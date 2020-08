Football Talk. Openingsmatch Ligue 1 uitgesteld na positieve gevallen bij Marseille - Buta weken out met scheur in adductoren

Redactie

18 augustus 2020

20u14 0

Buta weken out met scheur in adductoren

Pech voor Antwerp. Aurélio Buta liep een scheur op in de adductoren en is weken buiten strijd. De rechtsback blesseerde zich afgelopen weekend in het competitieduel tegen Cercle Brugge. Na 52 minuten werd hij naar de kant gehaald.

Ter Stegen staat ruim twee maanden aan de kant na knieoperatie

De doelman van FC Barcelona, Marc-André ter Stegen, is met succes geopereerd aan de patellapees in zijn rechterknie. De 28-jarige Duitser is twee en een halve maand buiten strijd. Dat meldt Barça. Ter Stegen sukkelde het voorbije seizoen met knieproblemen.

De Duitse international mist de start van het nieuwe La Liga-seizoen, voorzien op 12 september. Afgelopen seizoen stond hij 46 wedstrijden tussen de palen. In 2014 ruilde hij Borussia Mönchengladbach voor de Catalaanse club.

De onfortuinlijke Ter Stegen slikte vrijdag acht doelpunten in de kwartfinale van de Champions League tegen Bayern München (2-8). Na afloop van de wedstrijd verontschuldigde hij zich bij de Barcelona-fans.

Openingsmatch Ligue 1 uitgesteld na positieve gevallen bij Marseille

De openingsmatch van het seizoen 2020-21 in de Ligue 1, vrijdag (19u) tussen Olympique Marseille en Saint-Etienne, wordt uitgesteld naar medio september. Dat heeft de Franse voetballiga (LFP) aangekondigd. Bij Marseille testten recent vier personen positief op het coronavirus. Het op zaterdag voorziene duel Bordeaux-Nantes wordt een dag vervroegd en zal vrijdag om 19u het nieuwe seizoen inluiden.

De wedstrijd in het Stade Vélodrome zal op woensdag 16 of donderdag 17 september doorgaan “onder voorbehoud van de ontwikkeling van de gezondheidssituatie bij Olympique Marseille”, zo klinkt het in een persbericht van de LFP.

Ook bij Nîmes werden vandaag twee vermoedelijke coronagevallen gesignaleerd. Alle loontrekkenden van de club zijn in quarantaine geplaatst, in afwachting van nieuwe tests. Nîmes, dat op 9 augustus een oefenmatch speelde tegen Marseille, ontvangt zondag Stade Brest op de openingsspeeldag.

Doelman Diego Benaglio zet punt achter carrière

De Zwitserse doelman Diego Benaglio zet op 36-jarige leeftijd een punt achter zijn carrière, zo maakte hij dinsdag zelf bekend. “Het is tijd voor een nieuw hoofdstuk. Ik kijk uit naar nieuwe uitdagingen”, liet Benaglio weten.

De voormalige Zwitserse international kende zijn beste periode bij Wolfsburg, waar hij begin 2008 terechtkwam. Een jaar later wonnen ze verrassend de titel in Duitsland, in 2015 volgde de DFB Pokal. Gaandeweg verloor hij er wel de concurrentiestrijd met onze landgenoot Koen Casteels, die nu al enkele jaren de onbetwiste nummer een tussen de palen is en al werd uitgeroepen tot doelman van het jaar in de Bundesliga. In 2017 verliet Benaglio dan ook Wolfsburg voor AS Monaco, waar zijn contract begin deze zomer afliep.

Nederlander Makkelie moet finale in goede banen leiden

De Nederlander Danny Makkelie is door de Europese Voetbalconfederatie UEFA aangeduid om de finale van de Europa League van vrijdagavond in Keulen tussen recordwinnaar FC Sevilla en het Inter Milaan van Romelu Lukaku in goede banen te leiden, zo maakte de UEFA dinsdag bekend.

De 37-jarige Makkelie is al internationale scheidsrechter sinds 2008. Dit seizoen floot hij zeven Champions League-wedstrijden en de terugwedstrijd in de achtste finale van de Europa League tussen Bayer Leverkusen en Rangers.

Voor Makkelie is het de eerste keer dat hij een Europese finale mag leiden als scheidsrechter. In 2018 was hij al vierde ref tijdens de finale tussen Olympique Marseille en Atlético. Vorig seizoen was hij in de finale van de Champions League tussen Tottenham Hotspur en Liverpool videoref.

In Keulen zal Makkelie bijgestaan worden door zijn landgenoten Mario Diks en Hessel Steegstra, de Griek Anastasios Sidiropolous is vierde ref. De Nederlander Jochem Kamphuis is de videoref. Hij wordt bijgestaan door zijn landgenoot Kevin Blom, en de Polen Tomasz Sokolnicki en Pawel Gil.

FC Sevilla staat vrijdag voor de zesde keer in de finale van de tweede Europese beker. De vorige vijf keer won het die ook (2006, 2007, 2014, 2015, 2016) en met die vijf eindzeges is het ook recordhouder. Inter won de beker drie keer. De laatste keer dateert wel al van 1998.

Positieve coronatest bij Liverpool op trainingskamp in Oostenrijk

Bij de Engelse landskampioen Liverpool is tijdens een trainingsstage in het Oostenrijkse Saalfelden één positieve test op het coronavirus vastgesteld, zo maakten de lokale autoriteiten bekend. Het is niet bekend of het om een speler of iemand uit de staf gaat.

“De getroffen persoon wordt momenteel in quarantaine gehouden in het teamhotel”, zo vertelde een woordvoerster aan nieuwsagentschap APA. Een andere persoon, geen teamlid van Liverpool, met wie er contact is geweest, werd in isolatie geplaatst.

Divock Origi en co streken zaterdag neer in Saalfelden voor een tiendaagse trainingsstage in de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de Premier League, dat medio september van start gaat.