Football Talk. Op 12 uur tijd volledig Brugse vak voor bekerfinale uitverkocht

25 februari 2020

25 februari 2020

De twintigduizend tickets die competitieleider Club Brugge ter beschikking kreeg voor de Bekerfinale tegen Antwerp, werden in één dag aan de man gebracht, zo maakte Club Brugge bekend.

“Deze ochtend om tien uur konden Club-abonnees hun ticket voor de Bekerfinale kopen. En dat deden ze massaal. Tegen de middag was al meer dan driekwart van alle tickets de deur uit. Vanavond om 20u30 ging het laatste van de 20.000 tickets over de virtuele toonbank. In minder dan twaalf uur werd de Brugse kant van de Heizel gevuld. Thanks Fans, tot op de Heizel!”, klinkt het in een korte mededeling van Club.

Bekerfinale: Alle Brugse vakken uitverkocht in recordtijd! https://t.co/Rzk79IuLoJ#CluAnt #CrokyCup pic.twitter.com/bDCUBPTWrf Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Brescia krijgt boete omdat fans “Napoli coronavirus” zingen

Voetbalclub Brescia krijgt een boete van 10.000 euro omdat zijn supporters tegen het Napoli van Dries Mertens “Napoli coronavirus” zongen. Dat maakte de disciplinaire commissie van de Italiaanse voetbalbond dinsdag bekend.

In een mededeling noemt de commissie de gezangen van afgelopen vrijdag “vulgair en beledigend”. Napoli won de partij met 2-1. Het coronavirus was afgelopen vrijdag nog niet zo wijdverspreid in Italië als nu. Er zijn ondertussen 322 besmettingen en 10 overlijdens.

Zondag maakten de Ultra’s van Brescia in een mededeling al hun excuses over. “We wilden alleen maar een kwajongensstreek uithalen en niemand pijn doen, maar we realiseren onze fout nu de ziekte oprukt in ons land. We bieden onze excuses aan bij de getroffen Italiaanse families.”

Kortrijk beboet met 3.000 euro voor bier op Hoedt (Antwerp)

De bierdouche waarop Wesley Hoedt door enkele Kortrijkse supporters werd getrakteerd in de return van de halve finales van de Beker van België, levert KV Kortrijk een boete van 3.000 euro op. Dat heeft de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) dinsdag beslist.

Halverwege de tweede helft moest Antwerp-verdediger Hoedt geblesseerd naar de kant. De Nederlander moest via de spionkop in het Kortrijkse Goldensporenstadion van het veld naar de neutrale zone wandelen. Enkele heethoofden trakteerden Hoedt op een aantal bierdouches. De verdediger van de Great Old bleef stoïcijns kalm. Antwerp schakelde KVK uit in de halve finales na een 0-1 overwinning in de terugmatch.

Drie weken later krijgen de Kerels de rekening gepresenteerd. Manager Matthias Leterme riep twee verzachtende omstandigheden in. Zo zou de match volgens de Kortrijkzanen niet zijn beïnvloed door het incident en had KVK op voorhand gewaarschuwd dat dit zou kunnen gebeuren als een speler het terrein zou verlaten via de harde kern. Ref Laforge liet zich door die waarschuwing evenwel niet van de wijs brengen.

De Geschillencommissie had geen oor naar de argumenten van KV Kortrijk en bevestigde de vordering van het Bondsparket: 3.000 euro boete. “Dat Laforge het verzoek niet inwilligde, valt te betreuren. Maar een scheidsrechter oordeelt soeverein en moet zich de regels niet laten dicteren door het wangedrag van supporters.”

AA Gent moet 2.500 euro boete betalen voor brandje in Mechelen

AA Gent moet een boete van 2.500 euro betalen voor het gebruik van pyrotechnische middelen door eigen supporters op bezoek bij KV Mechelen begin februari. Dat heeft de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) dinsdag beslist.

Voor aftrap gooiden supporters van de Buffalo’s heel wat vuurpijlen op het veld. Ook in het bezoekersvak van het AFAS-stadion brandde een flink vuurtje door allerlei pyrotechnisch materiaal. Gezien de nultolerantie omtrent pyrotechniek in de tribunes eiste het Bondsparket een boete van 3.500 euro.

“Maar de verdediging legt stukken voor waaruit blijkt dat er ernstige pogingen worden ondernomen om dit ontoelaatbaar gedrag te bannen. Dat kunnen we enkel toejuichen”, aldus de Geschillencommissie, die het bij een boete van 2.500 euro hield.

Franse onderzoeksrechter moet beschuldigingen van dwangarbeid en mensenhandel onderzoeken

Een Franse onderzoeksrechter is aangesteld om beschuldigingen van dwangarbeid en mensenhandel aan het adres van de BTP Vinci-groep op de werven van het WK 2022 in Qatar te onderzoeken, zo vernam nieuwsagentschap AFP dinsdag.

Het onderzoek werd reeds op 25 november 2019 opgestart door het parket van Nanterre, na klachten van de organisatie Sherpa, het comité tegen moderne slavernij en zeven voormalige werknemers, afkomstig uit India en Nepal.

Juan Carlos Garrido neemt Wydad Casablanca onder zijn hoede

De Spanjaard Juan Carlos Garrido is de nieuwe trainer van de Marokkaanse eersteklasser Wydad Casablanca (WAC), de verliezende finalist in de vorige editie van de Afrikaanse Champions League, zo maakte de club dinsdag bekend.

Hij volgt er de Fransman Sébastien Desabre op, die maar één maand op post bleef. Hij verliet de club enkele dagen geleden in onderling akkoord, weliswaar na een reeks slechte resultaten.

De vijftigjarige Garrido werd begin deze maand aan de deur gezet bij de Tunesische topclub Etoile du Sahel. Garrido was nog maar sinds november in Tunesië aan de slag. De Spanjaard was eerder vorig jaar enkele maanden aan de slag bij Al Ain in de Verenigde Arabische Emiraten, waar Ivan Leko hem opvolgde. Voordien was de Spaanse T1 van medio 2017 tot begin 2019 actief bij het Marokkaanse Raja Casablanca, stadsgenoot en aartsrivaal van zijn nieuwe werkgever.

Bij Club Brugge volgde Garrido in november 2012 Georges Leekens op, om na amper tien maanden de bons te krijgen in Jan Breydel. Voor zijn periode bij blauw-zwart coachte de Spanjaard Villarreal (2010-11), dat hij naar de vierde plaats leidde in de Primera Division. Ook Betis Sevilla (zes weken in het seizoen 2013-14), het Egyptische Al Ahly (2014-15) en Ettifaq uit Saudi-Arabië (2016-17) had Garrido onder zijn hoede.

Pocognoli staat enkele weken aan de kant bij Union

Sébastien Pocognoli heeft een scheur opgelopen in een kniepees en staat daardoor enkele weken aan de kant, zo maakte zijn club Union dinsdag bekend.

De 32-jarige voormalige Rode Duivel is nog maar sinds de winterstop in het Dudenpark aan de slag. Sinds zijn komst van Standard speelde hij vier wedstrijden voor de Brusselse club, die komend weekend tegen Westerlo speelt op de laatste speeldag van de reguliere competitie. Nadien ligt de competitie stil tot de start van Play-off 2 en dus zal Poco waarschijnlijk maar één wedstrijd hoeven te missen voor zijn nieuwe werkgever.

Dessers heeft Nigeriaans paspoort binnen

Het debuut van Cyriel Dessers bij het nationale team van Nigeria komt opnieuw een stapje dichterbij. De 25-jarige aanvaller heeft zijn paspoort van het Afrikaans land binnen. Dat meldt Het Belang van Limburg.

Dessers heeft een Belgische vader en een Nigeriaanse moeder. In principe zou hij dus kunnen uitkomen voor de Rode Duivels. Maar de Heracles-aanvaller geeft de voorkeur aan speeltijd bij de Super Eagles. Vanaf nu kan hij dus officieel debuteren voor Nigeria. Dessers is met vijftien doelpunten de topschutter van de Nederlandse Eredivisie. Hij komt daardoor op de radar van koploper Ajax en sommige topclubs uit de Premier League.

Club en Gent kennen hun scheidsrechters

De Nederlander Serdar Gözübüyük is door de UEFA aangeduid als scheidsrechter voor het Europa Leagueduel tussen Manchester United en Club Brugge, donderdag (21u) op Old Trafford.

De 34-jarige Gözübüyük leidde in het seizoen 2016-2017 de terugwedstrijd in de zestiende finales van de Europa League tussen KRC Genk en het Roemeense Astra Giurgiu (1-0). Dit seizoen floot hij onder meer Manchester City-Zagreb in de Champions League. Brugge en ManU hielden elkaar vorige week in Jan Breydel in evenwicht (1-1).

De 36-jarige Spanjaard José Maria Sanchez moet het duel tussen AA Gent en AS Roma in goede banen leiden. Vorige maand was de gediplomeerde econoom spelleider in de finale van Spaanse Supercup in Saoedi-Arabië tussen Real en Atletico Madrid, gewonnen door de Koninklijke na strafschoppen. Gent moet voor eigen volk een 1-0 nederlaag ophalen om door te stoten naar de achtste finales.

Japanse competitie stilgelegd

Alle wedstrijden in de Japanse J-League worden tot 15 maart afgelast vanwege het coronavirus. Dat maakte de organisatie dinsdag bekend. In totaal zijn 94 wedstrijden betrokken.

De maatregel is bedoeld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De overheid schrapt daarom zoveel mogelijk evenementen waarbij een massa volk samenkomt.

In Japan voetbalt Rode Duivel Thomas Vermaelen voor Vissel Kobe.

Vladimir Petkovic blijft twee jaar langer Zwitsers bondscoach

De Zwitserse voetbalbond heeft het contract van bondscoach Vladimir Petkovic met twee jaar verlengd, zo maakt de SFV dinsdag bekend.

De 56-jarige Bosnische Kroaat volgde in 2014 Ottmar Hitzfeld op. Hij leidde Zwitserland naar de eindrondes van het EK 2016 en WK 2018, waar de achtste finales telkens het eindstadium waren.

In de eerste editie van de Nations League werd Zwitserland vorige zomer verliezend finalist na onder meer een 5-2 zege tegen de Rode Duivels in de groepsfase. Op het EK 2020 zijn de Zwitsers onderverdeeld in een groep met Italië, Wales en Turkije.