Football Talk. Nieuw seizoen in Bundesliga gaat 18 september van start - Henderson mist resterende wedstrijden Redactie

10 juli 2020

14u37 0

Bundesliga start volgend seizoen op 18 september

Het volgende Bundesliga-seizoen gaat op 18 september van start. De laatste speeldag is voorzien op 22 mei 2021. Dat blijkt uit de wedstrijdkalender die de Duitse voetbalbond (DFB) vrijdag publiceerde. De eerste ronde van de Duitse beker zal van 11 tot en met 14 september plaatsvinden, de finale in het Olympisch Stadion in Berlijn staat op 13 mei op het programma.

Het is nog niet duidelijk of fans de wedstrijden zullen kunnen bijwonen. Tot 31 oktober geldt in Duitsland nog een verbod op massa-evenementen, tenzij de organisatoren een sluitend gezondheidsplan kunnen voorleggen en beschikken over de gegevens van de bezoekers. De Duitse Voetballiga (DFL) verwijst naar de plaatselijke gezondheidsinstanties om per stadion een beslissing te nemen over het al dan niet toelaten van een aantal supporters. “Uit gesprekken met het Duits ministerie voor Volksgezondheid blijkt dat de consequente inachtneming van de hoogste beschermingsstandaarden tegen infecties de basisvoorwaarde is om voetbalwedstrijden met publiek opnieuw mogelijk te maken”, zo klinkt het bij de DFL.

De start van het nieuwe seizoen is ongeveer met een maand uitgesteld nadat het coronavirus het seizoen 2019-20 grondig verstoorde. Eind juni werd de slotspeeldag afgewerkt, Bayern München was al langer zeker van een achtste titel op rij.

Henderson mist seizoenseinde door knieblessure

Liverpool zal het tijdens de laatste vier wedstrijden zonder Jordan Henderson moeten doen. De aanvoerder moest afgelopen woensdag naar de kant in het duel met Brighton, waarin Henderson eerder nog aan het kanon stond. Coach Jürgen Klopp bevestigde het nieuws op de persconferentie voor de wedstrijd tegen Burnley. “Hij zal dit seizoen niet meer in actie komen, maar ik ga ervan uit dat hij klaar zal zijn voor het nieuwe seizoen. We waren allemaal bezorgd toen we hem naar de grond zagen gaan en hij van het veld moest”, aldus de Duitser. “’Hendo’ is een snelle genezer, hij zal snel terug zijn.” Henderson moet in elk geval niet geopereerd worden.

Amiens vangt bot bij Raad van State en bereidt zich voor op seizoen in Ligue 2

De Franse Raad van State heeft vrijdag in kort geding het verzet van Amiens tegen zijn degradatie afgewezen. De Noord-Franse club bereidt zich nu voor op een seizoen in de Ligue 2. “De rechter had geen oor naar onze argumenten en dat betreur ik”, reageerde voorzitter Bernard Joannin. “Ik ben ervan overtuigd dat we in de zaak ten gronde wel gehoord zullen worden. Maar dan zijn we weer enkele maanden verder. In afwachting bouwen we aan een sterk team en zullen we antwoorden op het terrein.”

De Ligue 1 zal dus zonder Amiens van start gaan. Mocht de club in de zaak ten gronde alsnog zijn gram halen, is wel nog een fikse schadevergoeding mogelijk. Het financiële verlies door de degradatie wordt op 44 tot 50 miljoen euro geschat.

Het was de tweede keer dat Amiens naar de Raad van State trok. Een eerste keer maakte die de degradatie van Amiens en ook Toulouse wel ongedaan en werd de liga en de federatie gevraagd het competitieformat te herbekijken. Die wilden echter niet weten van een competitie met 22 clubs en hielden vast aan de degradatie van Amiens en Toulouse.