Football Talk. Neymar meteen trefzeker voor Brazilië - Maradona heeft nieuwe job Redactie

07 september 2019

10u26

Bron: Belga/Eigen berichtgeving 0

Neymar is bij rentree voor Seleçao meteen goed voor goal en assist

Neymar heeft vrijdag bij zijn terugkeer in het Braziliaanse nationale team meteen weer gescoord. Zijn goal volstond voor de Seleçao niet voor winst in een oefenduel in Miami tegen Colombia. Het werd 2-2.

De Colombiaan Luis Muriel (25. en 34. pen), in clubverband actief bij Atalanta, schreef geschiedenis door als eerste Colombiaanse speler ooit twee maal te scoren tegen Brazilië. Hij klaarde die klus al voor de pauze. Real Madrid-middenvelder Casemiro had de Brazilianen in de 20e minuut op voorsprong gezet met een kopbal uit een corner van Neymar. Muriel maakte zes minuten later gelijk en bracht de Colombianen op voorsprong door elf minuten voor de pauze na een knappe aanval hard binnen te schieten.

De Colombiaanse voorsprong hield echter geen stand. Neymar bracht in de 58e minuut de 2-2 op het scorebord op aangeven van Philippe Coutinho. De aanvaller van Paris Saint-Germain claimde in de slotfase nog een strafschop na een vermeende overtreding van Davison Sánchez, maar scheidsrechter Elfath hield de kaken op elkaar. Bij Colombia bleef Genk-verdediger Jhon Lucumi de hele wedstrijd op de bank. Voor Neymar was het zijn eerste officiële wedstrijd van het seizoen. Bij PSG speelde hij nog niet. Voor de Goddelijke Kanaries dateerde zijn laatste optreden van begin juni in het oefenduel tegen Qatar (2-0 winst). Nadien miste hij de Copa América in eigen land met een enkelblessure.

Nieuwe job voor Maradona

Diego Maradona gaat in Argentinië aan de slag als trainer bij Gimnasia y Esgrima. De voormalige voetbalheld moet de club uit La Plata behoeden voor degradatie uit de hoogste Argentijnse profdivisie.

Bart Janssens nieuwe assistent-trainer KVM?

Bart Janssens (44) ligt in pole position om de nieuwe assistent-trainer van KV Mechelen te worden. De Limburger is sinds mei 2018 hoofdcoach van ASV Geel, dat vorig seizoen degradeerde van eerste naar tweede amateur. Daarvoor was hij aan de slag als beloftentrainer van STVV. Malinwa heeft een persoonlijk akkoord met Janssens en hoopt er ook snel uit te komen met Geel. Janssens zou zo de opvolger worden van Fred Vanderbiest, die eind vorige maand koos voor een avontuur als trainer van zijn oude liefde RWDM. (ABD)