Football Talk. Neymar heeft opnieuw last van oude blessure aan middenvoetsbeentje

24 januari 2019

Neymar heeft opnieuw last van het middenvoetsbeentje dat hij vorig seizoen brak. De vedette van PSG strompelde gisteravond in de met 2-0 gewonnen bekerwedstrijd tegen Strasbourg huilend van het veld, na een trap op zijn rechterenkel. Onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat er niet zozeer schade is aan de enkel, maar vooral aan de voet van Neymar. “De pijn zit op de plek waar hij vorig jaar een botje brak”, meldt PSG in een korte verklaring. Neymar liep in februari vorig jaar een gebroken middenvoetsbeentje op. De duurste voetballer ter wereld moest in eigen land een operatie ondergaan en was maar net op tijd fit voor het WK. De 'Seleção' werd in Rusland in de kwartfinale uitgeschakeld door de Rode Duivels. Neymar dreigt door de blessure de heenwedstrijd tegen Manchester United in de achtste finales van de Champions League te moeten missen. Beide clubs treffen elkaar op 12 februari op Old Trafford.

