Football Talk. Ndongala op non-actief bij Genk - Anthony Limbombe terug naar Nantes? Redactie

15 december 2019

09u19 0

Ndongala tijdelijk op non-actief bij Genk

KRC Genk rekent voorlopig niet meer op de diensten van Dieumerci Ndongala. De club kondigde aan dat de Congolese vleugelspeler tijdelijk op non-actief wordt gezet. De reden hiervoor is naar verluidt dat zijn dagelijkse werkethiek en intensiteit niet voldoen aan de eisen die bij Genk worden gesteld.

Limbombe terug naar Nantes?

In Frankrijk zijn ze ervan overtuigd: Anthony Limbombe keert tijdens de winterstop terug naar Nantes - Standard huurde hem voor één jaar met aankoopoptie. Zowel de speler als de Rouches zijn voorstander van een terugkeer. Limbombe werd in de zomer gehaald, maar kon mede door blessureleed - hij staat al twee maanden aan de kant met een kniekwetsure - nooit een basisplaats afdwingen in Luik. (FDZ)