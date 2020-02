Football Talk. OHL wint, Lokeren verliest in 1B - België stoot na zege tegen Montenegro door naar laatste voorronde voor EK Futsal De voetbalredactie

01 februari 2020

OHL wint met kleinste verschil van Roeselare

Oud-Heverlee Leuven heeft op de 24ste speeldag in de Proximus League met 2-1 gewonnen van Roeselare. De bezoekers kwamen na 26 minuten op voorsprong langs Amir Nouri maar OHL zette de scheve situatie nog voor de pauze recht. Tom Van Hyfte (32.) en Thomas Henry (33.) lieten de thuisaanhang juichen.

Na de pauze werd er niet meer gescoord. In de tussenstand van de tweede periode hebben de Leuvenaars, die de eerste periode wonnen, net als Union, Westerlo en Lommel 14 punten, een minder dan Virton en twee minder dan Beerschot.

België stoot na zege tegen Montenegro door naar laatste voorronde voor EK Futsal

De Belgische futsallers hebben zaterdag ook hun derde groepswedstrijd van de kwalificaties voor het EK 2022 gewonnen. De Futsal Red Devils klopten in Herentals Montenegro met 5-1. Dankzij de zege stoot België als poulewinnaar door naar de laatste voorronde.

De Belgen moesten achtervolgen na een snelle goal van Vuletic (3.). Pas na de koffie kon België terugslaan. Omar Rahou (24.) stelde gelijk en Ibrahim Adnane (25.) zorgde meteen voor de 2-1. De ban was gebroken en de futsal-duivels diepten de kloof uit. Diniz Pinheiro (30. en 37.) en Mohamed Dahbi Reda (32.) zetten de 5-1 eindstand op het bord.

De troepen van bondscoach Karim Bachar openden in Herentals met een 5-2 zege tegen Armenië. Nadien ging ook Schotland vlot met 7-3 voor de bijl. België wint kwalificatiepoule B met het perfecte rapport van negen punten. Armenië (4 ptn) en Montenegro (3 ptn) volgen, voor Schotland (1 ptn).

De negen groepswinnaars plaatsten zich voor de volgende kwalificatieronde. De tweedes en de beste vijf derdes spelen in april barragewedstrijden (heen en terug). In de laatste kwalificatieronde plaatsen de winnaars van de acht poules en de zes beste runner-ups zich voor het hoofdtoernooi. De twee andere tweedes spelen barrages. Nederland is als organiserend land automatisch gekwalificeerd voor het EK, dat zal plaatsvinden van 19 januari tot 6 februari 2022 in Amsterdam en Groningen.

🥳 Our #Futsal Red Devils celebrate their qualification for the next @UEFAFutsal round! #FutsalEURO #COMEONBELGIUM 🇧🇪 pic.twitter.com/ok8mLNRYpO Royal Belgian FA(@ RoyalBelgianFA) link

Union wint op Daknam met 0-2 en duwt Lokeren nog wat dieper in put

Union heeft op de tiende speeldag van de tweede periode in 1B de volle buit veroverd bij Lokeren. De Brusselaars wonnen op Daknam met 0-2. Lokeren moet stilaan hopen op een mirakel om de nacompetitie om het behoud in 1B te ontlopen.

Lokeren en Union hielden mekaar lang in de tang, tot Serge Tabekou op slag van rusten de ban voor de Brusselaars brak met een schuiver. De thuisploeg moest nu komen, maar het was Union dat zijn voorsprong verdubbelde. Ibrahima Bah (65.) scoorde enkele minuten na zijn invalbeurt de 0-2. Lokeren kreeg tien minuten voor tijd een uitgelezen kans om terug in de partij te komen, met een strafschop. Routinier Jelle Van Damme trapte echter naast. Dat was de doodsteek voor Lokeren, dat niet meer kon reageren.

In de stand van de tweede periode volgt Union samen met Westerlo en Lommel (elk 14 ptn) na leider Beerschot (16 ptn) en Virton (15 ptn). Lokeren (6 ptn) sluit de rangen. In de algemene stand ziet het er benard uit voor het team van coach Stijn Vreven. Lokeren (19 ptn) staat helemaal onderaan en moet al zes punten goedmaken op nummer zes Lommel (dat een match minder telt).

Vanaf dit seizoen spelen de nummers zeven en acht uit de Proximus League (en niet meer de laatste vier) een ‘best of five’ voor het behoud, waarbij de nummer zeven start met drie punten voordeel en de eerste wedstrijd in zijn thuisstadion. De verliezer degradeert naar de eerste amateurklasse.

Krmencik meteen in selectie Club Brugge

Michael Krmencik (26) tekende donderdag zijn contract van 3,5 jaar bij Club Brugge, en zit ook meteen in de wedstrijdselectie voor het duel tegen Antwerp van morgen. De Tsjechische targetspits moet voor doelpunten zorgen bij blauw-zwart.

Nieuwkomer Krmencic is meteen geselecteerd voor #CluAnt. ✔ Ontdek hieronder de 22 namen voor morgen.💪🏻 pic.twitter.com/gqPiEyPpir Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Davy Roef vader geworden

Heuglijk nieuws voor Davy Roef en zijn wederhelft Mirthe. De doelman van Anderlecht is vader geworden van een zoontje Loïc.

Proficiat @DavyRoef & Mirthe met de geboorte van jullie zoontje Loïc! Heel veel geluk samen! #SportPlus pic.twitter.com/hICtgVZgGv SportPlus(@ SportPlusFM) link

Lamkel Zé start morgen gewoon

Dat belooft. Als we mogen afgaan op de training gisteren, staat Didier Lamkel Zé zondag gewoon aan de aftrap bij Antwerp. Ondanks z’n fratsen, ondanks het Instagram-incident waarbij hij Club Brugge - “wankers” - schoffeerde. Bölöni probeerde op training zowel Lamkel Zé als Mirallas uit op de flank, maar het lijkt dat die eerste de voorkeur krijgt. In de heenmatch - die Antwerp won - maakte Lamkel Zé nog mee het verschil. (MVS)

Komt Hollerbach nog wel terug naar Moeskroen?

Coach Bernd Hollerbach is nu al sinds eind vorig jaar niet meer te zien in Moeskroen. Op tweede kerst zat hij ingeduffeld in de tribune, meteen daarna vertrok hij naar huis in Duitsland waar hij werd behandeld voor een longontsteking. Hij miste de stage in Spanje en is intussen nog altijd niet terug. De club wil er niet over communiceren maar het gerucht gaat dat hij mogelijk niet meer terugkeert.

Het team wordt geleid door sportief directeur Rudi Vata, een vroegere Albanese voetballer die medio december aankwam. (ESK)

