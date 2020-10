Football Talk. Neymar is onzeker voor Brazilië-Bolivië vanwege rugproblemen - Coronageval in entourage bij Antwerp Redactie

08 oktober 2020

Speler van Duitse belofteploeg test positief

Een speler van de Duitse nationale belofteploeg heeft positief getest op het coronavirus, een dag voor de EK-kwalificatiewedstrijd in Chisinau tegen Moldavië in de poule van de Jonge Duivels. De speler in kwestie en zijn contactpersonen zijn geïsoleerd van de rest van het team. Dat heeft de Duitse voetbalbond (DFB) bekendgemaakt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de wedstrijd van vrijdag tegen Moldavië.

Een maand na de 4-1 nederlaag tegen België kunnen de Duitsers zich geen puntenverlies meer veroorloven. Met nog drie speeldagen te gaan telt Duitsland één punt achterstand op koploper België in groep 9. De Jonge Duivels ontvangen vrijdag Wales in het King Power at Den Dreef Stadion, de thuishaven van Oud-Heverlee Leuven. Volgende week dinsdag speelt het team van Jacky Mathijssen in Moldavië.

De negen groepswinnaars en de vijf beste nummers twee vervoegen gastlanden Hongarije en Slovenië tussen 24 en 31 maart 2021 voor een groepsfase van vier poules met elk vier landen. De vier groepswinnaars en vier runner-ups van die groepsfase kwalificeren zich voor het werkelijke EK, ook in Hongarije en Slovenië (31 mei-6 juni). Dat EK zal in een knock-outsysteem worden afgewerkt.

Positief coronageval bij Antwerp

Een medewerker van Antwerp heeft donderdag positief getest op het coronavirus. Dat heeft het stamnummer 1 gemeld. De club heeft, in overleg met de Pro League, alle nodige maatregelen genomen.

Bij de wekelijkse testing van de Pro League hebben alle spelers negatief getest, meldt Antwerp verder. Alle overige personeelsleden werden donderdag getest.

“Om geen risico’s te nemen, en de incubatietijd van het virus tegen te gaan, zal er vrijdag niet in groep getraind worden”, luidt het in een mededeling. “De spelers krijgen een individueel programma voor de volgende drie dagen. Na het weekend volgt een nieuwe testing voor alle spelers. Gezien het drukke schema, met onder meer Europees voetbal, wenst de club geen enkel risico te nemen.”

Neymar sukkelt met pijn aan de rug

Neymar is onzeker voor de eerste wedstrijd van Brazilië in de kwalificaties voor het WK 2022 tegen Bolivië. De aanvaller sukkelde dinsdag op training met pijn in de rug.

"Neymar voelde pijn in de lendestreek. Hij heeft de training verlaten, werd onderzocht en wordt intussen behandeld door de kinesist", verklaarde de arts van de Seleçao, Rodrigo Lasmar, in een video verspreid door de Braziliaanse voetbalbond (CBF). "De komende 24 uur zijn belangrijk om te zien hoe hij zal herstellen. Hij wordt opnieuw onderzocht voor de volgende training, dan zullen we meer weten."

Mocht Neymar vrijdag in Sao Paulo forfait moeten geven, dan zal bondscoach Tite vermoedelijk een kans geven aan Everton-aanvaller Richarlison, of aan een jong talent als Rodrygo (19, Real Madrid) of Matheus Cunha (21, Hertha Berlijn).

De voorbije jaren lag Neymar bij de Seleçao vaak in de lappenmand met fysieke problemen.