Football Talk. Olivier Somers keert na schandaal terug bij KVM - Tom De Sutter mist thuisduel tegen Antwerp De voetbalredactie

31 januari 2019

17u55

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 2

De Sutter out voor thuisduel tegen Antwerp

Tom De Sutter mist het thuisduel van KV Oostende van zaterdag tegen Antwerp. De aanvaller kampt met een geblokkeerde rug en moet enkele dagen rust in acht nemen. De Sutter viel gisteren in de bekerreturn tegen AA Gent nog voor rust uit.

Olivier Somers terug op KVM

Olivier Somers, samen met Dieter Penninckx hoofdaandeelhouder van KV Mechelen, is vanaf vandaag terug aanwezig op de club. Somers mocht tijdelijk geen contact hebben met de club in het kader van operatie ‘Propere Handen’. “Die voorwaarden liepen vandaag af en werden niet verlengd. Somers zal meehelpen verder te bouwen aan KVM volgens de ingeslagen weg”, klinkt het in een korte mededeling van de club.

Eerder deze maand nam ook Stefaan Vanroy zijn taak binnen de sportieve cel van KV Mechelen opnieuw op, eveneens na een tijdelijk contactverbod met de club. Thierry Steemans wil niet langer actief zijn binnen het voetbal.

Hoofdaandeelhouder Olivier Somers, sportief directeur Stefaan Vanroy en voormalig financieel directeur Thierry Steemans werden in oktober van vorig jaar in verdenking gesteld van lidmaatschap van een criminele organisatie, witwassen en omkoping. Naast het gerechtelijk onderzoek werden de drie eveneens verhoord door het Bondsparket. Ze zullen onder meer aan de tand gevoeld worden over de wedstrijd tussen KV Mechelen en Waasland-Beveren op de slotspeeldag van het vorige seizoen, die als verdacht wordt beschouwd.

In november besliste Johan Timmermans zijn mandaat als voorzitter van KV Mechelen neer te leggen, nadat hij medio oktober verhoord werd door de federale politie in Hasselt, zonder in verdenking gesteld te worden. “Ik stel vast dat louter het feit dat ik voorzitter ben en een gesprek had met de politie, voor onrust en een gebrek aan sereniteit zorgt”, stelde Timmermans toen.

Lokeren-voorzitter Lambrecht zoekt toenadering tot mogelijke overnemer

Lokeren heeft in een statement op de clubwebsite gereageerd op de mogelijke overname. “De huidige toestand op sportief vlak lijkt ook iets in beweging te zetten in het dossier rond de overname van de club. Sportief is de toestand van Sporting Lokeren op dit moment verre van rooskleurig. Deze spijtige vaststelling kan ook leiden naar een stroomversnelling in het overnamedossier. Via de pers wordt op dit moment druk gespeculeerd rond de overname van de club door een ondernemer uit Lokeren van wie algemeen bekend is dat hij een hart heeft voor onze club, samen met een aantal gelijkgezinden.”

“Voorzitter Lambrecht heeft altijd al verklaard dat hij graag een verankering op lokaal vlak zou zien. Wat dat betreft, voldoet het profiel van deze kandida(a)t(en) aan zijn verzuchtingen. Een tijd geleden is er ook al eens contact geweest tussen beide partijen, maar meer dan een verkennend gesprek kan dit niet worden genoemd. De club hoopt in de komende tijd op een nieuw contact met deze en/of andere partijen. Hoe dan ook is voorzitter Lambrecht meer dan ooit bereid om mee te werken aan eender welk project dat een nieuw elan bezorgt aan de club.”

Bölöni riskeert 5.000 euro boete na VAR-kritiek

De kritiek van Laszlo Bölöni op de refs en video-arbitrage vrijdag na het duel tegen Standard kan hem nog duur te staan komen. De Antwerptrainer hekelde toen dat de VAR “mensen zonder persoonlijkheid” zijn die beslissen “vanop 500 kilometer afstand”. De Pro League startte gisteren een procedure die nagaat of het reglement inzake Respect voor Scheidsrechters met de voeten getreden is. Een driekoppige commissie met ex-trainer Ariël Jacobs (65), ex-speler Gonzague Vandooren (39) en ex-ref Alexis Ponnet (78) zal een advies geven dat kan leiden tot een boete van 5.000 euro.

Bij recidive kan de straf oplopen tot 10.000 euro. (BF)

Gerommel rond Qatarese nationale ploeg

Een dag voor de finale van de Asian Cup tegen Japan rommelt het rond de nationale ploeg van Qatar. Twee belangrijke spelers uit de Qatarese selectie zouden niet speelgerechtigd geweest zijn. Het gaat om verdediger Bassam Al Rawi (21) en spits Almoez Ali (22), die geboren zijn in respectievelijk Irak en Soedan. Beiden hebben zich laten naturaliseren tot Qatarees, maar volgens de Verenigde Arabische Emiraten, dat in de halve finale met 0-4 van Qatar verloor, voldoen ze niet aan de eisen om te mogen uitkomen voor de Qatarese nationale ploeg. Al Rawi was geschorst voor de halve finale, Ali maakte in die wedstrijd zijn achtste doelpunt van het toernooi. “We zijn volledig gefocust op de finale van vrijdag”, zegt bondscoach Felix Sanchez. “Ik maak me geen zorgen. We houden ons niet bezig met dingen die niet met voetbal te maken hebben.”

De politieke spanningen tussen Qatar en de Emiraten leidden dinsdag tot ongeregeldheden in het stadion. Zo wierpen supporters van het gastland schoenen richting juichende spelers van Qatar, iets wat in de islamitische wereld wordt gezien als een grove belediging.