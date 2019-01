Football Talk. Neymar out tot eind maart - Japan naar finale Asian Cup - Van Persie valt in de prijzen - Man City kan nog niet op Kompany rekenen De voetbalredactie

28 januari 2019

19u07 1

Feyenoord-spits Robin van Persie is Sportpersoonlijkheid van het Jaar in Nederland

Robin van Persie is door de Nederlandse Sport Pers (NSP) uitgeroepen tot Sportpersoonlijkheid van het Jaar. De 35-jarige spits van Feyenoord, jarenlang sterkhouder bij Arsenal, Manchester United en de Nederlandse nationale ploeg, is bezig aan zijn laatste jaar als profvoetballer.

Van Persie komt in het rijtje met voetballer Arjen Robben (2014), autocoureur Max Verstappen (2015), schaatser Sven Kramer (2016) en wielrenster Annemiek van Vleuten (2017), die eerder werden uitgeroepen tot Sportpersoonlijkheid van het Jaar. Wielrenner Tom Dumoulin en turner Epke Zonderland waren de andere kanshebbers.

De NSP is de beroepsorganisatie voor ongeveer 650 sportjournalisten en -fotografen. “Vooral in de laatste jaren is Robin een ware ambassadeur van Oranje en zijn clubs geweest”, klinkt het in de motivatie. “Hij heeft ook in dat opzicht Feyenoord bij de hand genomen, zonder zijn mening te verloochenen. In gesprek met journalisten straalt hij rust en klasse uit.”

Betis leent Paraguayaanse spits Tonny Sanabria aan Genoa uit

Betis Sevilla leent zijn Paraguayaanse international Antonio “Tonny” Sanabria aan Genoa uit. Dat maakten beide clubs bekend. Voor de 22-jarige spits betekent het een terugkeer naar de Serie A. In 2016 trok hij voor 7,5 miljoen euro van AS Roma naar Betis. Daar tekende hij destijds voor vijf jaar, tot 2021, een contract dat hij deze week met een jaar verlengde. Genoa, vijftiende in de Serie A, is de club van de Belgische middenvelder Stephane Omeonga, maar die wordt tot het einde van het seizoen aan het Schotse Hibernian uitgeleend.

KV Mechelen in beroep tegen schorsingsvoorstel German Mera

KV Mechelen gaat in beroep tegen het schorsingsvoorstel van 4 weken + €2.000 boete voor centrale verdediger German Mera. De Colombiaan kreeg afgelopen zaterdag rood na een slag in het gezicht van Beerschot-Wilrijk-speler Joren Dom - al dan niet per ongeluk. Morgenmiddag komt het voor de Geschillencommissie.

Portugees Queiroz zwaait af als bondscoach van Iran na uitschakeling

Carlos Queiroz is niet langer de bondscoach van Iran. De 65-jarige Portugees kondigde vandaag zijn vertrek bij het land aan, even na het 3-0 verlies in de halve finales van de Asian Cup tegen Japan. Queiroz haalde het nummer ‘My way’ van Frank Sinatra aan bij zijn laatste persconferentie. “And now, the end is here”, aldus Queiroz, die hoopte Iran aan de eerste prijs sinds 1976 te helpen. “Ik ben blij en trots om te kunnen zeggen dat ik het op mijn manier gedaan heb.”

In mei vorig jaar maakte Queiroz bekend na het wereldkampioenschap in Rusland, waar Iran in de groepsfase strandde, te stoppen. Hij kwam echter op dat besluit terug en ging nog ruim een half jaar door. De Portugese trainer had eerder onder meer Real Madrid onder zijn hoede. Ook was Queiroz, die Iran sinds 2011 leidde, bondscoach van Portugal.

Augsburg haalt ex-doelman Jens Lehmann binnen als assistent-trainer

Voormalig doelman Jens Lehmann is de nieuwe assistent-trainer van hoofdcoach Manuel Baum bij de Duitse eersteklasser Augsburg, zo maakte de club bekend. De 49-jarige voormalige international, eerder al aan de slag als assistent van Arsène Wenger bij Arsenal, ondertekende er een contract tot medio 2020.

“FC Augsburg heeft de voorbije jaren een mooie ontwikkeling doorgemaakt, ook al loopt het op sportief vlak momenteel niet zoals verhoopt”, liet Lehmann weten. “Dit is een mooie kans voor mij. Als assistent in de Bundesliga hoop ik het rendement van de spelers op het veld te verhogen.”

Augsburg staat met tien nederlagen op de teller op de op drie na laatste plaats in de Bundesliga. Het verschil met de laatste in de stand bedraagt amper vier punten.

Jens #Lehmann wird Co-Trainer beim FC Augsburg und unterstützt ab sofort das Team um Cheftrainer Manuel Baum!

Japan heeft weinig moeite met Iran en bereikt finale Asian Cup

Japan heeft zich geplaatst voor de finale van de Asian Cup in de Verenigde Arabische Emiraten. De ‘Samurai Blue’ klopten in de halve finales in Al Ain Iran met 3-0. Osako klaarde in de tweede periode met twee doelpunten, waarvan het laatste op strafschop, de klus. Iran zette alles op alles om de dubbele achterstand ongedaan te maken, maar geraakte niet door de Japanse afweer. In de extra tijd legde Haraguchi de 3-0 eindstand vast.

Takehiro Tomiyasu en Wataru Endo, beiden bij STVV, begonnen in het winnende kamp in de basis. Bij Iran maakten Morteza Pouraliganji (Eupen) en Ramin Rezaeian (ex-Oostende) de partij vol. In de andere halve finale, die morgen in Abu Dhabi op de planning staat, kijken Qatar en de VAE elkaar in de ogen. De finale volgt vrijdag. Japan won het toernooi al viermaal (in 1992, 2000, 2004 en 2011).

Spaanse tweedeklasser Reus Deportiu mag drie jaar geen profvoetbal spelen

De Spaanse tweedeklasser Reus Deportiu mag drie jaar lang niet aantreden in het profvoetbal omdat het zijn spelers al maanden niet uitbetaald heeft. Dat heeft de Spaanse voetballiga vandaag gemeld.

Reus, dat in de Spaanse tweede klasse pas op de twintigste stek staat (op 22), moet ook een boete van 250.000 euro betalen. De club uit Catalonië kan wel nog vijftien dagen in beroep gaan tegen de beslissing.

Marseille mag voorlopig niet meer voor publiek spelen, na incidenten tegen Rijsel

Marseille mag zijn thuiswedstrijden voorlopig niet meer voor publiek afwerken. Dat is het harde verdict van de Tuchtcommissie van de Franse liga, die vandaag in spoedberaad bijeenkwam na de incidenten van vrijdag tijdens de competitiewedstrijd tussen Marseille en Rijsel.

Die match van de 22ste speeldag, door Marseille met 1-2 verloren, werd in de 57ste minuut, bij 0-1, meer dan een halfuur stilgelegd nadat het publiek van Marseille vuurpijlen op de eigen spelers afvuurde. Kevin Strootman, Jordan Amavi en een lijnrechter werden net niet geraakt.

“Gezien de ernst van de feiten wordt de Orange Vélodrome voor publiek gesloten zolang het onderzoek loopt”, verklaarde de Tuchtcommissie. Zaterdag 5 februari zal Marseille zijn inhaalwedstrijd tegen Bordeaux zonder publiek moeten afwerken en dat dreigt ook woensdag 16 februari tegen Amiens zo te zijn.

Het zal niet de eerste keer zijn dat Marseille dit seizoen achter gesloten deuren speelt. Op 20 september begon het zijn Europese campagne tegen Frankfurt al zonder publiek. De club was toen gestraft omdat zijn fans vuurwerk afstaken voor de aftrap van de tegen Atlético Madrid verloren Europa League-finale (0-3) in Lyon.

Mera (KV Mechelen) riskeert vier duels schorsing

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag vier speeldagen schorsing en een boete van 2.000 euro gevorderd tegen German Mera. De verdediger van KV Mechelen riskeert die straf na zijn uitsluiting in de topper tegen Beerschot Wilrijk.

Malinwa beëindigde de doelpuntenloze wedstrijd zaterdag met negen veldspelers. Nadat Schoofs zijn tweede gele kaart had gekregen, raakte Mera betrokken bij een stevig opstootje. De Colombiaanse verdediger sloeg Joren Dom in het gezicht en mocht samen met Schoofs afdruipen.

Voor die vuistslag eist bondsprocureur Kris Wagner vier speeldagen schorsing, waardoor de terugmatch in de Beker van België op bezoek bij Union in het gedrang komt. Voorts dreigt Mera ook de duels in de Proximus League tegen Westerlo, OH Leuven en Tubeke te missen.

Wellicht weigert KV Mechelen het strafvoorstel, waardoor de onvermijdbare sanctie over het belangrijk bekerduel met Union wordt geheven. De zaak komt dan wel dinsdag voor de Geschillencommissie, maar de sanctie treedt pas vanaf woensdag in werking.

Domper voor PSG: Neymar out tot eind maart

Een serieuze domper voor Paris Saint-Germain: Neymar is out tot eind maart. De Braziliaan verliet woensdag in tranen het veld nadat hij opnieuw geblesseerd raakte aan de voet die hem vorig seizoen ook al lange tijd aan de kant hield. In februari brak Neymar een middenvoetsbeentje en hij ondervindt daar opnieuw hinder van. Neymar mist zo dus onder meer de Champions League-duels tegen Manchester United (12 februari en 6 maart).

Man City kan nog niet op Kompany rekenen

Manchester City-coach Pep Guardiola kan op bezoek bij Newcastle United op de 24ste speeldag in de Premier League nog geen beroep doen op Vincent Kompany, zo maakte de City-coach maandag bekend op het traditionele persmoment in de aanloop naar de wedstrijd.

Vorige week raakte bekend dat de 32-jarige Rode Duivel out is met “enkele kleine kwaaltjes”. Kompany speelde zijn laatste duel voor City op 3 januari in de topper tegen leider Liverpool (2-1). Hij werd toen twee minuten voor tijd met een lichte grimas naar de kant gehaald en haalde sindsdien het wedstrijdblad niet meer.

De 87-voudig Rode Duivel kende voordien een nagenoeg blessurevrij seizoen. Desondanks was hij lang niet altijd basisspeler in het sterrenensemble van Guardiola, dat momenteel op de tweede plaats staat in de competitie op vier punten van leider Liverpool. Voorlopig zit hij dit seizoen aan veertien officiële duels, waarvan negen in de Premier League.

Kroatische justitie laat ook klacht tegen Dejan Lovren vallen

De aanklacht tegen Dejan Lovren wegens meineed is vrijdag door een rechtbank in Zagreb verworpen. Dat deelde de Kroatische justitie vandaag mee. De 29-jarige verdediger van Liverpool werd er door het Openbaar Ministerie van beschuldigd als getuige gelogen te hebben in een rechtszaak wegens belastingontduiking en geldverduistering tegen zijn oude club Dinamo Zagreb.

In december liet het Kroatische gerecht ook al de aanklacht tegen Gouden Bal Luka Modric vallen. Ook de sterspeler van Real Madrid werd in dezelfde zaak van meineed verdacht.

Enkelblessure voor Leonardo Bonucci

Juventus-verdediger Leonardo Bonucci heeft gisteren tegen Lazio Rome zijn rechterenkel verstuikt. Dat heeft de Italiaanse kampioen vandaag aangekondigd. Volgens Italiaanse media is Bonucci mogelijk een maand buiten strijd. Op 20 februari gaat de Oude Dame op bezoek bij Atlético Madrid voor de heenmatch van de achtste finales in de Champions League.

De Italiaanse international moest gisteren het terrein na een halfuur verlaten. Hij blesseerde zich bij het uitvoeren van een tackle. De verdediger keerde afgelopen zomer terug naar Juventus, waar hij dit seizoen doorgaans in de basis start onder Massimiliano Allegri.

Raja Casablanca neemt afscheid van Juan Carlos Garrido

Juan Carlos Garrido, in het seizoen 2012-13 coach van Club Brugge, en Raja Casablanca hebben beslist een punt te zetten achter hun samenwerking. Dat heeft de Marokkaanse club aangekondigd.

Twee dagen na de 2-0-nederlaag tegen het Tunesische Etoile Sportive du Sahel in de Arabische Champions League beslisten Raja Casablanca en de 49-jarige Spaanse coach uiteen te gaan. In de Marokkaanse competitie is Raja Casablanca vijfde. Het telt negen punten minder dan rivaal Wydad Casablanca, dat wel twee wedstrijden meer gespeeld heeft.

Garrido stond sinds juni 2017 aan het roer bij Raja. Bij Club Brugge volgde hij in november 2012 Georges Leekens op, om na amper tien maanden afscheid de bons te krijgen in Jan Breydel. Voor zijn periode bij blauw-zwart coachte de Spanjaard Villarreal (2010-11), dat hij naar de vierde plaats leidde in de Primera Division. Ook Betis Sevilla (zes weken in het seizoen 2013-14), het Egyptische Al Ahly (2014-15) en Ettifaq uit Saudi-Arabië (2016-17) had Garrido onder zijn hoede.

De voormalige Marokkaanse internationals Youssef Safri en Bouchaib El Mbarki nemen ad interim de taken van Garrido over.

Finale Copa del Rey gaat door in stadion Betis Sevilla

De finale van de Spaanse Beker zal dit seizoen op 25 mei doorgaan in het Benito Villamarin-stadion van Betis Sevilla. Dat heeft de Spaanse voetbalbond (RFEF) bekendgemaakt. De federatie verkoos het stadion van Betis Sevilla boven het Mestalla-stadion van Valencia. De voorbije drie seizoenen werd de finale afgewerkt in Madrid, twee keer in het Vicente Calderon-stadion van Atlético Madrid en vorig jaar in het nieuw Wanda Metropolitano van Los Colchoneros.

Betis Sevilla zit nog in het bekertoernooi. In de heenmatch van de kwartfinales speelde het 1-1 gelijk bij Espanyol Barcelona. Woensdag vindt de return plaats in het Benito Villamarin-stadion, dat een capaciteit heeft van 61.000 toeschouwers. Barcelona won de Copa del Rey de voorbije vier jaar. Woensdag probeert Barça in Camp Nou tegen Sevilla een 2-0-achterstand goed te maken.

Oud-international Jurrie Koolhof (59) overleden

De Nederlandse ex-international Jurrie Koolhof is op 59-jarige leeftijd overleden. De spits kwam vijf keer uit voor het Nederlands elftal en speelde in de jaren 80 voor PSV. Daarnaast kwam hij ook uit voor Veendam, Vitesse, FC Groningen, Vitesse en De Graafschap. Koolhofwas al enige tijd ziek.

Koolhof werd na zijn carrière trainer van onder meer De Graafschap, Dordrecht en Cambuur. Koolhof is de vader van Helmond Sport-aanvaller Dean Koolhof (24) en tennisser Wesley Koolhof (29).

Na zijn loopbaan als speler werd Koolhof trainer bij De Graafschap. Hij trainde meerdere keren het eerste elftal van de Doetinchemse club. In 2002 werd hij, nadat hij zich met de Superboeren gehandhaafd had in de eredivisie, ontslagen. Vervolgens was Koolhof nog hoofdtrainer bij AGOVV, FC Dordrecht. MVV en Cambuur Leeuwarden. De laatste jaren was hij actief als scout bij FC Groningen.

Ons heeft zojuist het trieste nieuws bereikt dat onze oud-trainer Jurrie Koolhof op 59-jarige leeftijd is overleden.



Ons heeft zojuist het trieste nieuws bereikt dat onze oud-trainer Jurrie Koolhof op 59-jarige leeftijd is overleden.

We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte. 💛💙#RIP #Cambuur

Voormalig UEFA secretaris-generaal Pierre Delaunay overleden

Voormalig UEFA secretaris-generaal Pierre Delaunay is overleden op 99-jarige leeftijd, zo maakte de Europese Voetbalconfederatie UEFA vandaag bekend.

Pierre Delaunay was tussen 1956 en 1959 de tweede secretaris-generaal van de destijds pas opgerichte UEFA en had een belangrijk aandeel in de creatie van het Europees kampioenschap, dat in 1960 voor de eerste keer gehouden werd.

In 1956 was hij de opvolger van zijn overleden vader Henri Delaunay, die mee aan de wieg van de UEFA had gestaan. Als eerbetoon aan zijn vader wordt de EK-trofee officieel de Trophée Henri Delaunay genoemd.

Na de verhuis van de UEFA van Parijs naar Bern bleef Pierre Delaunay in de Franse hoofdstad en ging hij aan de slag bij de Franse voetbalbond (FFF). Op latere leeftijd opende hij nog een antiekwinkel in Versailles en schreef hij een boek over het voetbal in Frankrijk.

We pay our respects to the life of former UEFA General Secretary Pierre Delaunay, a key driver in establishing @UEFAEURO, who has passed away at the age of 99.

Zulj 600ste Anderlecht-speler

Peter Zulj maakte zijn competitiedebuut voor Anderlecht na de rust. De Oostenrijker komt meteen in de geschiedenisboeken, want hij is de 600ste speler die in actie kwam voor de Brusselaars in eerste klasse sinds hun eerste wedstrijd op het hoogste niveau op 4 september 1921 tegen Club Brugge. (JSE)

Lokeren gooit €500.000 in de vuilbak

Lekkere transfer. Twee weken geleden trok Lokeren Knowledge Musona aan. Op huurbasis van Anderlecht, mét overname van het volledige loon. Totale kostenplaatje: zo’n 500.000 euro. Wel, Roger Lambrecht had dat half miljoen net zo goed in de vuilbak kunnen gooien. Zaterdag werd na een bloedcontrole immers geconstateerd dat de Zimbabwaan windpokken heeft. Hierdoor zal Lokeren in de komende - cruciale - weken geen beroep kunnen doen op de flankaanvaller. De enige speelminuten die Musona bij Lokeren verzamelde, waren de 90 tegen Eupen vorig weekend (4-1-nederlaag), wat dus neerkomt op een slordige 5.500 euro per speelminuut. Weggesmeten geld. (MVS)

Saelemaekers geschorst tegen Standard

Alexis Saelemaekers liep tegen Eupen tegen zijn vijfde gele kaart van het seizoen aan. Saelemaekers, die gisteren als rechtsmidden beter tot zijn recht kwam dan als rechtsachter, mist daardoor de wedstrijd van zondag tegen Standard

Pieter Gerkens geraakte finaal toch niet speelklaar. De middenvelder ondervond nog te veel hinder aan de bil, nadat hij tegen AA Gent een kniestoot geïncasseerd had. Ook Elias Cobbaut moest lichtgeblesseerd afhaken

James Lawrence kreeg de voorkeur op Antonio Milic centraal achterin. De Welshe verdediger werd vorige week in binnen- en buitenland aangeboden - hij mocht vertrekken - maar toen Zulte Waregem vervolgens informeerde, bleken de plannen gewijzigd. Lawrence mag niet langer weg

Bubacarr Sanneh kreeg de prijs voor ‘Sportpersoonlijkheid van het Jaar’ in Gambia. (MJR/PJC)

Vukovic rechtstreeks van Dubai naar bank

Danny Vukovic zat zaterdag enigszins verrassend op de bank bij Genk. De Australische doelman was nog maar pas terug van de Asian Cup. Zaterdagnamiddag landde hij in Düsseldorf na een vlucht van zo’n zeven uur vanuit Dubai. Het was niet meteen de bedoeling om hem al in te schakelen tegen Moeskroen, maar omdat derde doelman Maarten Vandevoordt ziek uitviel, deed Clement alsnog een beroep op Vukovic om als doublure van Jackers op de bank plaats te nemen. (SJH)

Verenigde Staten kloppen Panama bij debuut bondscoach Berhalter

Het Amerikaanse nationale voetbalteam heeft gisteren Panama met 3-0 verslagen in een oefeninterland. Zo mocht kersvers bondscoach Gregg Berhalter vieren bij zijn debuutmatch in Glendale (Arizona). Djordje Mihailovic (40.) en Christian Ramirez (89.) behoorden tot de zeven spelers die Berhalter liet debuteren, ze troffen meteen raak. Walker Zimmerman (80.) pikte ook een doelpunt mee. Berhalter kon niet beschikken over de Amerikaanse spelers die in Europa actief zijn.

Begin december volgde Berhalter Bruce Arena op. Die slaagde er niet in om Team USA te plaatsen voor het voorbije WK in Rusland. De Amerikanen waren er zo voor het eerst sinds 1986 niet bij op een WK-eindronde.