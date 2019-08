Football Talk. Nieuw gezicht bij de Mannschaft - Knieproblemen bij Morata Redactie

29 augustus 2019

Luca Waldschmidt krijgt eerste selectie voor Duitsland

Joachim Löw heeft een groep van 22 spelers bekendgemaakt voor de EK-kwalificatiematchen tegen Nederland (6/9 in Hamburg) en Noord-Ierland (9/9 in Belfast). Met Freiburgaanvaller Luca Waldschmidt (23) koos hij voor een nieuw gezicht bij de Mannschaft.

Waldschmidt kroonde zich op het EK voor beloften tot topschutter. In het prille seizoensbegin scoorde hij al twee keer in de Bundesliga en een keer in de Duitse beker. Hij vervangt Leroy Sané, de spits van City die lang out is met een knieblessure.

Duitsland haalde 9 op 9 uit zijn eerste drie matchen. Noord-Ierland leidt groep C met 12 op 12. Nederland is derde met 3 op 6.

- selectie -

. Keepers: Bernd Leno (Arsenal), Manuel Neuer (Bayern München), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona)

. Verdedigers: Matthias Ginter (Mönchengladbach), Marcel Halstenberg (Leipzig), Lukas Klostermann (Leipzig), Nico Schulz (Dortmund), Niklas Stark (Hertha), Niklas Süle (Bayern München), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

. Middenvelders: Emre Can (Juventus), Leon Goretzka (Bayern München), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Jonas Hector (Keulen), Joshua Kimmich (Bayern München), Toni Kroos (Real Madrid), Marco Reus (Dortmund)

. Aanvallers: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Serge Gnabry (Bayern München), Luca Waldschmidt (Freiburg), Timo Werner (Leipzig)

Morata (Atletico Madrid) sukkelt met knie

Alvaro Morata heeft op training bij Atletico Madrid een blessure aan de knie opgelopen, zo bevestigt de club. De Spaanse aanvaller kwetste zich woensdagavond en onderging daarna testen. Het is voorlopig onduidelijk wanneer hij opnieuw fit zal zijn, maar de competitiematch van zondag tegen Eibar en de EK-kwalificatieduels tegen Roemenië (5/9) en de Faeröer Eilanden (8/9) komen waarschijnlijk te vroeg.

De 26-jarige Morata werd vorige winter door Atletico op huurbasis overgenomen van Chelsea. In de zomer van 2020 wordt hij, voor een transfersom van 56 miljoen euro, definitief speler van Los Colchoneros.