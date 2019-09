Football Talk. Neymar treft FC Barcelona vandaag in rechtbank in bonussenzaak - Chakvetadze hervat bij AA Gent De voetbalredactie

27 september 2019



Neymar even terug in Barcelona

Neymar is voor even teruggekeerd naar Barcelona. De PSG-spits verschijnt vandaag voor de rechter in de Spaanse stad waar hij vier seizoenen furore maakte. Neymar eist een bedrag van 26 miljoen euro aan onbetaalde bonussen van FC Barcelona. Barça heeft echter ook een claim ingediend tegen Neymar. De club eist een bedrag van 8,5 miljoen euro aan schadevergoeding en wil daarnaast een deel van de premie terug die Neymar in november 2016 ontving toen hij zijn contract verlengde tot medio 2021. In de zomer van 2017 verhuisde de Braziliaan niettemin voor een recordbedrag van 222 miljoen euro naar PSG. Volgens FC Barcelona heeft Neymar daarmee de voorwaarden in zijn contract over de loyaliteitsbonus geschonden.

De harde confrontatie tussen beide partijen is opmerkelijk gezien het recente verleden. FC Barcelona deed er afgelopen zomer alles aan om Neymar terug te halen naar Camp Nou. Neymar zelf wilde ook heel graag beginnen aan zijn tweede termijn bij de Catalaanse club. Barça kon echter na langdurige onderhandelingen geen akkoord bereiken met PSG over de (torenhoge) afkoopsom. Met een nieuw contract hadden Neymar en FC Barcelona meteen hun financiële geschillen kunnen oplossen. Nu de megadeal met PSG is afgeketst, gaan beide partijen in Spanje alsnog de juridische strijd met elkaar aan.

Chakvetadze hervat bij AA Gent

Heuglijk nieuws voor AA Gent: Giorgi Chakvetadze (20) traint weer met de groep. De Georgiër liep in december tegen STVV een knieblessure op en kwam sindsdien nog maar vijf keer in actie. Gent vreesde na een knieoperatie dat hij tot november onbeschikbaar ging zijn, maar Chakvetadze zit voor op schema. Plastun werd geopereerd aan de gecompliceerde neusbreuk die hij in Waregem opliep. Afwachten wanneer de verdediger - eventueel met masker - weer kan spelen. (RN)

Sampaoli eist forse schadevergoeding van Chileense bond

Jorge Sampaoli, gewezen bondscoach van Chili, is met zijn ex-werkgever verwikkeld in een financieel geschil. De Argentijn eist samen met twee collega’s 4,5 miljoen euro van de Chileense voetbalbond. Sampaoli, zijn technisch assistent Sebastian Beccacecece en fysical coach Jorge Desio vragen onder meer dat ongeveer 1,38 miljoen euro belastingen wordt teruggestort. Ze eisen ook een schadevergoeding van 3,1 miljoen euro omdat de Chileense federatie hen had beschuldigd 200.000 dollar te hebben ontvangen om advies te verlenen aan een opleidingsschool voor trainers en scheidsrechters. Het trio diende de klacht al in maart in, maar volgens de Chileense bond is de federatie daar pas vorige week van op de hoogte gesteld. Sampaoli stond tussen 2012 en 2016 aan het hoofd van Chili. Hij leidde Arturo Vidal en co in 2015 naar de titel op de Copa America. Vandaag traint de 59-jarige Argentijn het Braziliaanse Santos.