Football Talk. Ndongala op non-actief bij Genk - Anthony Limbombe terug naar Nantes?

15 december 2019

Ndongala tijdelijk op non-actief bij Genk

Het ziet ernaar uit dat Dieumerci Ndongala zijn laatste wedstrijd voor Racing Genk heeft gespeeld. Ndongala viel zaterdagavond tegen Waasland-Beveren naast de selectie en besloot dan maar prompt om meteen het stadion te verlaten. Ndongala uitte eerder al zijn ongenoegen over het gebrek aan speelminuten, eerst onder Felice Mazzu en later ook onder Hannes Wolf. Vanmiddag stuurde Genk in een officieel communiqué dat het Ndongala voorlopig op non-actief zet. “De reden daarvoor is dat de dagelijkse werkethiek en intensiteit van Ndongala momenteel niet voldoen aan de eisen en normen van KRC Genk”, staat er letterlijk. Eind januari 2018 viste Genk Ndongala op uit de B-kern van Standard, op het einde van dat seizoen werd zijn optie gelicht. Een jaar later werd hij kampioen met Genk. Hij speelde in totaal 77 wedstrijden voor Genk, hij was daarin goed voor elf goals en twaalf assists. Zijn contract in de Luminus Arena loopt nog tot 2021. (KDZ)

Limbombe terug naar Nantes?

In Frankrijk zijn ze ervan overtuigd: Anthony Limbombe keert tijdens de winterstop terug naar Nantes - Standard huurde hem voor één jaar met aankoopoptie. Zowel de speler als de Rouches zijn voorstander van een terugkeer. Limbombe werd in de zomer gehaald, maar kon mede door blessureleed - hij staat al twee maanden aan de kant met een kniekwetsure - nooit een basisplaats afdwingen in Luik. (FDZ)