Football Talk. Operatie voor Brecht Dejaegere - Oranje oefent tegen Spanje - PSG-voorzitter en Valcke ondervraagd

02 december 2019

PSG-voorzitter Al-Khelaïfi en voormalig FIFA-topman Valcke ondervraagd in Zwitserland

PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaïfi en voormalig FIFA-topman Jérôme Valcke worden vandaag ondervraagd door het Zwitserse parket na verdachtmakingen omtrent corruptie bij de toewijzing van de uitzendrechten van meerdere wereldkampioenschappen voetbal.

Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om de laatste verhoren in het onderzoek dat reeds in maart 2017 werd opgestart. Al-Khelaïfi wordt ervan verdacht enkele ‘voordelen’ te hebben gegeven aan Valcke, zoals het gebruik van een luxueuze eigendom in Sardinië, in ruil voor de uitzendrechten voor de WK’s tussen 2018 en 2030. In de zaak is er ook een derde verdachte, wiens identiteit niet bekend is. Volgens het parket gaat het om een zakenman die actief is in de wereld van het sportrecht. Ook hij zou geprobeerd hebben door middel van omkoping de uitzendrechten binnen te halen.

Het is niet het enige onderzoek waarin Al-Khelaïfi en Valcke genoemd worden. Valcke, een voormalig secretaris-generaal bij de Wereldvoetbalbond, werd eerder al voor tien jaar geschorst in de nasleep van een groot corruptieschandaal dat de hele FIFA op zijn grondvesten deed daveren. De tien jaar kreeg hij uiteindelijk voor zwendel en vernietiging van bewijsmateriaal. Destijds was hij nog de rechterhand van toenmalig voorzitter Sepp Blatter.

Nasser Al-Khelaïfi, naast PSG-voorzitter ook president-directeur van mediabedrijf BeIN Media, werd in mei door het Franse gerecht dan weer beschuldigd van actieve corruptie bij de kandidaturen van Doha voor de WK’s atletiek van 2017 en 2019. Onderzoekers namen daarbij eveneens de toewijzing van de Olympische Spelen aan Rio de Janeiro (2016) en Tokio (2020) onder de loep.

Zo werden er vragen gesteld omtrent twee overschrijvingen voor een totaalbedrag van 3,5 miljoen dollar die in de herfst van 2011 uitgevoerd werden door het bedrijf Oryx Qatar Sports Investment, dat in handen is van Nasser Al-Khelaïfi en zijn broer Khalid. De begunstigde van de overschrijvingen was een sportmarketingbedrijf dat onder leiding staat van Papa Massata Diack, wiens vader Lamine Diack voormalig voorzitter is van de Internationale Atletiekfederatie IAAF en die bovendien heel wat invloed had in het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

Destijds was Doha in de running voor de kandidatuur van het WK atletiek 2017 en de laatste overschrijving vond plaats vier dagen voor de stemming. Het WK ging naar Londen, maar uiteindelijk kreeg de Qatarese hoofdstad het WK van later dit jaar toegewezen.

Vader en zoon Diack kwamen al meermaals in aanraking met het gerecht: Lamine wordt in Frankrijk beschuldigd van witwaspraktijken en corruptie, en betrokkenheid bij het tegen betaling toedekken van positieve dopingtests in Rusland. Papa Massata zou eveneens een sleutelrol gespeeld hebben in het corruptiedossier.

Kanaries eten smurfentaart

Zondag was in Sint-Truiden en omstreken bij de bakkers haast geen smurfentaart meer te vinden. STVV-supporters genoten er na de derbyzege voluit van. Deze namiddag was het de beurt aan Nicky Hayen en zijn spelers. Zij werden getrakteerd op smurfentaart. Dat is een gewoonte als er van Genk wordt gewonnen. Een gewoonte die niet vaak voorkomt, maar toch. En of de overwinning bij de aartsvijand zoet smaakt en zal blijven smaken. Al is en blijft de tijd om na te genieten kort. Want woensdag wacht een verre en moeilijke verplaatsing naar Zulte Waregem. En drie dagen later komt Club Brugge naar Stayen. (FKS)

Oranje oefent tegen Spanje

In de aanloop naar het EK van volgende zomer hebben Nederland en Spanje aangekondigd dat ze op 29 maart een oefenmatch tegen elkaar zullen spelen. De wedstrijd zal doorgaan in de Johan Cruijf ArenA in Amsterdam.

Spanje staat op nummer 8 van de FIFA-ranking, Nederland staat zes plaatsen lager. Op het EK zitten de Spanjaarden in een groep met Zweden, Polen en de play-offwinnaar B, Nederland komt uit tegen Oostenrijk, Oekraïne en Roemenië of de play-offwinnaar D.

Brecht Dejaegere moet onder het mes na sleutelbeenbreuk

AA Gent zal het een poos moeten stellen zonder Brecht Dejaegere. De 28-jarige middenvelder liep zondag tijdens het duel bij KV Kortrijk (0-2) een sleutelbeenbreuk op. Dejaegere gaat dinsdag onder het mes.

Dejaegere blesseerde zich in het slot van de partij, na een ongelukkig contact met tegenstander Christophe Lepoint. Meteen was duidelijk dat het om een zware blessure ging. Dejaegere verliet het veld op een draagberrie. Gent meldt dat na nader onderzoek de beslissing viel om de middenvelder te opereren. De Buffalo’s plakten geen duur op de afwezigheid van Dejaegere.

De club, staff, zijn teamgenoten en supporters wensen Brecht een spoedig herstel!

In de stand zijn de Gentenaars met 32 punten derde, op zeven punten van Club Brugge en één van Standard. Dejaegere speelde deze jaargang tot dusver in totaal achttien wedstrijden (1 doelpunt) voor Gent.

Perdichizzi (Union) en Van Langendonck (Westerlo) riskeren elk een speeldag schorsing

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft een speeldag schorsing en 500 euro boete gevorderd tegen Pietro Perdichizzi (Union) en Koen Van Langendonck (Westerlo), die afgelopen weekend al heel vroeg in hun respectievelijke competitieduels rood kregen.

Perdichizzi sjokte gisteren in de topper tegen Beerschot (0-2-nederlaag) al na vijf minuten van het veld. Om de doorgebroken Noubissi van een 1-op-1-situatie te houden, zette de aanvoerder van Union een risicovolle tackle in. Perdichizzi leek het leer te raken, maar toch sloot ref Pirard de verdediger rechtstreeks uit.

Iets gelijkaardigs overkwam Van Langendonck zaterdag tegen Virton (1-1). De goalie van Westerlo verliet zijn strafschopgebied om een doorbraak in de kiem te smoren, maar kreeg de bal al vallend tegen de arm. Scheidsrechter Denil duwde de ongelukkige Van Langendonck prompt de rode kaart onder de neus.

Indien beide clubs het schikkingsvoorstel van het Bondsparket aanvaarden, missen Perdichizzi en Van Langendonck hun onderlinge bekerduel van woensdagavond in het Dudenpark van Vorst.

Amazon biedt in december gratis wedstrijden uit Premier League aan

Wedstrijden in de Premier League zullen in december voor het eerst in 27 jaar gratis te zien zijn. Amazon Prime zal deze maand twintig partijen live uitzenden.

Amazon begint in december met een testfase van een gratis streaming, in een formule die normaal 7,99 pond (9,4 euro) per maand of 79 pond (92,7 euro) per jaar kost en waar onder meer ook het muziekabonnement inzit. De test begint 3 december. Daags nadien zullen vijf matchen te zien, op 26 december zes.

Momenteel hebben Sky en BT Sport de uitzendrechten van de Premier League in handen, maar daar komt in de toekomst als het van Amazon afhangt verandering in. Het e-commercebedrijf zal naar verwachting meebieden wanneer het volgende uitzendcontract van de Engelse hoogste klasse vrij komt.

Amazon specificeerde zich de voorbije jaren meer en meer in sportwedstrijden. Sinds het begin van 2019 zijn de tennistoernooien van de ATP-tour in het Verenigd Koninkrijk exclusief te bekijken om Amazon. Volgend jaar komen daar ook de toernooien van de WTA-tour bij.

ADO Den Haag ontslaat coach

Fons Groenendijk heeft zijn functie als hoofdtrainer van ADO Den Haag per direct neergelegd. Hij heeft de clubleiding te kennen gegeven dat het volgens hem beter was om de samenwerking te beëindigen, meldt ADO. Voorlopig neemt assistent-trainer Dirk Heesen over.

"De prestaties zijn dit seizoen slecht en ik had niet het gevoel dat ik dit snel zou kunnen ombuigen", gaf Groenendijk meer uitleg. "Voor de toekomst van ADO Den Haag is het daarom goed als er iets gebeurt. Een frisse wind, met een ander gezicht voor de groep, kan wel iets doen met het team. Daarom denk ik dat dit de juiste keuze is, hoe moeilijk het ook is.”

In februari 2017 werd Groenendijk aangesteld als de opvolger van Zeljko Petrovic. De 55-jarige oefenmeester vond overtuigend de weg omhoog met ADO Den Haag, dat de afgelopen twee seizoenen zelfs de linkerkolom haalde. ADO verloor afgelopen weekend met 4-0 van Heracles en staat in de Eredivisie pas zeventiende (11 punten). Alleen RKC Waalwijk (8 punten) doet slechter.