Football Talk. Ook einde seizoen voor KVM-aanvaller Engvall - “Messi speelt al weken met blessure”

04 februari 2020

KV Mechelen vier maanden zonder Engvall

Brute pech voor KV Mechelen en spits Gustav Engvall: de Zweed is vier maand out met een mediaal bandletsel. “De wedstrijd tegen KAA Gent eist zijn tol want na Yannick Thoelen heeft ook Gustav Engvall een bandletsel opgelopen”, klinkt het op de clubwebsite. “Engvall liep aan het begin van het seizoen reeds een scheurtje op in de mediale band waarna hij 3 maanden out was. Afgelopen weekend werd zijn rechterknie opnieuw geraakt in duel.”

“Na onderzoek blijkt dat de kwaliteit van het ligament niet meer volstaat om een normale revalidatie mogelijk te maken. Dit betekent dat een operatie noodzakelijk is en dat hij een revalidatie van 4 maanden tegemoet gaat. De operatie staat gepland voor nu vrijdag.”

“Messi speelt al weken met een blessure”

Lionel Messi is al weken niet fit en kampt met een blessure aan het dijbeen, meldt ESPN. Volgens de sportzender kiest de nieuwe trainer van FC Barcelona Quique Setién ervoor om Messi toch op te stellen omdat hij zo weinig aanvallers heeft. De club maakt zich volgens ESPN vooralsnog geen zorgen om de gevolgen op lange termijn.

Messi zou al weken met veel pijn voetballen en de komst van Setién verergerde dat juist. De trainingen zouden intensiever zijn dan onder zijn voorganger. De klachten aan de dijbeen van de Argentijnse stervoetballer zijn daardoor de laatste tijd verergerd. Ondanks het vermeende gebrek aan fitheid bereidde Messi zondag twee doelpunten voor in de gewonnen thuiswedstrijd tegen Levante.

Dembélé doet er een blessure bij

Onderzoek heeft uitgewezen dat FC Barcelona-winger Ousmane Dembélé een scheur in de rechterhamstring heeft opgelopen. Er is momenteel nog niet beslist of de Franse international onder het mes gaat, zo maakte FC Barcelona bekend. Wat wel vaststaat, is dat de 22-jarige Dembélé weer wekenlang aan de kant zal staan.

Dembélé was aan het herstel bezig na een eerdere dijblessure. Die hield hem al sinds eind november aan de kant. De Fransman viel toen uit in het Champions League-duel tegen zijn vorige club Borussia Dortmund. Dit seizoen kwam hij in alle competities samen nog maar negen keer in actie, waarin hij goed was voor één doelpunt.

De snelle aanvaller heeft sinds zijn komst naar Barcelona in 2018 al tal van fysieke problemen gehad, vooral spierblessures. In zijn eerste seizoen kwam de Franse international tot zeventien wedstrijden in La Liga, vorig seizoen speelde hij 29 competitieduels.

FIFA schorst vier spelers na matchfixing in de Keniaanse eerste klasse

De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dinsdag vier spelers een schorsing opgelegd in verband met een matchfixingdossier in de Keniaanse Premier League. De Oegandese speler George Mandela kreeg met onmiddellijke ingang een levenslange schorsing. De Keniaanse spelers Moses Chikati, Festus Okiring en Festo Omukoto staan voor vier jaar aan de kant.

De sancties komen er na een onderzoek naar verschillende matchen in de Keniaanse Premier League van vorig jaar. De spelers stonden allen onder contract bij Kakamega Homeboyz.

Gervinho probeert transfer te forceren, Parma houdt hem buiten de groep

Serie A-club Parma heeft aanvaller Gervinho, die zijn Europese carrière tussen 2005 en 2007 lanceerde bij het toenmalige SK Beveren, uit de kern verwijderd na “herhaaldelijk onprofessioneel gedrag”. De Ivoriaan was vorige week diverse malen niet komen opdagen voor een training.

“Gervinho zal voorlopig een individueel programma afwerken onder leiding van de technische staf”, liet Parma nog weten.

Volgens verschillende Italiaanse bronnen zou de spits drie dagen training hebben gemist om zo druk te zetten op het clubbestuur. Gervinho wilde immers vertrekken en schermde met interesse van het Qatarese Al-Sadd. Parma stemde uiteindelijk in met de transfer, maar de overdracht van documenten gebeurde te laat, waardoor de transfer in het water viel.

Na zijn passage bij SK Beveren speelde Gervinho nog voor Le Mans, Lille, Arsenal, AS Roma en Hebei China Fortune. Sinds de zomer van 2018 staat hij onder contract bij Parma. Dit seizoen zat hij voor de club aan vier goals en drie assists in zeventien competitiewedstrijden.

Bayern kan een maand niet rekenen op Perisic na enkelbreuk

Bayern München moet het minstens een maand zonder aanvaller Ivan Perisic doen. De Kroatische ex-speler van Roeselare en Club Brugge liep op training een breukje op in de buitenzijde van de enkel. Bayern-coach Hansi Flick maakte het nieuws bekend op de persconferentie, daags voor het bekerduel tegen Hoffenheim.

“Ivan heeft een breuk in de enkel opgelopen en moet minstens vier weken rusten”, legde Flick uit. “Vervolgens kan hij beginnen aan zijn herstel.” Perisic maakte afgelopen zomer op huurbasis de overstap van Inter Milaan. De Kroaat liep zijn blessure op training op na een contact met Alvaro Odriozola, die deze winter overkwam van Real Madrid.

Flick had dinsdag ook goed nieuws te melden. Serge Gnabry is hersteld van zijn achillespeesblessure en kan spelen tegen Hoffenheim. Kingsley Coman zal komend weekend voor de topper in de competitie tegen RB Leipzig opnieuw in de selectie zitten.

Anderlecht veilt Rensenbrink-shirts voor het goede doel

De shirts waarmee Anderlecht zondagavond speelde tegen Moeskroen (1-0) op de 24e speeldag in de Jupiler Pro League als eerbetoon aan de overleden Robbie Rensenbrink worden geveild voor het goede doel, zo maakte de club dinsdag bekend.

De opbrengsten gaan naar het Brusselse FEFA-project. “Robbie was Anderlecht! Robbie hield van Brussel”, schrijft Corrie Rensenbrink, zijn weduwe, in een mededeling van de club. “Hij was iemand waar de fans gelukkig van werden. Hij was voor veel jongeren destijds de reden waarom ze zelf begonnen zijn met voetballen. Daarom is het net symbolisch dat we de opbrengst van deze shirtverkoop willen schenken aan het FEFA-project van RSC Anderlecht en de stad. We hopen dat steeds meer jongeren, die het soms sociaal moeilijker hebben, op deze manier de kans krijgen om hun talent te ontwikkelen.”

De veiling eindigt donderdagavond. Het hoogste bod is vooralsnog gedaan op het shirt met rugnummer 4 van aanvoerder Vincent Kompany, met 1.077 euro.

Torino zet coach aan de deur

Bij de Italiaanse eersteklasser Torino is coach Walter Mazzarri ontslagen wegens de slechte resultaten, zo maakte de Noord-Italiaanse club dinsdag bekend. Hij wordt er vervangen door Moreno Longo, de voormalige verantwoordelijke van de jeugdopleiding.

De afgelopen twee speeldagen incasseerde het team elf tegendoelpunten, zonder zelf ook maar één keer te scoren: tegen Atalanta werd er met 0-7 verloren, afgelopen weekend gingen ze met 4-0 onderuit bij Lecce, de op drie na laatste in de stand. Tussendoor werden ze door AC Milan met 4-2 uit de Beker geknikkerd.

De 4-0 van afgelopen weekend was de druppel voor het clubbestuur, dat een einde maakte aan de samenwerking. De 58-jarige Mazzarri was meer dan twee jaar aan de slag bij Torino, dat de voorbije seizoenen degelijke resultaten neerzette in de Serie A en momenteel twaalfde staat met 27 punten uit 22 wedstrijden. Voordien werkte hij onder meer voor Watford, Inter, en Sampdoria.

Koreaanse fans krijgen schadevergoeding na snipperdag Ronaldo

De organisator van het vriendschappelijke duel tussen Juventus en een Zuid-Koreaanse selectie van vorige zomer moet een schadevergoeding betalen aan twee Koreaanse fans. De reden: Juve-vedette Cristiano Ronaldo kwam niet in actie.

Matchorganisator The Fasta moet de fans elk 282 euro betalen. Een habbekrats voor het bedrijf, dat alle 65.000 tickets voor het duel in de hoofdstad Seoel in enkele uren tijd aan de man bracht en daarmee 4,4 miljoen euro ophaalde. Maar het kan wel een voorbode zijn voor een reeks andere klachten die nog lopende zijn en die gezamenlijk ingediend werden.

Daarnaast werd er ook een strafklacht opgesteld tegen het bedrijf, dat ten onrechte had laten uitschijnen dat CR7 sowieso minstens één helft zou spelen. In augustus werd er daarvoor al een huiszoeking gehouden in de kantoren. Juventus en Cristiano Ronaldo gaan vrijuit in deze zaak. Volgens de medische staf van Juve hield spiervermoeidheid de Portugese vedette de hele wedstrijd op de bank.

Trippier onder het mes bij Atlético

Kieran Trippier heeft een operatie ondergaan om te herstellen van pubalgie, waar hij al enkele weken last van had, zo maakte Atlético bekend. De operatie verliep zonder complicaties en de Engelse international start meteen aan het herstel in de gym. Het is niet bekend hoelang hij buiten strijd zal zijn.

Trippier speelde zijn laatste wedstrijd op 12 januari, de finale van de Spaanse Supercup tegen Real Madrid. Atlético verloor via strafschoppen, nadat Trippier in de strafschopreeks de enige was die Thibaut Courtois kon kloppen. Zonder de Engelsman pakte Atlético slechts één punt uit drie competitieduels en vloog het uit het Spaanse bekertoernooi.