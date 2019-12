Football Talk. Nog geen Defour bij Antwerp - “Dimata speelt nog in 2019" - Ibrahimovic zinspeelt op terugkeer naar AC Milan De voetbalredactie

04 december 2019

Nog geen Defour vrijdag bij Antwerp

De Sint was dan vanmiddag wel op de Bosuil, een cadeautje voor Steven Defour had hij nog niet mee. De wedstrijd van vrijdag op Waasland-Beveren komt te vroeg voor de ex-international, die wel probleemloos meetraint met de groep. “Steven is inderdaad niet beschikbaar. Net zomin als Miyoshi en Arslanagic”, vertelde Laszlo Bölöni. “Wesley (Hoedt, red) ondergaat morgen nog een onderzoek aan de schouder, maar de dokter is optimistisch.” Maar dus nog geen Defour vrijdag, twee maanden nadat hij uitviel tegen Standard. “Als ik iemand op de bank zet, moet ik zeker zijn dat hij 90 minuten kan spelen. 2,5 minuut volstaat niet, dat doe ik niet. Het ligt niet in mijn aard om iemand op de bank te zetten die geen volledige match aankan.”

Trofee Raymond Goethals breidt uit

De uitreiking van de Trofee Raymond Goethals, prijs voor de beste trainer met Belgische nationaliteit, zal plaatsvinden op 16 december in de feestzaal van de Raymond Goethalstribune in het stadion van RWDM. Nieuw dit jaar bij de verkiezing is de ‘Trofee Dominique D’Onofrio’. Hiermee wordt de beste Belgische jonge debutant (speler) in de hoogste klasse gelauwerd. Ook zal bij de uitreiking van de trofeeën een nieuw initiatief worden aangekondigd in verband met de actie ‘Casa Hogar’, de stichting die door de Rode Duivels tijdens het uiterst succesvolle WK in 1986 in Mexico werd opgezet en die nu door voormalig bondsvoorzitter Michel D’Hooghe wordt gedragen.

De drie genomineerden voor de Trofee Raymond Goethals van dit jaar werden vorige week al aangeduid. Het gaat om Philippe Clement (Racing Genk/Club Brugge), Michel Preud’homme (Standard) en Wouter Vrancken (KV Mechelen).

Ibrahimovic terug naar AC Milan?

Zlatan Ibrahimovic heeft een nieuw tipje van de sluier opgelicht over zijn toekomst. In een interview met GQ Italia vertelt de 38-jarige Zweed dat hij terugkeert naar de Serie A. Tussen de regels door laat hij uitschijnen dat hij volgend jaar te zien kan zijn in de kleuren van AC Milan - waar hij tussen 2010 en 2012 aan de slag was.

“Italië, tot snel”, klinkt het, waarna hij zinspeelt op de Milanese club. “Ik ga naar een team dat opnieuw moet winnen en zijn geschiedenis moet herschrijven. Op deze manier vind ik de prikkels terug die ik nodig heb om iedereen te verrassen. Alle factoren moeten passen, ook in het belang van mijn familie.” Zlatans echtgenote Helena Seger liet al meerdere keren uitschijnen dat Milaan haar lievelingsstad is.

La Gazzetta dello Sport weet dat Ibrahimovic onlangs een onderhoud had met Zvonimir Boban en Paolo Maldini, respectievelijk directeur voetbal en technisch directeur van de ‘Rossoneri’. Bologna - even in polepositie - lijkt zo het onderspit te moeten delven.

Halle-Gooik en Fernandao uit elkaar

Fernandao is niet langer de coach van zaalvoetbalkampioen FP Halle-Gooik, zo maakte de club zopas zelf bekend. Er werd in onderling overleg beslist een einde te maken aan hun samenwerking. “Na overleg en analyse van het werk van de laatste maanden werd vastgesteld dat de relatie tussen de spelers en de coach niet de verwachtte resultaten en vooruitgang te weeg bracht”, klinkt het in een persbericht. “De club blijft ervan overtuigd dat Fernandao de juiste man op de juiste plaats was en betreurt de uiteindelijke uitkomst van deze samenwerking.”

“Wij willen de mens & de coach Fernandao bedanken voor de samenwerking en de raad op hoog niveau. Misschien was onze club nog niet klaar voor een coach/persoon van dit allooi. Fernandao zal een rol blijven spelen in de verdere ontwikkeling van de club en zal ons bijstaan met raad en daad.”

“Albert Conejos zal tot nader order de trainingen leiden. De club zal zijn zoektocht naar een nieuwe coach de komende dagen inzetten.”

“Dimata speelt nog dit jaar”

Landry Dimata is terug op Neerpede. De aanvaller die zijn laatste wedstrijd speelde op 10 februari zegt geen last meer te ondervinden van het kraakbeenletsel aan zijn knie. Voorlopig traint hij nog individueel, maar de bedoeling is dat hij eerstdaags bij de groep aansluit. De entourage van Dimata is overigens heel optimistisch over zijn terugkeer. “Landry speelt zeker nog in 2019", klinkt het vanuit zijn omgeving. De medische en technische staf is wat terughoudender en hoopt Dimata na de winterstop te recupereren.

Sandler, die eind vorige week even een terugval kende in zijn revalidatie, traint weer volop mee. Hij is morgen inzetbaar. Dat geldt overigens ook voor Trebel. Chadli wordt wellicht gespaard. (MJR)

AA Gent op zoek naar 16de kwartfinale op rij

AA Gent kan zich voor de 16de keer op rij kwalificeren voor de kwartfinales van de Beker van België. “De beker is een groot doel voor ons, maar Charleroi haalde 19 op 21 in de competitie en is misschien wel ons grootste obstakel op weg naar de finale”, zegt Jess Thorup. “Wij willen altijd op de helft van de tegenstander spelen, maar Charleroi is héél sterk op de tegenaanval. Maar wij zijn van niemand bang.”

Kubo (oog) is nog out. Derijck (knie) wordt klaargestoomd voor het Europa Leagueduel met Oleksandrija van volgende week, waarvoor Ngadeu geschorst is. Voorlopig blijft Bronn in de B-kern. Brecht Dejaegere zou 6 tot 8 weken out kunnen zijn. Giorgi Chakvetadze staat dicht bij zijn comeback. (RN)