Football Talk. Okereke niet meer besmettelijk - Januzaj twee weken out Redactie

01 oktober 2020

07u50 0

Okereke niet langer besmettelijk

Een nieuwe test blijkt negatief. Club-spits David Okereke (23) vormt niet langer een besmettingsgevaar voor zijn ploegmaats - hij zal dan ook weldra weer meetrainen met de groep. Het is alleen nog wachten op groen licht van de Pro League. Okereke vertoefde de voorbije twee weken in quarantaine, nadat hij na de zege tegen Waasland-Beveren met Covid-19 besmet bleek.

Januzaj twee weken out

Ongelegen moment. Aan de vooravond van de bekendmaking van de selectie van Roberto Martínez blesseerde Adnan Januzaj zich tegen Valencia (0-1-nederlaag). De winger van Real Sociedad liep een verrekking in de hamstring op en werd na ruim een uur gewisseld. Januzaj zou naar verluidt één à twee weken aan de kant staan. Hij mist zo de drie interlands tegen Ivoorkust, Engeland en IJsland. Een tegenslag, want in september was Januzaj er ook al niet bij. Hij mikt nu op de confrontatie met Real Betis, van 18 oktober.