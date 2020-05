Football Talk. Nieuwe blessure voor Barça-verdediger Umtiti - Mbappé deelt topschutterstitel met Ben Yedder Voetbalredactie

09 mei 2020

Mbappe vraagt Ligue 1 om Ben Yedder ook te belonen

Mooi gebaar van Kylian Mbappé. De Franse sterspits van PSG kreeg de Gouden Schoen, de prijs voor de topschutter in Frankrijk. Met zijn 18 doelpunten heeft hij daar ook recht op. Hij was dit seizoen echter niet de enige met 18 doelpunten in de Ligue 1. Wissam Ben Yedder, aanvaller bij Monaco, scoorde er even veel. Hij trof daarbij wel drie keer raak van op 11 meter, terwijl de doelpunten van Mbappé allemaal uit open spel voortkwamen. Op basis daarvan besloot de Ligue 1 om de prijs aan Mbappé te schenken.

De Fransman toont zijn goed hart op Twitter en geeft aan dat Ben Yedder de prijs evenzeer verdient voor zijn goede seizoen. Hij verwijst daarbij naar het systeem in de Premier League vorig seizoen, waar de titel van topschutter werd gedeeld door zowel Salah, Mané als Aubameyang. Ook vorig seizoen won Mbappé de Gouden Schoen met 29 doelpunten in 33 wedstrijden.

🏆🥇

Merci à tous pour vos messages.

Je pense par contre que Wissam aussi mérite un trophée, comme ça s’est fait en Premier League la saison dernière pour récompenser son année 🤷🏽‍♂️...

🤝 @WissBenYedder #UnTrophéePourWissam https://t.co/M3TA5Gd4SJ Kylian Mbappé(@ KMbappe) link

Lokeren - Temse versterkt zich met ervaren Bart Goossens (KMSK Deinze)

KSC Lokeren-Temse heeft de 35-jarige Bart Goossens aangetrokken. De rechtervleugelverdediger komt over van KMSK Deinze. Het is de vijfde aanwinst van de nieuwe club die ontstaan is uit de samenwerking van KSV Temse (2e Amateurklasse) en het failliet verklaarde Sporting Lokeren.

Bart Goossens genoot zijn opleiding bij AA Gent en maakte enkele keren deel uit van het fanionelftal. In 2005 trok hij voor vier seizoenen naar VW Hamme dat toen in tweede klasse uitkwam. In 2008 verkaste hij naar Roeselare. De toenmalige eersteklasser degradeerde in 2010, net op het moment dat Goossens af te rekenen had met klierkoorts. Hij kon naar Standaard Wetteren en speelde twee jaar voor de toenmalige tweedeklasser.

Van 2012 tot 2017 was hij sterkhouder bij Lommel United, een andere tweedeklasser. De voorbije twee seizoenen speelde hij voor KMSK Deinze, dat in het seizoen 2019-2020 de promotie naar het profvoetbal afdwong. Hij is in eerste instantie een rechtsback, maar kan ook ingezet worden als centrale verdediger. Goossens hoort volgens het team thuis in de filosofie van de nieuwe ploeg.

“Voor mij is dit de perfecte volgende stap in mijn carrière. Ik ben een vriend van Killian Overmeire en kwam hem geregeld hier op Daknam aanmoedigen. Ik wil graag mijn steentje bijdragen om deze club weer tot een succes te maken. Ik had onmiddellijk een heel erg goed gevoel bij de mensen van het bestuur. Ik noem ze “realistisch ambitieus”. Een goede start maken wordt cruciaal. Daar gaan we met zijn allen alles aan doen. Ik snak ernaar om met de fans kennis te maken”, meldt Bart Goossens.

Duitse verdediger Lukas Schmitz trekt naar VVV

Een dag na de transfer van Guus Hupperts, die overkwam van het failliete Sporting Lokeren, heeft Eredivisie-club VVV-Venlo ook de 31-jarige verdediger Lukas Schmitz gecontracteerd. De transfervrije Duitser ondertekende een overeenkomst voor twee seizoenen met een optie voor een derde seizoen.

De linksback speelde jaren voor Schalke 04 (2009-2011) en Werder Bremen (2011-2014) in de Bundesliga. Met Schalke haalde hij in het seizoen 2010-2011 zelfs de halve finales van de Champions League. De afgelopen twee seizoenen speelde hij in Oostenrijk voor Wolfsberger AC, dat afgelopen seizoen uitkwam in de Europa League.

“Toen ik gebeld werd door sportief manager Stan Valckx heb ik bij een aantal oud-ploeggenoten en trainers geïnformeerd naar de club. Daar kwamen zeer lovende berichten uit. VVV was daarnaast zeer doortastend”, zei Schmitz in een eerste reactie.

Samuel Umtiti (FC Barcelona) sukkelt met rechterkuit

Samuel Umtiti heeft een blessure aan de rechterkuit opgelopen. Dat liet FC Barcelona weten in een bericht op Twitter. Hoelang de Franse centrale verdediger moet revalideren, laat Barça in het midden.

Vrijdag herbegonnen bij de Spaanse kampioen de trainingen met het oog op een hervatting van La Liga, mogelijk half juni.

De 26-jarige Umtiti, de boeman van de Rode Duivels in de halve finales van het WK in Rusland, miste dit seizoen al een aantal wedstrijden van Barcelona door een voet- en knieblessure.

Barça voert na 27 speeldagen het klassement aan met twee punten voorsprong op Real Madrid.

MEDICAL NEWS | @samumtiti has a right calf injury. His progress will determine his availability for the coming workouts. pic.twitter.com/kFZxdEzfrp FC Barcelona (from 🏠)(@ FCBarcelona) link