Football Talk. Ogunjimi opnieuw vrije speler Redactie

29 augustus 2019

09u43 0

Marvin Ogunjimi is sinds vanochtend een vrije speler. De voormalige international lag onder contract bij eerste amateurklasser Lierse Kempenzonen, maar die overeenkomst werd zopas in onderling overleg ontbonden. Ogunjimi arriveerde in januari van dit jaar op het Lisp, maar kon daar weinig potten breken. Sinds vorige week zat de 31-jarige aanvaller in Lierses B-kern. Met Ibrahim Kargbo Junior haalde Lierse trouwens meteen een vervanger in huis. Hij komt over van 1B-club Roeselare. (KDC)