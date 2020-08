Football Talk. Openingsmatch Ligue 1 uitgesteld na positieve gevallen bij Marseille - Ter Stegen ruim 2 maanden aan de kant

18 augustus 2020

Ter Stegen staat ruim twee maanden aan de kant na knieoperatie

De doelman van FC Barcelona, Marc-André ter Stegen, is met succes geopereerd aan de patellapees in zijn rechterknie. De 28-jarige Duitser is twee en een halve maand buiten strijd. Dat meldt Barça. Ter Stegen sukkelde het voorbije seizoen met knieproblemen.

De Duitse international mist de start van het nieuwe La Liga-seizoen, voorzien op 12 september. Afgelopen seizoen stond hij 46 wedstrijden tussen de palen. In 2014 ruilde hij Borussia Mönchengladbach voor de Catalaanse club.

De onfortuinlijke Ter Stegen slikte vrijdag acht doelpunten in de kwartfinale van de Champions League tegen Bayern München (2-8). Na afloop van de wedstrijd verontschuldigde hij zich bij de Barcelona-fans.

Openingsmatch Ligue 1 uitgesteld na positieve gevallen bij Marseille

De openingsmatch van het seizoen 2020-21 in de Ligue 1, vrijdag (19u) tussen Olympique Marseille en Saint-Etienne, wordt uitgesteld naar medio september. Dat heeft de Franse voetballiga (LFP) aangekondigd. Bij Marseille testten recent vier personen positief op het coronavirus. Het op zaterdag voorziene duel Bordeaux-Nantes wordt een dag vervroegd en zal vrijdag om 19u het nieuwe seizoen inluiden.

De wedstrijd in het Stade Vélodrome zal op woensdag 16 of donderdag 17 september doorgaan “onder voorbehoud van de ontwikkeling van de gezondheidssituatie bij Olympique Marseille”, zo klinkt het in een persbericht van de LFP.

Ook bij Nîmes werden vandaag twee vermoedelijke coronagevallen gesignaleerd. Alle loontrekkenden van de club zijn in quarantaine geplaatst, in afwachting van nieuwe tests. Nîmes, dat op 9 augustus een oefenmatch speelde tegen Marseille, ontvangt zondag Stade Brest op de openingsspeeldag.

Positieve coronatest bij Liverpool op trainingskamp in Oostenrijk

Bij de Engelse landskampioen Liverpool is tijdens een trainingsstage in het Oostenrijkse Saalfelden één positieve test op het coronavirus vastgesteld, zo maakten de lokale autoriteiten bekend. Het is niet bekend of het om een speler of iemand uit de staf gaat.

“De getroffen persoon wordt momenteel in quarantaine gehouden in het teamhotel”, zo vertelde een woordvoerster aan nieuwsagentschap APA. Een andere persoon, geen teamlid van Liverpool, met wie er contact is geweest, werd in isolatie geplaatst.

Divock Origi en co streken zaterdag neer in Saalfelden voor een tiendaagse trainingsstage in de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de Premier League, dat medio september van start gaat.