Football Talk. Nu ook officieel: Sarri nieuwe coach van Juventus

16 juni 2019

16 juni 2019

15u54

Bron: Belga, eigen berichtgeving

Juventus kondigt komst Maurizio Sarri aan

Juventus heeft zondag de komst van coach Maurizio Sarri aangekondigd op zijn website. De overgang van de 60-jarige trainer van Chelsea hing al even in de lucht, maar is nu dus ook officieel. Hij tekent in Turijn voor drie jaar.

“Maurizio Sarri neemt vanaf vandaag het roer over bij Juventus met een contract tot 30 juni 2022", valt de lezen op de website van de Italiaanse kampioen. De voorganger van Sarri bij Juventus, Massimiliano Allegri, kondigde deze week nog aan dat hij een sabbatjaar neemt. Hij werd met de Oude Dame vijf keer op rij landskampioen. Hij won ook vier Italiaanse bekers en leidde de Bianconeri naar de finale van de Champions League in 2015 en 2017.

Sarri heeft voor hij naar Chelsea trok al een hele waslijst aan Italiaanse clubs gecoacht, weliswaar voornamelijk in de Serie B. Van 2015 tot 2018 kreeg hij met het Napoli van Dries Mertens voor het eerst een topclub onder zijn hoede. Bij Chelsea werd hij afgelopen seizoen derde in de Premier League en winnaar van de Europa League.