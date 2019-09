Football Talk. Officiële opening van basecamp Club Brugge - Haroun verlengt bij Antwerp - Maehle langer bij Genk - Redactie

11 september 2019

Club Brugge opent uitzonderlijk deuren gloednieuw basecamp voor publiek

Woensdagavond heeft het grote publiek het gloednieuwe basecamp van Club Brugge kunnen bezoeken in Knokke-Heist. Zo’n 700 genodigden kregen een rondleiding doorheen het trainingscentrum tijdens de officiële opening met daaropvolgend de spelersvoorstelling. Een unicum, want doorgaans is het basecamp strikt verboden voor publiek.

Woensdagavond zakten 700 bezoekers af naar het gloednieuwe Club Brugge basecamp in Knokke-Heist. Ze kregen een uitgebreide rondleiding doorheen het trainingscentrum. Zo kon het publiek een kijkje nemen in het auditorium, de fitnesszaal en de bureauruimtes. Het indrukwekkende complex kostte zo’n 13 miljoen euro. Na de rondleiding volgde de spelersvoorstelling van zowel de mannen- en vrouwenploeg. Afgewisseld met optredens van The Voice-winnaar Ibe werden de spelers aan het publiek voorgesteld.

Club Brugge voorzitter Bart Verhaeghe is bijzonder trots op het resultaat. “Dit is een droom die werkelijkheid wordt. Een ploeg van meer dan elf mensen werkte samen om dit complex te realiseren”, aldus Verhaeghe. Ook burgemeester Leopold Lippens over het nieuwe centrum in zijn stad. “Ik heb geen enkele opmerking over het nieuwe basecamp. Alles is werkelijk perfect”, zegt Lippens.

Standard huurt jonge Burkinees

Standard heeft tien dagen na het einde van de transferperiode de Burkinees Abdoul Fessal Tapsoba aangetrokken. De 18-jarige aanvaller wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van het Ivoriaanse ASEC Mimomas, met aankoopoptie. De Burkinese international werd vorig seizoen nog tot beste jongere verkozen in de Ivoriaanse competitie. Tapsoba speelde de vorige jaargang 35 officiële wedstrijden. Daarin maakte hij elf doelpunten en gaf hij acht assists. De spits zal in Luik in eerste instantie de beloftenploeg vervoegen.

Pro League stemt morgen over masterplan arbitrage en praat over verhuis

De Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van de Pro League komen donderdag voor een tweede keer dit seizoen samen in Brussel. Op de agenda staat onder meer een stemming over het masterplan rond de arbitrage dat de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft opgesteld. Daarnaast wordt ook gesproken over een verhuis van de maatschappelijke zetel.

De hoofdzetel van de Pro League bevindt zich in het bondsgebouw in Laken, maar dat verdwijnt straks. Terwijl de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vanaf volgend jaar stilaan zijn intrek zal nemen in het Belgian Football Center in Tubeke, is het nog niet duidelijk waar de Pro League zich zal vestigen. Pierre François liet eerder verstaan liever in Brussel te willen blijven. “Symbolisch en commercieel is het belangrijk dat we aparte hoofdzetels hebben”, aldus de CEO van de Pro League eind vorig jaar.

Daarnaast komt het masterplan dat de KBVB opstelde om de arbitrage in België naar een hoger niveau te tillen op tafel. Peter Bossaert zette een nieuwe structuur op poten en stelde de krijtlijnen van het masterplan in mei al voor. Op de dag van zijn verkiezing als Pro League-voorzitter maakte Peter Croonen echter meteen voorbehoud bij dat arbitrageplan. Er waren vragen bij de financiering ervan en de Pro League eiste een zitje voor François in het scheidsrechtersdepartement. Met de krijtlijnen van het plan waren de profclubs grotendeels akkoord, donderdag worden het plan en de teksten wellicht goedgekeurd.

Voorts zal men voortgaan op enkele al aangeboorde dossiers. Zo is het nog steeds wachten op groen licht van de Mededingingsautoriteit voor het clearinghouse zijn intrede kan maken. Het is het voornaamste strijdmiddel om malafide makelaars aan banden te leggen. En ook de tenderprocedure voor de tv-rechten moet dringend opgestart worden. De voorbereidingen zijn na de duidelijkheid over het competitieformat al begonnen, maar in juni was er nog geen akkoord over de collectieve verkoop van de mediarechten. Daarover zal nog een hartig woordje gesproken worden.

Ook de juridische geschillen tussen Union en KV Kortrijk enerzijds, en STVV en Antwerp anderzijds komen aan bod. Zij kruisen voor de rechtbank de degens in transfersoaps rond respectievelijk Faïz Selemani en Alexis De Sart. De Pro League heeft hen eerder al verzocht om tot een oplossing te komen.

Valencia ontslaat coach Marcelino...

Valencia CF heeft coach Marcelino aan de deur gezet. De 54-jarige Spanjaard was het seizoen in Spanje begonnen met 4/9. Drie dagen voor de uitwedstrijd bij kampioen Barcelona mag hij zijn biezen pakken. Marcelino stond sinds mei 2017 aan het roer van Los Ché.

Valencia geeft in een kort persbericht geen verdere uitleg over het ontslag van Marcelino, maar een conflict met de Singaporese eigenaar Peter Lim zou volgens Spaanse media aan de basis van het ontslag liggen.

Marcelino loodste Valencia vorig seizoen naar een vierde plaats in La Liga, waardoor de club dit jaar uitkomt in de groepsfase van de Champions League. Chelsea (uit) is de eerste tegenstander op 17 september. Later volgen ook nog duels met Ajax en Rijsel. Het team telt met Eliaquim Mangala (ex-Standard) één oude bekende van de Jupiler Pro League.

... en haalt Albert Celades als opvolger

Albert Celades is de nieuwe trainer van het Spaanse Valencia. Dat maakte de club, die eerder op woensdag Marcelino de laan uitstuurde, bekend. Het contract van Celades, een 43-jarige Spanjaard, loopt tot juni 2021.

Celades is oud-speler van FC Barcelona en Real Madrid en was tot 2018 coach van de nationale belofteploeg van Spanje. Daarna werd hij assistent van Fernando Hierro bij de Spaanse ploeg voor het WK in 2018 en vervolgens T2 onder Julen Lopetegui bij Real Madrid. Sinds vorig jaar zat hij zonder werk.

Joakim Maehle verlengt contract bij KRC Genk tot 2023

Joakim Maehle heeft zijn lot langer aan KRC Genk verbonden. De rechtsachter ondertekende bij de landskampioen een nieuwe verbintenis tot 2023.

De 22-jarige Deen voetbalt sinds de zomer van 2017 voor Genk, dat hem wegplukte bij Aalborg. Hij speelde sindsdien 86 wedstrijden (4 goals, 14 assists) en groeide uit tot een vaste waarde op de rechterflank.

Na het behalen van de titel kon Maehle op heel wat interesse rekenen maar hij blijft dus in Limburg.

Janice Cayman boekt met Lyon monsterzege in Champions League

Red Flame Janice Cayman is met haar Franse club Lyon al quasi zeker van een plek in de achtste finales van de UEFA Champions League. De tweevoudige titelverdediger won woensdag met 0-9 bij het Russische Ryazan-VDV.

Cayman speelde de volledige wedstrijd voor Lyon, dat ze deze zomer ruilde voor Montpellier, maar kwam niet tot scoren. Haar Noorse teamgenote Ada Hegerberg, vorig jaar winnares van de eerste Ballon d’Or voor vrouwen, was goed voor drie doelpunten, net als kapitein Wendie Renard. Over twee weken wordt de return gespeeld.

Later vandaag/woensdag komt Davinia Vanmechelen met FC Twente in actie op het veld van Sankt-Polten. Donderdagavond ontvangt Anderlecht het Kazachse BIIK Kazygurt.

Voorwaardelijke gevangenisstraf voor Turan wegens geweld en wapenbezit

Een rechtbank in Istanboel heeft (voormalig) topvoetballer Arda Turan een voorwaardelijke celstraf van twee jaar en acht maanden opgelegd na klachten van lichamelijk geweld en verboden wapenbezit. Dat bericht het Turkse persagentschap Anadolu.

Turan, die aan zijn tweede seizoen op huurbasis van FC Barcelona bij Basaksehirspor bezig is, raakte in oktober 2018 in een discotheek betrokken in een vechtpartij met zanger Berkay Sahin. Turan zou Sahin’s vrouw benaderd hebben, waarop de zanger verhaal ging halen bij de voetballer. Turan sloeg Sahin vervolgens een gebroken neus en ging hem de dag nadien in het ziekenhuis bedreigen met een wapen.

De 32-jarige Turan werd in eerste instantie ook beschuldigd van aanranding, een klacht die door de rechtbank vandaag werd verworpen. Er hing hem in dat geval een celstraf van twaalf jaar boven het hoofd.

De carrière van Arda Turan zit de laatste twee jaar danig in het slop. In 2017 kondigde hij kortstondig het einde van zijn interlandcarrière aan na vermeende mishandeling van een ervaren sportjournalist. Twee maanden later keerde hij al terug in het Turkse nationale team. In mei vorig jaar werd hij in de Turkse Süper Lig geschorst voor zestien wedstrijden nadat hij een assistent-scheidsrechter een forse duw had gegeven.

Haroun verlengt bij Antwerp

Op de slotdag van de zomermercato leek hij nog op weg naar AA Gent, nu heeft Faris Haroun (33) zijn contract bij Antwerp verlengd. De middenvelder tekent bij tot 2021 op de Great Old. Haroun, sinds begin 2017 op Antwerp, had nog een contract van één jaar. Hij heeft er 84 matchen gespeeld en dwong mee de promotie naar 1A af. Enerzijds zijn de speelkansen voor Haroun bedreigd na het transferoffensief van D’Onofrio met onder andere de komst van Steven Defour, anderzijds is hij de enige echter ‘6' in de kern van Antwerp.

Peru klopt Brazilië in oefenmatch

Brazilië weet na zeventien wedstrijden zonder nederlaag opnieuw wat verliezen is. De Seleçao ging in Los Angeles met 1-0 onderuit in een oefenduel tegen Peru. Het was voor Brazilië het eerste verlies sinds de uitschakeling tegen de Rode Duivels in de kwartfinale van het WK, op 6 juli 2018 in Kazan. Centrale verdediger Luis Abram maakte zes minuten voor affluiten met een rake kopbal het enige doelpunt in het Memorial Coliseum. Peru nam met de overwinning revanche voor het 3-1 verlies tegen Brazilië in de finale van de Copa America, op 7 juli in het Maracanastadion in Rio de Janeiro. Neymar maakte na 63 minuten plaats voor Roberto Firmino in het team van de Goddelijke Kanaries.

Hattrick Lautaro

Argentinië, zonder Lionel Messi, was dinsdagavond wel aan het feest. In San Antonio won het vlot met 4-0 van Mexico. Lautaro Martinez (17', 22'en 39') blonk uit met drie doelpunten. Leandro Paredes (33.) scoorde van op de stip. Bij Mexico stond Guillermo Ochoa (ex-Standard) in doel.

Thibaut Van Acker voor een seizoen naar MVV

Thibaut Van Acker zet zijn carrière voort in de Nederlandse tweede klasse. De West-Vlaamse middenvelder gaat voor minstens een seizoen voetballen bij MVV Maastricht, dat ook een optie op een bijkomend jaar liet opnemen in het contract. Van Acker komt transfervrij over van Roeselare.

De verdedigende middenvelder begon zijn voetbalcarrière als jeugdspeler van Club Brugge, waar hij ook zijn officiële debuut maakte. Na een half seizoen op uitleenbasis bij Beerschot, tekende de intussen 27-jarige Van Acker voor drie seizoenen bij stadsgenoot Cercle Brugge. De voorbije drie jaar speelde hij voor Roeselare in 1B.

“Ik ben ontzettend blij dat ik vandaag heb mogen tekenen bij deze mooie club en kijk er naar uit om mijn eerste minuten te mogen maken in Stadion de Geusselt”, reageerde Van Acker, die 127 wedstrijden op het hoogste niveau speelde in België en 110 matchen in de Proximus League. De voormalige belofteninternational was al een aantal weken op proef bij MVV.