Football Talk. Nieuwe coach Moeskroen: “Wil werk van Storck verderzetten” - Portugal rekent in Nations League op Ronaldo

23 mei 2019

Hollerbach: “Moeskroen zeer interessant project”

De Duitser Bernd Hollerbach, de nieuwe coach van Moeskroen, begint niet zonder ambitie aan zijn avontuur op Le Canonnier.“Ik zat dadelijk op dezelfde golflengte met algemeen directeur Paul Allaerts”, aldus Hollerbach tijdens een persmoment. “Ik vind dit project zeer interessant. Ik hoop het werk van mijn voorganger Bernd Storck te kunnen verderzetten, hij heeft heel goed gewerkt. Over het voetbal dat ik met Moeskroen wil spelen, kan ik nog niet veel kwijt. Ik moet eerst weten welke spelers ik onder mijn hoede heb. Maar welk systeem ik ook op de mat zal brengen, mijn spelers moeten zich goed voelen. Tijdens mijn gesprekken met de directie hebben we uiteraard gepraat over de kern voor volgend seizoen. Ik denk dat we een heel sterke ploeg op de been kunnen brengen. Ik kijk ernaar uit om iets te kunnen ontwikkelen. Toen ik aan de slag ging bij Würzburger Kickers, stegen we uit het niets van derde naar tweede klasse. Moeskroen heeft tot dusver al een goede indruk bij mij nagelaten, ik merk dat de mensen hier de voeten op de grond houden.”

Algemeen directeur Paul Allaerts gelooft in de slaagkansen van Hollerbach. “Na de positieve ervaring met Storck zijn we opnieuw voor een Duitse coach gegaan. Tijdens onze gesprekken was er meteen een klik. Wat me het meest aanspreekt bij Hollerbach, zijn zijn waarden. Dat is heel belangrijk voor onze club. Ik weet zeker dat hij snel het DNA van Moeskroen zal oppikken. We willen, anders dan vorig seizoen, onze start nu niet missen.”

Portugal rekent in Nations League op Cristiano Ronaldo

De Portugese bondscoach Fernando Santos heeft superster Cristiano Ronaldo opgeroepen voor de Final Four van de Nations League, begin juni in eigen land. De goalgetter van Juventus liet na het WK in Rusland meermaals verstek gaan voor het nationale team, maar is er nu weer bij.

Ronaldo kwam na het WK, dat voor Portugal eindigde in de achtste finales tegen Uruguay, niet meer in actie in 2018. Hij miste alle wedstrijden van de Nations League, waarbij Portugal het in zijn poule haalde voor Italië en Polen. In maart voor de twee eerste EK-kwalificatiewedstrijden, was de spits wel opnieuw van de partij. Een succes werd dat niet, en Portugal geraakte in eigen huis niet voorbij Oekraïne (0-0) en Servië (1-1).

Portugal kijkt in de halve finales, op 5 juni in Porto, Zwitserland in de ogen. De Zwitsers pakten hun ticket voor de Final Four ten koste van België. In de andere halve finale (6 juni) staat Engeland tegenover Nederland. De finale en troosting volgen op 9 juni.

Chelsea recupereert Kanté voor Europa League-finale

Volgende week woensdag staat de eerste van twee Europese finales op het programma. In een Engels onderonsje beslissen Arsenal en Chelsea over winst van de Europa League. De Blues zullen daarvoor meer dan waarschijnlijk opnieuw kunnen rekenen op N’Golo Kanté. De Franse middenvelder is een vaste waarde in de elf van Maurizo Sarri, maar miste de laatste wedstrijden vanwege een enkelblessure.

Inmiddels hervatte de Franse middenvelder de trainingen. “We zijn heel optimistisch over zijn inzetbaarheid in de finale”, aldus Sarri.

De Italiaanse trainer kan woensdag in Bakoe vanwege blessures geen beroep doen op verdediger Antonio Rüdiger, middenvelder Ruben Loftus-Cheek en aanvaller Callum Hudson-Odoi. Loftus-Cheek scheurde vorige week tijdens een oefenwedstrijd in de Verenigde Staten een achillespees en staat zeker vijf maanden aan de kant.

“Ruben gaat sterker terugkomen. Ik weet zeker dat hij een van de beste middenvelders in Europa wordt”, zei Sarri, die niet denkt dat de uitkomst van de finale bepalend wordt voor zijn toekomst bij Chelsea. “In dat geval zou ik beter gelijk kunnen stoppen. Het kan toch niet zo zijn dat 90 minuten bepalend zijn voor tien maanden hard werken?’’

Vertonghen hervat looptraining

Voorzichtig optimisme met het oog op de Champions Leaguefinale. Tien dagen voor Madrid heeft Jan Vertonghen (32) de looptrainingen hervat bij Tottenham. De verdediger blesseerde zich in de halve finale tegen Ajax aan de enkelligamenten. Spurs vreesde even dat hij niet tijdig fit zou raken, maar zijn revalidatie verloopt op schema. Zijn situatie wordt van dag tot dag bekeken. Ook topschutter Harry Kane doet er alles aan om na een gelijkaardige blessure op tijd klaar te zijn voor de clash met Liverpool. (KTH)

Anderlecht-spelers liepen premie van 20.000 euro mis

Geld is blijkbaar niet alles. Anderlecht beloofde zijn spelers een dubbele winstpremie en een bonus van 20.000 euro als ze AA Gent klopten. Tevergeefs.

“De weerspiegeling van een k*tseizoen.” Zo omschreef Elias Cobbaut de slechte partij van Anderlecht op AA Gent (2-1). Die makke prestatie was bizar, want het bestuur had er vooraf alles aan gedaan om de spelerskern te motiveren. Sportief directeur Michael Verschueren zakte op zaterdag af naar het stadion voor de laatste training, waar hij goochelde met fikse bedragen. Bij winst beloofde Verschueren een dubbele winstpremie. Maar dat was niet alles: er was ook een extra bonus van 20.000 euro. Per speler.

Desondanks haalde Anderlecht een dramatisch niveau. Het deed de top andermaal beseffen dat er een mentaliteitsprobleem is - te weinig ‘winnaars’ in de kern - en dat er onvoldoende kwaliteit in dit team schuilt. Een grote kuis volgt.

De financiële inspanningen van Anderlecht waren opvallend en ook weer niet. Een vijfde plek bood allerminst garanties op Europees voetbal en de daaraan verbonden inkomsten. Aan de andere kant: het was de laatste kans...

Nog dit: hoge bonussen in het voetbal zijn vaste prik. Zo lieten de KV Oostende-spelers 25.000 euro liggen toen ze in 2017 de bekerfinale verloren. De titelpremie van RC Genk bedroeg dit jaar gemiddeld 200.000 euro per speler. (PJC)