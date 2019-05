Football Talk. Ook in Spanje onderzoek naar matchfixing: twee ex-spelers Real opgepakt, duel van Valencia verdacht De voetbalredactie

28 mei 2019

14u08

Bron: Belga 1

Valladolid - Valencia is verdacht duel in matchfixingzaak

Er sijpelen meer details naar buiten inzake de matchfixingaffaire die Spanje momenteel beroert. Borja Fernandez, een 38-jarige middenvelder van Valladolid die vanochtend werd opgepakt, zwaaide op 18 mei af tijdens de verloren thuiswedstrijd tegen Valencia (0-2). Dat duel wordt in Spaanse media met nog twee andere wedstrijden, waaronder Huesca - Nastic uit het seizoen 2017-2018, in verband gebracht met matchfixing. Justitie kwam in actie vanwege ongewoon gokgedrag op deze duels.

Valladolid had een week voor die match het behoud verzekerd, terwijl Valencia dankzij de winst de vierde plaats en het bijhorende ticket voor de Champions League veroverde. De nummer vier van La Liga, die zaterdag de Spaanse beker won, nam in een bericht op de website krachtig afstand van de geruchten over matchfixing. “We hebben absoluut niets te maken met deze zaak”, meldt Valencia.

Firmino speelklaar voor Champions League-finale

Liverpool-aanvaller Roberto Firmino is speelklaar voor de finale van de Champions League van zaterdagavond in Madrid tegen Tottenham Hotspur, zo bevestigde Liverpool-coach Jürgen Klopp.

De Braziliaanse aanvaller was sinds begin mei out met een spierblessure, maar traint sinds kort terug mee bij The Reds. Zijn terugkeer betekent vooral slecht nieuws voor Divock Origi. De Rode Duivel was de voorbije weken de vervanger van Firmino in de spits bij Liverpool en had met twee doelpunten in de terugwedstrijd van de halve finales van de Champions League nog een belangrijk aandeel in de 4-0-thuiszege van Liverpool tegen FC Barcelona, waardoor de 3-0-nederlaag uit de heenwedstrijd uitgewist werd. Bij afwezigheid van Firmino speelde Klopp met Sadio Mané, Mo Salah en Origi voorin. De verwachting is nu dat de Braziliaan zijn plaats in de aanval weer inneemt en dus zal er voor onze landgenoot meer dan waarschijnlijk niet meer dan een plaats op de bank inzitten, zaterdagavond in het Metropolitanostadion van Atlético.

Naby Keita is definitief out voor de Engelse clash tegen de Spurs. De Guinese middenvelder liep in het duel met Barça een dijbeenblessure op en is daarvan nog niet helemaal hersteld. “De finale komt te vroeg, maar hij boekt wel vooruitgang, waardoor de Africa Cup tot de mogelijkheden behoort”, bekende Klopp.

Bij Tottenham zijn Toby Alderweireld en Jan Vertonghen speelklaar en dus wordt het de eerste Champions League-finale met Belgen in de twee kampen. De Champions League krijgt dit jaar dus al zeker een Belgische winnaar, na Daniel Van Buyten (Bayern, 2013) en Thomas Vermaelen (FC Barcelona, 2015). In 1988 won Eric Gerets met PSV de Europacup I, de voorloper van de Champions League. De eerste editie werd in 1993 gewonnen door Olympique Marseille met Raymond Goethals als coach aan het roer.

Spaanse politie arresteert (oud-)voetballers waaronder Raul Bravo (ex-Beerschot)

Meerdere Spaanse (oud-)voetballers uit eerste en tweede klasse worden ervan verdacht deel uit te maken van een netwerk dat matchen vervalste. Volgens ‘El Pais’ werden onder meer Raul Bravo, die bij Beerschot AC en Real Madrid speelde, en Borja Fernandez, ook ex-Real, meegenomen door de ordediensten. Ook de voorzitter van degradant Huesca, Agustin Lasaosa, hoort tot de geklisten. Andere namen die circuleren, zijn die van Carlos Aranda, Samuel Saiz Alonso en Inigo Lopez Montana. Allen worden ze verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie, corruptie en witwaspraktijken. Aan AFP wilde de politie alleen bevestigen dat een onderzoek gaande is, zonder daarbij in detail te treden.

Voorzitter Union Berlin viert promotie op wc

Voorzitter Dirk Zingler van Union Berlin heeft de promotie van zijn club naar de Bundesliga op een wel heel bijzondere plek gevierd. Zingler, sinds 2004 voorzitter van de club uit Berlijn, hield het in de laatste minuten van de return tegen VfB Stuttgart van de spanning niet meer uit op de tribune. Samen met zijn vrouw zocht hij de wc’s op.

“Zij zat op het damestoilet, ik op het herentoilet. En nadat het laatste fluitsignaal had geklonken, zijn we elkaar voor de wc’s in de armen gevlogen”, zei Zingler. “Ik heb 40 jaar lang op deze dag gewacht. En nu het eindelijk zo ver is, voelt het vreemd aan. Het is nog een beetje surrealistisch, ik kan het nog niet geloven.”

De roemruchte cultclub uit de Duitse hoofdstad zakte in de eerste jaren onder het bewind van Zingler af naar het vijfde niveau in Duitsland. Langzaam werkte Union Berlin zich echter weer omhoog. De 0-0 in de return tegen Stuttgart volstond gisteren om voor het eerst naar de Bundesliga te promoveren. Morgen volgt een uitgebreide huldiging in de stad, die wordt afgesloten in het Stadion An der Alten Försterei.

Union had het seizoen in de tweede klasse op de derde plaats beëindigd, na kampioen Keulen en Padersborn. Stuttgart werd zestiende en vermeed zo, in tegenstelling tot Hannover en Nürnberg, de rechtstreekse degradatie. Het eerste play-offduel eindigde vorige week in Stuttgart eindigde op 2-2.