando City met knap doelpunt naar finale MLS

Orlando City heeft zich vannacht geplaatst voor de finale van de Major League Soccer (MLS). Orlando versloeg in de halve finale Minnesota United met 3-1. De Portugese oud-international Nani was de uitblinker met twee doelpunten. In de finale volgende week dinsdag zijn de Portland Timbers de tegenstander.

Nani zette zijn ploeg voor rust al op een dubbele voorsprong. Vooral zijn tweede treffer, een geplaatst afstandsschot, mocht er zijn. Minnesota vond zeven minuten voor het einde van de partij de aansluitingstreffer, via Mason Toye. Maar Orlando pakte toch de overwinnning. Invaller Michel rondde zes minuten in blessuretijd een snelle counter af, 3-1.

De MLS werd midden maart na twee speeldagen stopgezet door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Begin juli werd de competitie hervat met een groepsfase. Alle spelers en staf verblijven in één ‘bubbel’ in Disney World in Orlando (Florida). Na de finale zal eind augustus opnieuw het reguliere seizoen in de MLS hervatten.



FC Dallas ontslaat doelman na vermoedens van huishoudelijk geweld

MLS-club FC Dallas heeft donderdag laten weten afscheid te nemen van Jesse Gonzalez. De doelman kwam in juni in het oog van een storm te staan in de Verenigde Staten na beschuldigingen aan zijn adres van huishoudelijk geweld. Zijn contract werd in onderling overleg ontbonden.

De politie van Frisco (Texas) startte in juni een zaak op tegen de 25-jarige Gonzalez, die verdacht wordt van meerdere huiselijke gewelddaden. Gonzalez speelt sinds 2013 voor FC Dallas, de ex-club van onze landgenoot Roland Lamah. Hij won met de club de US Open Cup in 2016.