Football Talk. OHL leent doelman Thamsatchanan uit aan Japanse eersteklasser De voetbalredactie

08 februari 2020

10u32 0

OHL leent doelman Kawin Thamsatchanan uit aan Japanse eersteklasser

Oud-Heverlee Leuven verhuurt de Thaise doelman Kawin Thamsatchanan (30) de volgende twee seizoenen aan de Japanse topklasser Hokkaido Consadole Sapporo. Thamsatchanan werd in januari 2018 door OHL weggehaald bij het Thaise Muangthong United. De 64-voudige international speelde in totaal 19 competitieduels voor de Leuvenaars. Dit seizoen kwam de Thai geen minuut in actie.