Football Talk. Neymar is onzeker voor Brazilië-Bolivië vanwege rugproblemen

Neymar is onzeker voor Brazilië-Bolivië vanwege rugproblemen

08 oktober 2020

08u17 0

Neymar sukkelt met pijn aan de rug

Neymar is onzeker voor de eerste wedstrijd van Brazilië in de kwalificaties voor het WK 2022 tegen Bolivië. De aanvaller sukkelde dinsdag op training met pijn in de rug.

"Neymar voelde pijn in de lendestreek. Hij heeft de training verlaten, werd onderzocht en wordt intussen behandeld door de kinesist", verklaarde de arts van de Seleçao, Rodrigo Lasmar, in een video verspreid door de Braziliaanse voetbalbond (CBF). "De komende 24 uur zijn belangrijk om te zien hoe hij zal herstellen. Hij wordt opnieuw onderzocht voor de volgende training, dan zullen we meer weten."

Mocht Neymar vrijdag in Sao Paulo forfait moeten geven, dan zal bondscoach Tite vermoedelijk een kans geven aan Everton-aanvaller Richarlison, of aan een jong talent als Rodrygo (19, Real Madrid) of Matheus Cunha (21, Hertha Berlijn).

De voorbije jaren lag Neymar bij de Seleçao vaak in de lappenmand met fysieke problemen.