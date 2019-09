Football Talk. Neymar treft FC Barcelona vandaag in rechtbank in bonussenzaak De voetbalredactie

27 september 2019

Neymar even terug in Barcelona

Neymar is voor even teruggekeerd naar Barcelona. De PSG-spits verschijnt vandaag voor de rechter in de Spaanse stad waar hij vier seizoenen furore maakte. Neymar eist een bedrag van 26 miljoen euro aan onbetaalde bonussen van FC Barcelona. Barça heeft echter ook een claim ingediend tegen Neymar. De club eist een bedrag van 8,5 miljoen euro aan schadevergoeding en wil daarnaast een deel van de premie terug die Neymar in november 2016 ontving toen hij zijn contract verlengde tot medio 2021. In de zomer van 2017 verhuisde de Braziliaan niettemin voor een recordbedrag van 222 miljoen euro naar PSG. Volgens FC Barcelona heeft Neymar daarmee de voorwaarden in zijn contract over de loyaliteitsbonus geschonden.

De harde confrontatie tussen beide partijen is opmerkelijk gezien het recente verleden. FC Barcelona deed er afgelopen zomer alles aan om Neymar terug te halen naar Camp Nou. Neymar zelf wilde ook heel graag beginnen aan zijn tweede termijn bij de Catalaanse club. Barça kon echter na langdurige onderhandelingen geen akkoord bereiken met PSG over de (torenhoge) afkoopsom. Met een nieuw contract hadden Neymar en FC Barcelona meteen hun financiële geschillen kunnen oplossen. Nu de megadeal met PSG is afgeketst, gaan beide partijen in Spanje alsnog de juridische strijd met elkaar aan.