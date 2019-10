Football Talk. Neymar valt uit met dijblessure: match tegen Club in gevaar? - UEFA onderzoekt militair saluut Turks elftal Voetbalredactie

13 oktober 2019

14u56

Bron: Belga 8

Neymar valt uit bij Brazilië met dijblessure

Neymar heeft zondag in de twaalfde minuut van de vriendschappelijke interland tussen Brazilië en Nigeria, in Singapore, geblesseerd het veld moeten verlaten. De PSG-aanvaller had last van de linkerdij.

Neymar pikte de blessure in de achtste minuut op bij een versnelling. Hij bleef vervolgens nog even op het terrein, maar liet zich toch al snel vervangen door Philippe Coutinho. De medische staf van de Seleçao bediende de Braziliaanse sterspeler, die zijn 101e interland speelde, op de bank nadien van een ijszak.

De blessure is vooral slecht nieuws voor PSG. Neymar was er sinds zijn terugkeer in het elftal half september erg belangrijk met vier goals in vijf wedstrijden. Hij lijkt ook zeer twijfelachtig voor de Champions League-wedstrijd op het veld van Club Brugge, op dinsdag 22 oktober. De Braziliaan was de eerste twee speeldagen van het kampioenenbal nog geschorst en kon in het Jan Breydelstadion zijn terugkeer vieren.

UEFA onderzoekt militair saluut Turks elftal

De Europese Voetbalbond (UEFA) doet onderzoek naar aanleiding van berichten dat spelers van het nationale Turkse voetbalelftal vrijdagavond een militair saluut zouden hebben uitgebracht tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Albanië. Het gebaar wordt gezien als steun voor het offensief van Turkije tegen de Koerden in Syrië.

De militaire groet werd gemaakt nadat Cenk Tosun de winnende goal scoorde. Na de wedstrijd werd een foto daarvan verspreid via de officiële Twitteraccount van het nationale elftal met de boodschap dat ze “de overwinning opdragen aan de dappere soldaten en medemartelaren”.

UEFA’s perschef Philip Townsend zegt tegen het Italiaanse persagentschap ANSA dat hij het voorval persoonlijk niet heeft gezien. Maar het gebaar kan gezien worden als een provocatie en de UEFA heeft regels die het refereren aan politiek en religie verbiedt. “Ik kan u garanderen dat we naar dit voorval gaan kijken.”

