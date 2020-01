Football Talk. Opnieuw fors verlies voor KV Oostende: “Voor 70 procent veroorzaakt door erfenis van Coucke” De voetbalredactie

31 januari 2020

06u47 0

9,6 miljoen verlies voor KVO

Uit de jaarrekening van het seizoen 2018-2019, het eerste onder Callant na het vertrek van Coucke, blijkt dat KVO een nieuw verlies van 9,6 miljoen euro gedraaid heeft. Dit door een lagere omzet en de nog steeds hoge kosten, die ondanks de bezuinigingen slechts een daling van 14,7 miljoen euro naar 12,3 miljoen euro kenden. “Een verlies dat voor 70 procent veroorzaakt werd door de erfenis van Coucke”, klinkt het bij financieel adviseur Thorsten Theys. Vandaag draait Oostende een structureel verlies van 3 miljoen euro, het bedrag dat voorzitter Dierckens bijpaste toen hij overnam van Callant. Intussen bedragen de opeengestapelde verliezen van de kustploeg al 23,2 miljoen euro. Verder wordt verwacht dat de deal met Pacific volgende week wordt afgerond. Dierckens wacht op de handtekening van de investeerders, die met Coucke om de tafel zitten over de openstaande schulden (zo’n 6 miljoen) en het stadiondossier. (TTV)

Belgische zaalvoetballers zetten ook Schotland vlot opzij

De Belgische futsallers hebben in hun tweede groepswedstrijd van de kwalificaties voor het EK futsal 2022 opnieuw een klinkende zege geboekt. Met 7-3 (rust: 4-1) namen de Futsal Red Devils donderdagavond in Herentals Schotland te grazen.

Een snelle owngoal van Steedman (1.) bezorgde de Belgen voor zo'n 500 supporters een goede start, waarna Abdelhalim Ettalaki (5.) en Steven Dillien (7.) de Red Devils helemaal op rozen zetten. Marvin Ghislandi (10.) scoorde ook ongelukkig tegen zijn eigen doelman, waardoor de Schotten opnieuw hoop koesterden. Nog voor de rust deed Dillien (18.) de boeken helemaal toe. Na de pauze maakten de Schotten een eigen doelpunt: 5-1. Aloulou (30. en 39.) milderde tot 5-2 en 6-3. Tussendoor vervolledigde Dillien (37.) zijn hattrick onder het goedkeurend oog van Roberto Martinez. Souliemane Ouadi (40.) legde de 7-3 eindstand vast.

België is na twee gewonnen wedstrijden nog niet zeker van groepswinst. Met 6 op 6 voeren de troepen van bondscoach Karim Bachar de stand in poule B aan. Daarna volgen Armenië en Montenegro met elk 3 punten. Zaterdag hebben de Belgen genoeg aan een gelijkspel tegen de Montenegrijnen om zich van een plek in de laatste kwalificatieronde te verzekeren.

De negen groepswinnaars plaatsen zich voor de volgende kwalificatieronde. De tweedes en de beste vijf derdes spelen in april barragewedstrijden (heen en terug). In de laatste kwalificatieronde plaatsen de winnaars van de acht poules en de zes beste runner-ups zich voor het hoofdtoernooi. De twee andere tweedes spelen barrages. Nederland is als organiserend land automatisch gekwalificeerd voor het EK, dat zal plaatsvinden van 19 januari tot 6 februari 2022 in Amsterdam en Groningen.