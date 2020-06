Football Talk. Oefenstage Antwerp in gevaar nadat Duits district in lockdown gaat? - Amiens en Toulouse degraderen De voetbalredactie

23 juni 2020

Oefenstage Antwerp in gevaar?

Harsewinkel-Marienfeld. Dat is waar Antwerp vanaf zaterdag een dikke week lang zou verblijven op zomerstage. ‘Zou’, want sinds vanmorgen geldt er in het district Gütersloh, waarin Harsewinkel-Marienfeld ligt, een nieuwe lockdown. In hetzelfde gebied is er namelijk een nieuwe opstoot van het coronavirus. Bij een vleesbedrijf testten vorige week meer dan 1500 werknemers positief op het Covid-virus. Bij Antwerp volgen ze de actualiteit op de voet.

“Wij staan in nauw contact met de directie van het hotel, zij overleggen dan weer druk met de lokale overheid”, vertelt teammanager Frédéric Leidgens ons. De lockdown geldt voorlopig voor een week, tot dinsdag 30 juni. “We zijn daarvan op de hoogte, in het slechtste geval vertrekken we op 1 juli. (MVS)

Clubs stemmen voor Ligue 1 met 20 teams, Amiens en Toulouse degraderen

De Franse profclubs hebben vandaag gestemd voor het behoud van een Ligue 1 met twintig ploegen volgend seizoen. Hiermee bezegelden de clubs het lot van Amiens en Toulouse. Beide clubs hoopten bij een uitbreiding van de Franse hoogste klasse tot 22 clubs op het hoogste niveau actief te kunnen blijven, maar vangen bot. Amiens gaf al aan zich niet neer te leggen bij deze beslissing en een nieuw beroep in te stellen.

De Raad van Bestuur van de Franse profliga (LFP) stemde vrijdag al tegen een uitbreiding van de Franse hoogste klasse. Dinsdag kwam de Algemene Vergadering, die naast de clubs ook de spelers- en trainersvakbonden verenigt, tot diezelfde beslissing.

Amiens, met dit seizoen Isaac Mbenza in de rangen, en het Toulouse van Aaron Leya Iseka, degradeerden aanvankelijk naar de Ligue 2 na de stopzetting van de Ligue 1 door het coronavirus. Beide clubs gingen hier niet mee akkoord en kregen gelijk van de Raad van State in Frankrijk. Die vernietigde de degradatie op 9 juni en verplichtte de Franse profliga voor 30 juni een competitieformat voor volgend seizoen vast te leggen.

Manchester United legt McTominay vast tot 2025

Manchester United heeft het contract van Scott McTominay verlengd tot juni 2025, met optie op een extra seizoen. Dat bevestigen de Red Devils op de clubwebsite.

De 23-jarige McTominay is een jeugdproduct van Man United, waar hij in 2012 in de jongerenacademie belandde. In 2017 debuteerde de Schotse middenvelder in de eerste ploeg. Sindsdien speelde hij al 75 wedstrijden voor de Engelse grootmacht en maakte daarin zes goals.

“United is het enige wat ik altijd heb gekend. Ik hoop dat mijn passie voor de club te zien is elke keer ik het veld opstap”, zegt de twaalfvoudig international. “Ik zal alles voor deze club blijven geven telkens ik het shirt aantrek.”

Guardiola is bezorgd over knieblessure van Agüero

Manchester Cityspits Sergio Agüero moest gisteravond nog voor de rust naar de kant in het duel tegen Burnley (5-0). Pep Guardiola uitte na afloop zijn bezorgdheid. “Het ziet er niet goed uit. Het is iets in de knie. We zullen morgen (dinsdag) zien wat er scheelt”, zei de Spanjaard. “Hij voelde iets in de knie. Daar sukkelde hij vorige maand al mee. De dokter vertelde dat we morgen meer zullen weten, maar het ziet er niet goed uit op dit moment.”

Agüero scoorde dit seizoen al zestien keer in 24 Premier Leagueduels. In totaal staat de teller van de Argentijn op 23 treffers in 32 matchen.

Manchester City volgt in de competitie als tweede op twintig punten van leider Liverpool. Er zijn nog acht speeldagen te gaan. De Citizens doen ook nog mee in de Champions League. Begin augustus spelen ze hun return van de achtste finale tegen Real Madrid. De heenmatch eindigde op een 1-2 zege in Spanje.

Deli meldt zich deze week

Als alles goed gaat, is Club Brugge deze week compleet. Simon Deli (28) laat al een paar dagen op zich wachten omdat het voorziene vliegtuig vanuit Ivoorkust en Nigeria (ook onder anderen de Genkse Eboue Kouassi, Pierre Desiré Zebli en Paul Onuachu reizen mee) niet kan opstijgen door een terroristische aanslag en het coronavirus. “Zonder die gemeenschappelijk geplande vlucht met de spelers van Genk en Gent was Simon hier wellicht al geweest”, aldus Clement, die verwees naar een probleem in Nigeria. Bedoeling is dat Deli nog deze week zijn medische en fysieke tests aflegt en daarna met een deel van de A-kern begint te trainen. Nog dit: de jonge spits Noah Aelterman (19) - krijgt tijdens de voorbereiding zijn kans. (NP)

KVO nodigt Lombaerts uit voor eerste training

Met enige vertraging hervat ook KV Oostende morgen de veldtrainingen na de medische testen van gisteren en vandaag. Doordat de groep flink is uitgedund, werden alle spelers met een aflopend contract uitgenodigd om vanaf morgen tot 1 juli de groep te vervoegen. Neto en Vargas passen alvast, Dutoit en Akpala gaan wél op het voorstel in. Ndenbe vond intussen met Guingamp een nieuwe club. Met Milovic wordt alsnog gepraat over een contractverlenging. Zolang die er niet is, zal de Kroaat niet meetrainen. Opvallend: ook Nicolas Lombaerts, die in maart een punt zette achter zijn carrière, werd uitgenodigd. De ex-Rode Duivel bedankte vriendelijk. Eén dag voor de start van de voorbereiding tasten assistenten Van der Elst, Creemers en Desender nog steeds in het duister over hun toekomst. (TTV)

Kine Club Brugge na 9 jaar op weg naar Bosuil

Exit Jan Van Damme bij Club Brugge, de trouwe kinesist die maar liefst negen seizoenen voor blauw-zwart werkte. Van Damme gaat zo goed als zeker aan de slag bij Antwerp, waar hij straks opnieuw met Ivan Leko en zijn assistenten zou samenwerken. Daarmee krijgt de gedeeltelijke make-over van de medische staf van blauw-zwart verder vorm. Eind mei werd dokter Bruno Vanhecke (ex-Cercle) aangesteld als nieuwe clubarts na het vertrek van vader en zoon Dalewyn. Intussen werd de medische staf aangevuld met twee vertrouwelingen uit de praktijk van Medical Coördinator David Bombeke.

Blauw-zwart is nog op zoek naar een extra performance coach, die fysiektrainer Eddie Rob en performance coach Dieter Deprez moet ondersteunen. (TTV)

