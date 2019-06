Football Talk. Nieuwe structuur voor KBVB - Ook Egypte naar achtste finales Africa Cup Redactie

27 juni 2019

08u45

Bron: Belga / Eigen berichtgeving 0

Nieuwe structuur voor KBVB

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) krijgt een nieuwe structuur. Daarbij gaat het Uitvoerend Comité, sinds mensenheugenis het hoogste bondsorgaan, op de schop.

De nieuwe structuur moet de KBVB vereenvoudigen. Twee entiteiten, de feitelijke vereniging en de vzw, worden vanaf 1 juli gebundeld in één vzw.

Het Uitvoerend Comité verdwijnt dus. Het belangrijkste orgaan in de nieuwe structuur die uit vier entiteiten zal bestaan, wordt de algemene vergadering (bevoegdheid jaarrekeningen en statuten). De Hoge Raad voor het Voetbal krijgt de reglementaire bevoegdheid toegewezen en de raad van bestuur wordt bevoegd voor de strategie van de KBVB en de goedkeuring van de budgetten. Het management neemt ten slotte de operationele leiding van de KBVB op zich.

Aan het functioneren van de onafhankelijke instanties (Disciplinaire Commissies, Commissie Integriteit en Licentiecommissie) wordt niets gewijzigd. De invulling van alle mandaten volgt later.

De nieuwe structuur werd onlangs goedgekeurd tijdens een buitengewone algemene vergadering.

Egypte mag als tweede naar achtste finales Africa Cup

Na Nigeria heeft ook Egypte zich woensdag geplaatst voor de achtste finales op de Africa Cup. In het Nasserstadion in de hoofdstad Caïro won het gastland op de tweede speeldag in groep A met 2-0 van Congo, na doelpunten van Ahmed Elmohamady (25.) en superster Mo Salah (45.). Congo is met nul op zes zo goed uitgeschakeld.

Bij Egypte verscheen Trezeguet (ex-Anderlecht) aan de aftrap. Aan de overzijde waren er basisplaatsen voor Jonathan Bolingi (Antwerp) en Christian Luyindama (ex-Standard). Parfait Mandanda (Charleroi), Merveille Bokadi en Paul-José Mpoku (Standard) bleven op de bank. Yannick Bolasie, vorig seizoen door Everton uitgeleend aan Anderlecht, mocht invallen.

Eerder gisteren speelden Oeganda en Zimbabwe 1-1 gelijk.

Verenigde Staten sluiten groepsfase af met maximum

De Verenigde Staten zijn uitstekend op dreef in de Gold Cup, het kampioenschap van Noord- en Midden-Amerika en het Caraïbisch gebied. De titelverdediger versloeg voor eigen volk in Kansas City Panama en sluit daardoor de groepsfase af met 9 op 9. Jozy Altidore, ploegmaat van Laurent Ciman en Alejandro Pozuelo bij FC Toronto, zorgde in de 66e minuut met een omhaal voor de enige treffer.

De VS en Panama waren met 6 op 6 allebei al zeker van kwalificatie in groep D. Trinidad & Tobago en Guyana, die woensdag 1-1 gelijkspeelden, zijn met 1 punt uitgeschakeld.

In de kwartfinales nemen de Amerikanen het zondagavond in Philadelphia op tegen Curaçao. Panama ontmoet eerder op de dag, ook in Philadelphia, Jamaica. Zaterdag worden in Houston de eerste twee kwartfinales gespeeld. Haïti treft Canada, Mexico neemt het op tegen Costa Rica.

De Verenigde Staten verdedigen hun titel uit 2017. Toen versloegen ze in de finale Jamaica met 2-1.