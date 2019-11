Football Talk. Niet Ibrahimovic, maar Mexicaan Vela is beste speler van de MLS De voebalredactie

05 november 2019

Carlos Vela verkozen tot beste speler MLS

De Mexicaanse international Carlos Vela is tot beste speler van de Noord-Amerikaanse voetbalcompetitie MLS verkozen. De 30-jarige spits van Los Angeles FC, met 34 doelpunten topscorer van de reguliere competitie, kreeg in een poll bij spelers, trainers en journalisten de voorkeur op de Zweed Zlatan Ibrahimovic (Los Angeles Galaxy).

Spannend was het niet. ‘El Bombardero’ kreeg liefst 69,61 procent van de stemmen, Ibrahimovic werd met 14,11 procent tweede, de Venezolaan Josef Martinez (Atlanta United), vorig jaar winnaar, met 6,97 procent derde.

Het kampioenschap zit er nog niet op in Amerika, maar een titel zit er zowel voor Vela als Ibrahimovic niet meer in. LA Galaxy werd in de kwartfinales van de play-offs met 5-3 uitgeschakeld door Los Angeles FC, dat vervolgens in de halve finales met 3-1 verloor van Seattle Sounders. In de finale neemt Seattle het zondag in eigen stadion op tegen het Canadese Toronto. Dat won in zijn halve finale met 2-1 van titelverdediger Atlanta United. Toronto, dat voormalig Rode Duivel Laurent Ciman en de Spanjaard Alejandro Pozuelo (ex-Genk) in de rangen heeft, is de kampioen van 2017. Seattle stak de titel het jaar voordien op zak.